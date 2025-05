URL copiada

Entrevista Maternidad con extra de adrenalina o cuando tu hija es novillera, piloto de motos, especialista o guardia civil: “El miedo compensa” Este domingo 4 de mayo, Candela Aparicio, Beatriz Neila, Paqui Gallego y Estefanía Martínez homenajean a las mujeres más importantes de sus vidas: "Somos lo que somos y estamos aquí gracias a ellas". Your browser does not support the video tag.

Lo dice la ciencia, la conexión entre madres e hijas es pura biología y surge desde la concepción, a nivel neuronal, lo que ayuda a fortalecerla. Así lo ha demostrado un estudio realizado por un equipo de científicos de la Universidad de Yale (Estados Unidos). Hasta los corazones se acompasan y ese ritmo conjunto sigue bailando un vals casi eterno. La científica Nazareth Castellanos explica con sencillez el mecanismo en uno de sus post de Instagram: “Cuando una madre interactúa con su hijo o hija, se sincronizan sus ondas cerebrales, sus frecuencias cardiacas e incluso la liberación de oxitocina”. Y esa química, esa unión, es la que impregna el ambiente del encuentro con ocho mujeres increíbles, cuyo nexo genético viene marcado por el amor y el miedo, que no hace más que estrechar el fuerte lazo invisible con el que están unidas. “Somos lo que somos y estamos aquí gracias a ellas”. Esta frase resuena con fuerza en el estudio donde hemos concertado una cita para brindar a golpe de flash y de confesiones por el primer domingo de mayo, fecha en la que cada año se celebra a las madres. Son las protagonistas del encuentro y vienen acompañando a sus hijas, cuatro profesionales de riesgo que se juegan la vida (y no es una exageración) en el desempeño de su labor.

De izquierda a derecha, delante, las madres, Paloma, Hortensia, Margarita y Conchi. Detrás, las hijas, Candela Aparicio 'La Piyaya', Beatriz Neila, Paqui Gallego y Estefanía Martínez.

Un capote, un casco, un tricornio y una mochila llena de armas de juguete. Esos son los elementos que definen su trabajo. Son la novillera Candela Aparicio ‘La Piyaya’, la piloto de motociclismo Beatriz Neila, la especialista de cine Estefanía Martínez y la guardia civil Paqui Gallego. ¿Hay alguien que no imagine la inquietud, los nervios y ese temor mezclado con orgullo que sienten sus progenitoras? Es imposible no sentirlo, principalmente porque esté científicamente demostrado. Miranda entró en la Guardia Civil embarazada y con 4 hijas: "Lo duro fue para mis antecesoras, no para mí" Paloma, Hortensia, Conchi (ha venido desde Alicante en el autobús nocturno solo para estar aquí) y Margarita son las heroínas que están detrás de sus “niñas” —siempre lo serán—, sosteniéndolas y animándolas en lo bueno y en lo malo. Por eso son tan importantes. “Nuestro apoyo es el 100%”, dice rotunda la madre de Beatriz. “Opino igual. A Estefanía le encanta su trabajo, es su vida y yo lo daría todo por ella, hasta mis órganos, si fuera necesario”, añade otra de las presentes. “Paqui y yo somos inseparables, tenemos una confianza íntima y se siente muy apoyada por mí y yo muy orgullosa”, interviene la tercera. Y para cerrar la terna, otra declaración de intenciones: “Candela y yo, siempre juntas, es nuestro lema. Mientras el corazón me lo permita, estaré en todas las plazas con ella”.

Miedo y maternidad son un dúo casi indivisible. Para el 79% de las mujeres con hijos, la mayor preocupación es la seguridad y el bienestar de estos, según un estudio realizado por el Movimiento de Madres en Europa, órgano consultor de la UNESCO. Nuestras invitadas de eso saben mucho, porque lo sufren intensamente. ¿Merece la pena? La respuesta es unánime: “Compensa. Con verlas felices es suficiente. Es lo más grande para todas”, confiesan. Para sobrellevar esas emociones, a veces encontradas, cada una se escuda en algo: ponerle velas a Nuestra Señora del Rosario, tener a mano un rosario y cumplir con ciertos rituales, o rezar para que todo salga bien y que no pase nada. A algo deben encomendarse…

Your browser does not support the video tag.

En el ruedo Lo hace Paloma cada vez que su hija, Candela, se pone el traje de luces y sale a la plaza. Tiene solo 20 años, pero vive el mundo del toro desde que era una niña. Su padre fue matador y su abuelo, novillero; a él le debe su apodo, ‘La Piyaya’. “Siempre lo tuve muy claro, desde bebé. Con seis años toreé mi primera becerra y me estrené con 14 como becerrista. El año pasado hice el debut como novillera sin caballos”, cuenta. Su madre lo vio venir enseguida con esa intuición que solo ellas tienen. “Ya desde la guardería me decían que la niña hacía cosas raras con las pinturas y yo contestaba: ‘Es que está poniendo banderillas’. A los seis años se puso delante de un animal muy a mi pesar y yo pensaba: ‘A ver si le pega un pequeño revolcón y coge miedo’. Pero nada”, dice con sutil gesto de resignación.

Asumió que iba a ser torera y aceptó el envite. “Mi madre es mi mayor apoyo y también la que más me exige, porque es una profesión en la que tienes que ser muy constante y disciplinada”, asegura Candela Aparicio. ¿Quién pasa más miedo? “Yo”, exclama Paloma, a lo que la novillera añade: “Yo paso mucho también, porque me estoy jugando la vida. Mi madre lo pasa peor, porque no controla la situación”. No hace falta que la llame antes y después de cada faena para tranquilizarla, porque siempre va a la plaza. “Dice que prefiere estar también, además, por si me pasase algo”. ‘La Piyaya’ se forma en la Escuela Taurina de Madrid, donde solo hay tres chicas entre más de 100 alumnos, lo que la convierte inevitablemente en un referente, porque en las estadísticas el número no alcanza siquiera el 1%. “El mundo del toro está evolucionando, como lo hace la sociedad, y creo que se le está dando un hueco a las mujeres y el valor que merecen. Esta profesión es para toreros, da igual si eres hombre o mujer. Mis compañeros de la escuela no me tratan diferente”, afirma con rotundidad. Raquel Carpio, la acróbata española pionera en rueda alemana: “Aunque me acueste a las 5, a las 8 doy clases” Todavía tiene una larga carrera por delante y una agenda cargada de sueños por cumplir: “Quiero debutar con caballos en 2026 y a largo plazo abrir la puerta grande de Madrid y de Sevilla. En un futuro, ser una mujer torero recordada porque ha intentado hacer bien las cosas dentro y fuera de la plaza y comprarme una finca para vivir en ella”.

Your browser does not support the video tag.

El riesgo de patrullar Faenas, pero de otro tipo, lleva a cabo cada día Paqui Gallego. Esta guardia civil de 44 años es la más veterana del cuarteto. Con casi dos décadas de experiencia en el Cuerpo llega desde Azuqueca de Henares, donde trabaja, acompañada de su madre, Margarita. Impecablemente uniformada y tricornio en mano, se siente feliz de que la mujer más importante de su vida sea la estrella de los focos esta vez. Paqui no tenía referentes familiares, pero su vocación de servicio hizo que encontrara en la Benemérita su lugar ideal. “Lo conocí a través de un amigo y me empezó a llamar la atención. Me presenté a la oposición y aprobé, pero me lesioné en las pruebas físicas y lo pasé fatal. Al año siguiente lo conseguí, era mi sueño y tenía 25 años”, cuenta.

¿Fue una elección bien recibida en casa? Margarita toma la palabra: “Al principio lo asumí con un poquito de miedo, pero ella es la que tiene que decidir, y a día de hoy estoy muy orgullosa. Estaba asustada, un poco también por desconocimiento, por si le pasaba algo. La sociedad en la que vivimos hoy es un poco peligrosa y hay violencia. Pero se supera, y mi hija me da muchos ánimos, así que estoy encantada con la decisión que tomó”. La guardia civil patrulla cada día en su localidad, dedicada a la prevención de la delincuencia. Puede haber percances, porque como ella misma dice, cuando entras a trabajar “nunca sabes lo que hay en el menú”. Esto no ayuda a tranquilizar a Margarita. “Mi madre es consciente del riesgo que entraña mi profesión, pero sabe que soy una persona decidida que siempre intento sacar la mejor versión de mí misma y que voy a darlo todo. No la puedo engañar”, confiesa.

A continuación, hace una defensa clara de su profesión: “Hay tantas enfermedades que me pueden matar, que si me tiene que pasar algo que sea haciendo un bien a la sociedad”. Y eso ha acabado por inspirar su propia madre: “Si hubiera sido joven, quizá hubiera escogido un trabajo como este, porque a mí también me gusta ayudar”. Es entonces cuando la emoción se desborda y ninguno de los presentes puede contener las lágrimas al escuchar a Paqui Gallego decir “soy lo que soy gracias a mis padres. Mi madre y yo hemos estado muy unidas siempre y ella me ha enseñado que lo importante es dar el 100% en lo que hagas. El día que lo conseguí, les miré con agradecimiento porque soy el producto de su trabajo”. Puede ser que la saga continúe, porque a esta guardia civil le encantaría que sus hijas siguieran la tradición, ya que su marido también pertenece a la Benemérita. En su currículum, reconocimientos para la posteridad como la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco que recibió en 2023 o el distintivo por la participación en el dispositivo de seguridad con motivo de los actos de proclamación del rey Felipe VI.

Your browser does not support the video tag.

Saltos de película Es un hecho: tanto Candela Aparicio como Paqui Gallego son referentes en lo suyo. Y también lo es Estefanía Martínez, que pertenece a ese pequeño 1% de especialistas mujeres que hay en la actualidad. Puede presumir de ser una de las mejores y más reconocidas en su gremio, un ejemplo para generaciones venideras. Esta actriz madrileña de 42 años siente verdadera pasión por su trabajo, los cardenales y las lesiones son gajes del oficio. Estudió Arte Dramático y ha formado parte del elenco de muchas películas y series, pero un buen día su vida dio un giro. “Con tres años ya estaba haciendo publicidad y bailaba. A raíz de rodar un proyecto en Cuba donde tenía uno de los papeles protagonistas, conocí al especialista Ángel Plana, me volvió loca lo que hacía y empecé a formarme en su escuela. Llevo 17 años en esto y varios coordinando con él la acción”, nos cuenta. La pregunta es inevitable, ¿qué le pareció a Conchi, su madre, este cambio? Ver a su hija tirarse de alturas imponentes, caminar envuelta en fuego, participar en peleas de ficción… “A ella lo que más le gusta son las cosas de riesgo. Yo lo paso muy mal, pero como no estoy allí, trato de estar tranquila. Luego voy a ver la película en la que ha salido y me encanta el trabajo que ha hecho. Estefanía se aburre sentada en una oficina, le pasa lo que a mí, que no puedo parar quieta”, dice.

La especialista siempre es una deportista nata, creció en un gimnasio, pues su padre tenía uno en Madrid, pero, claro, a su manera. “Si montaba en bici, iba sin frenos; si hacía snow, fuera de pista; con la moto, desde pequeña y sin casco. Siempre me ha llamado el riesgo”, confiesa. El hecho de que sea una profesión con una ínfima representación femenina, nunca le importó: “Es verdad que está enfocada a los hombres, pero la realidad es que se trata de un trabajo que no distingue de sexos, la secuencia es la misma, se cobra igual, el nivel de exigencia no cambia… Eso me encanta. Ahora, a raíz del boom de las plataformas, exigen más dobles de acción y que sean mujeres las que hacen las escenas con protagonistas femeninas, no especialistas con peluca. Eso ayuda mucho”.

Es una profesión dura que exige entrenamiento diario y esfuerzo. “Yo no llevo las uñas pintadas y estoy llena de cardenales”, bromea. Secuencias difíciles ha tenido, pero algunas de las más complicadas las ha rodado en La huella del mal, con Blanca Suárez, que acaba de estrenarse. Tiene el récord de prenderse a lo bonzo, “aunque el fuego siempre busca hueco y me he quedado en alguna zona”. Persecuciones en moto, en coche, “aquí lo mínimo que te puede pasar es que te den un tortazo. Todo implica riesgo”. La madrileña no tiene plan B, esto es lo que quiere hacer siempre y seguir cumpliendo metas: “He conseguido ser mujer coordinadora de acción en España y también llevo este tema en el Parque Warner y en otro en Alemania. Mi meta es ser viejecita y continuar enfocada en esto. Nunca he pensado ir a Los Ángeles ni nada parecido, cada película es un sueño”.

Your browser does not support the video tag.

Velocidad sobre ruedas Es inevitable que entre Estefanía Martínez y Beatriz Neila, piloto de motociclismo, surja la química entre bambalinas: ambas aman el deporte y la velocidad. Tiene 23 años y la danza fue su pasión infantil, hasta que las motos se cruzaron en su camino y supo que el mono y el casco serían su uniforme. “Siempre me han encantado las motos y empecé muy pequeña, con mi hermano. Ha sido mucha lucha y esfuerzo, pero hoy soy cuatro veces campeona de Europa y lo he compaginado con mi carrera de Derecho. Esos títulos me han permitido dar el salto al mundial”, cuenta. El suyo es un carrerón en el motociclismo femenino. Obviamente, Hortensia [“Horten, por favor”, nos pide], su madre, no oculta su satisfacción, aunque tampoco las reticencias iniciales que tenía a ver a su pequeña a 288 kilómetros por hora: “A mí me hubiera gustado que siguiera con el baile, que se dedicara a algo un poquito más normal. Cuando vienen las victorias, muy bien, pero ese momento de los entrenamientos y las carreras, lo pasa fatal. Pero es lo que ella quiere”. Beatriz la mira con ternura e interviene: “Yo la entiendo porque al final me pongo a una velocidad muy alta y es un riesgo, pero intento transmitirle que es mi vida, mi pasión, a pesar de haber tenido muchos sustos. Tiene que estar tranquila y disfrutar como lo hago yo”.

Your browser does not support the video tag.

El secreto para controlar los nervios es estar siempre presente. “No me pierdo una carrera ni un entrenamiento, donde va mi hija, voy yo. Soy una mamá lapa y me encanta ver cómo lo vive. Le doy todo mi apoyo”, revela. Ambas forman un equipo, salen juntas a la parrilla antes de la carrera, comparten los momentos previos, se ríen juntas… “Es muy bonito el momento en el que se baja la visera del casco y le doy un beso para que salga”, reconoce. Porque ella es la que se ocupa de toda la intendencia en los viajes. “Mi madre es parte del team y su labor es importante para que yo pueda centrarme en mi deporte”, dice Beatriz. Las mujeres en el mundo del motociclismo siguen reclamando su hueco y esta piloto madrileña es un ejemplo: “Somos una pieza muy importante en el puzzle de este deporte. Yo ahora mismo voy líder en el Mundial Femenino y eso sirve para darnos a conocer. Es fundamental para las nuevas generaciones y hay que seguir luchando para nuestro futuro. Quiero ser un ejemplo para todas esas niñas a las que les gusta el motociclismo”.