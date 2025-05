Julia Gómez Cora, la productora que transformó la Gran Vía de Madrid: “Las mujeres de Enrique VIII competirán por quién fue la más perjudicada en su matrimonio”

Estos días su equipo está presentando a los medios el musical Six que viene avalado por dos Tony, entre otros 35 premios internacionales, un éxito apabullante en el West End y Broadway , que estará hasta el 11 de mayo en el Teatro Coliseum de Barcelona y muy probablemente recalará después en Madrid.

Un buen lugar para presentar Six, sin duda, “el musical que arrastra un fenómeno mundial de jóvenes fans que conecta directamente con las nuevas generaciones”.

Total look de Adolfo Domínguez, zapatos de Ferragamo y pendientes de Amalgamia

Un musical en inglés, su idioma original, algo realmente novedoso en España. “Después de haber luchado por posicionar el musical en español, creo que es el momento de ver también musicales en su idioma original en nuestro país. Todas las canciones son originales y el fandom que tiene Six es alucinante”.

“Yo diría que la escena nacional tiene quizás títulos demasiado clásicos”, remarca, “que conectan menos con un ritmo actual y un público joven, al que tenemos que volver a seducir y conectar con el fenómeno. Estamos alucinados con Six porque el 50% de la venta lo han hecho chicos entre 18 y 30 años , el público más difícil de llevar al teatro. Hay algo con el fenómeno fan de este musical en todos los países donde va, de hecho, se trata del segundo musical con más descargas en Spotify después de Hamilton”.

Ella misma explica cómo cayó en sus manos esta idea de coproducir el musical Six. “Lo escribieron dos estudiantes de 22 años mientras estudiaban en Cambridge, un verano del festival Fringe de Edimburgo 2017. Se trata una historia muy fresca, escrita con una visión muy actual . Yo empecé a sentir que el panorama de musicales en Madrid se había alejado un poco de nuevo de toda la frescura que aportamos en su día cuando renovamos la escena con la calidad y los títulos que trajimos”.

“Tenía ganas de darle voz a la gente que está revolucionando el género”, elabora, “como en su día pasó con Hamilton o El Rey León, porque tiene un código y un lenguaje distinto y genera algo en ese público joven que tanto necesitamos. Tendremos además en el estreno la visita de las personas que lo pusieron en marcha, y que nos cuenten todo su proceso creativo me parece muy interesante”.

“Cada una de las ‘reinas’ que forman parte del musical tiene un estilo musical inspirado en una estrella del pop”, añade, “en realidad es como un concierto en el que todas ellas compiten por ver quién fue la más perjudicada en su matrimonio con Enrique VIII , el tono de cada una va con un ritmo musical. Cuando escuchas la música, parece que las conoces, pero son originales, y de hecho ganó el Tony por la música, compuesta por ellas también y por el vestuario. No descarto que podamos traerla pronto a Madrid y en inglés. Son 85 minutos seguidos sin descanso”.

Camisa y pantalón de Max Mara

¿Qué tiene el directo que no tenga el audiovisual? La experta responde. “La magia, ya sea música, danza, ópera… Primero existe una atención plena, yo sigo yendo a las salas de cine, por eso, ahí hay una predisposición. Luego hay una energía que tú tienes y un estado de ánimo en una comunión entre la interpretación y quien asiste a la sala, que está conectando con el momento… te llega la emoción, la voz, hasta la respiración. Si vas a ver la misma función dos veces, pasan cosas distintas por mucho que tengas un guión o un timming”.

No siempre fue fácil su labor como productora de “los que yo llamo musicales de creación”. El primero que ideó no pudo realizarse por causas imprevisibles. “El día que presentó a los medios el musical sobre Serrat se anunció el cierre de Madrid por la pandemia y por eso tuvimos que cancelar todo”. Luego, con la gira anunciada del cantante, el proyecto dejó de tener sentido.

Reconoce una vocación temprana. “Tenía diez años cuando fui a ver Annie. Lo increíble es algo que me di cuenta de adulta, hace poco. Cuando volví de Annie, lo monté en el colegio [ríe] y en el recreo puse a mis compañeras de clase, conmigo como protagonista, y ensayábamos para hacer el musical. Recuerdo la coreografía de las niñas huérfanas en las colchonetas. Había una semilla mía de productora ahí. Y recuerdo un programa que se llamaba Cantaniño, en Argentina, y yo quería que nos presentáramos en grupo”.

“El público femenino es el que más compra entradas para el teatro y muchas veces no está representado en los espectáculos”, señala. “ El triunfo de un espectáculo es arrebatar el corazón de quien lo ve , que se sienta en conexión con al menos uno de los personajes, que se entregue completamente, que sienta que le está pasando eso que ve, y lo haga intensamente”.

Pone en valor la forma en la que se vive el teatro en su Argentina natal. “Mi primera producción la realicé en México, luego en Buenos Aires y luego en Madrid, donde me vine con 27 años a abrir una oficina. Me comía el mundo, tenía una visión muy clara, en las nuevas generaciones a veces echo en falta eso”.

Insiste en que “a Madrid le falta un teatro grande, más de uno, muchas producciones no vienen aún porque no existen espacios suficientes”. Y menciona como referentes a Cameron Mackintosh o Pam Skinner, además de Sonia Friedman o Judy Kramer, “que convenció a Abba para hacer el musical de Mamma Mia. Yo creo que un buen productor o productora tiene que tener sensibilidad e intuición, además de oficio. Un artista lo que tiene que tener es duende”.

“Six son esas seis mujeres a las que en 1500 no les dieron ni un renglón en la historia. ¿Qué las hubiera pasado si hubieran vivido hoy? Cuando lo vi por primera vez, me recordó a un video de Shakira y Karol G en el que parecía que competían por ver quién había sufrido más con su ex”, explica. En el nuevo siglo, como profesional independiente y empresaria también en diferentes ámbitos, Julia Gómez Cora se despide y se sube a su coche híbrido rumbo a su familia, con la que reside en un barrio residencial de las afueras de Madrid. “Yo elijo lo que quiero hacer, lo decido yo”, es un buen resumen del tema de este musical y de la forma de entender su carrera.