Julissa Reynoso, exembajadora de Estados Unidos en España, abraza la campaña de Kamala Harris: “No podemos asumir que los que apoyan a Trump están mal de la cabeza”

Julissa es integradora, busca una solución y no un problema. Inteligente, rápida, bromista, inalterable ante el caos. En la hora de entrevista, no pierde en ningún momento el hilo ni el buen humor. Dejó momentos memorables.

Arreglar la casa [suelta una carcajada] y abrir las cajas de la mudanza ahora que he regresado a mi casa de Nueva York. Tuve la primera semana de la escuela de mi hijo; lograr una buena reincorporación en mi despacho de abogados; ser útil en la campaña. Y no perderme entre todo ello.

Me imagino que sí. Como buena mujer de político sabe usar los tiempos. La señora Trump ha sido muy celosa con su vida privada. Me sorprende que saque unas memorias en este momento.

No. Antes de que fuera candidata no era muy conocida en Europa. Ella se ha centrado en conocer las entrañas del país, más que andar por el mundo dando discursos. Al fin y al cabo, aunque deseamos que los europeos nos quieran, la principal audiencia está en tu casa.

Tú sabes que muchas veces dicen eso de las mujeres fuertes. cuando no es verdad. Al principio éramos todos nuevos en la Casa Blanca. Estábamos manejando la pandemia, una crisis económica, muchísimos problemas civiles, la gente en la calle… Fue un proceso de aprendizaje para todo el equipo, no solamente para ella.

Es una tragedia. Uno invierte tanto tiempo y esfuerzo en ver cómo pueden estos países mejorar. Nosotros mismos… La democracia no es nada fácil ni limpia. No se puede ver como un tema lineal. Estamos mejor hoy que décadas atrás, cuando la mayoría de gobiernos de América Latina eran dictaduras, pero sí, es bastante frustrante.

Me inspiro mucho en lo que dice Hillary Clinton: It takes a village to raise a child (hace falta un pueblo para criar a un niño). Es un proverbio sobre la importancia de la influencia de la comunidad en la educación del niño. Tengo mucho apoyo de mi familia, amistades y mi comunidad, que me han ayudado a que mi hijo sea un niño bueno.

No lo sé. Ese ejercicio de contemplación y de forzarse un poco para poder avanzar física, emocional y espiritualmente para mí es muy importante. No solo en el Camino, sino en cómo ejerzo mi fe.

Si gana Kamala, ¿trabajará para su administración?

No tengo planes de volver al gobierno, por ahora. Pero, como buena ciudadana norteamericana, no puedo decir que no volveré. Estoy ahora centrada en mi mundo del sector privado, porque son casi cuatro años que he entregado al gobierno esta vez. La abogacía es mi profesión.

No me gustaría terminar la entrevista sin hablar de Hillary Clinton y Jill Biden como mentoras suyas.

Son mujeres con un poder enorme, extraordinarias. Brillan. Son muy diferentes, pero comparten el sentido de compromiso con la gente, son muy leales, muy consistentes, dan mucho cariño y mucho amor.

A mí me han dado todas las oportunidades posibles. Ellas son algunos de los regalos más importantes que me ha ofrecido la vida. Las tengo como amigas, como mentoras, siempre presentes. Me han guiado y también me inspiran y me ayudan a ser mejor persona y a trabajar. No conozco a nadie que trabaje tanto como ellas. Tú me ves a mí corriendo… ¡Olvídate! Nada como esas mujeres.

En una entrevista le pidieron que dijera una frase y dijo “A mi manera”. ¿Cuál es la manera de Julissa Reynoso Pantaleón?

Tengo una gran fe en lo posible. Hay pocas cosas imposibles. Pienso que se pueden hacer cosas grandes y no me limito por cuestiones sociales o por fracasos temporales.

También tengo mi propio estilo de vivir. Trato de ser como la niña que fui y no he cambiado mucho. Hay una frase en inglés que es Don’t belive the hype, es algo así como que no te creas el cuento. Esa es parte de mi doctrina, no me lo creo. Hago lo que tengo que hacer por el bien. Soy un vehículo para hacer cosas. That’s it!