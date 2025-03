Lola Baldrich: “La edad te reviste de una autoridad casi animal, ya no eres la chica de nadie ni de nada”

Cuando me he encerrado en mí misma y me he abastecido solamente de mí, me he quedado muy corta en cuanto a expectativas, tanto artísticas como personales. El factor humano es el principal y, especialmente en el teatro, creo que no hay otro más importante.

Cuando confío me relajo, cuando no estoy a la defensiva contra mí misma me abro a ser contaminada y empapada por la propuesta, el proceso, la juventud o el bagaje, la poética, la modernidad o el clasicismo, las experiencias previas con otros actores o lo que sea que venga de esa persona.

Sobre todo, a estas alturas de mi carrera y habiendo bailado mucho de la mano de directores muy diferentes, fundamentalmente me exijo tolerancia. Cuando conozco a una directora o director nuevo para mí, lo que más deseo es que me descubra su mundo, y yo poder aportar mil cosas de mi cosecha y mi experiencia. Para ello, me exijo a mí misma apertura.

Lo que siempre he sentido y vivido, y que ahora confirmo de una manera racional, es que las funciones siguen siendo ensayos, en los que no puede haber fallos técnicos, pero sí búsquedas continuas, lo cual abre y da más dimensión a las mismas.

Cuando la vida te da un golpe de semejante grado como tener un accidente y quedarte tetrapléjico, que seas capaz de decir y sentir eso, es rescatar la vida. Si a Ana le pasa eso, a mí, Lola, también me pasa o quiero que me pase.

Ella, en un momento dado de la función, dice “me siento triste y cabreada y voy a seguir triste y cabreada durante todo el tiempo que me sienta triste y cabreada, y no pasa nada”. Y añade “me apetece sentir lo que sea que me venga”. Esa frase me impresiona. Te pueden quitar los sentidos, la movilidad, la visión, el tacto, el gusto, pero el deseo de vida es un canto a la esperanza.

Efectivamente, no saber amar, no saber cuidar o dejarse cuidar, esa mezquindad grande o pequeña que todos tenemos, tanto para dar como para no dejar que nos den, la incapacidad de comunicarnos, el egoísmo de pensar solo en nosotros mismos y en nuestra supervivencia… Todo eso nos vuelve discapacitados en el peor sentido y, a veces, también en el mejor.

Actualmente, las redes marcan las tendencias, todos guapos, jóvenes, libres, viajeros, activos, sexualmente, todos conectamos, hacemos yoga, cocinamos…pero ¿el que no es así dónde está? Por qué el que no es así soy yo, y tú, y muchísimos otros.

Aprender, en cada momento en el que me han cuidado, a dar las gracias, decir de palabra “te agradezco que hayas estado conmigo aquí”, mostrar ese agradecimiento, es otra de las cosas que ha puesto sobre la mesa y en jaque este personaje que ahora interpreto. Pero también me enseña a valorar la alegría y la belleza que tiene cuidar.

Creo que hay en ello un amor incondicional que se da solo en el plano vertical, hay cosas que solo se hacen por amor y creo que un cuidador es amor. A mí misma, cuando he tenido episodios o períodos de enfermedad, me surge mi madre en la boca, casi como el sabor a leche.

En el momento de mi vida en el que estoy, esta mediana edad avanzada en la que ya hemos sido cuidadoras de hijos que se han ido recientemente de casa, entiendes que has servido para proteger, cuidar, alimentar, defender, luchar por ellos, y ahora, cuando te has quedado, en cierta medida, sin causa, viene la batalla de los padres. Ahora me y nos corresponde cuidar, defender, acompañar a los padres.

Hablando de cicatrices, ¿cómo te sientes contigo misma, con las huellas que ha dejado en ti el tiempo y el lugar al que has llegado y aquellos que no has alcanzado? ¿Te aceptas, te respetas, te admiras, te entiendes, te gustas? ¿Qué espacio te das a ti misma?

Sinceramente, ahora me doy mucho más espacio, tengo más tiempo para mí misma, para hacer las cosas que siempre me han gustado y que, por obligaciones de la vida, no he podido hacer, como decir no a las prisas. Odio las cosas que se solapan y se amontonan, tengo menos miedo al tiempo y no lo siento como una línea recta sino como una circunferencia. Intento hacer que el tiempo sea redondo.

No pasa nada por dilatarse en determinados procesos y no querer llegar siempre a un fin, sino disfrutar del tiempo sin que haya pautas. Leer siempre me ha gustado mucho, pero ahora le dedico tiempo a buscar el libro que deseo y entrego horas a la lectura.

Físicamente, no me desprecio en absoluto, pero me miro menos al espejo. Hay expectativas o intereses que se van diluyendo, como estar guapa o comprarme ropa, no me deleito en mí, pero tampoco me hiero. Supongo que ahora mi fortaleza está en mi cabeza más que en el cuerpo.

Para cuidar del bien estar o no inferir en el malestar, ¿dónde pones más empeño en tu día a día? ¿A qué cosas o cuestiones livianas o profundas das importancia?

A cosas como levantarme y moverme, a bailar, a pensar en lo que voy a comer, a perder el tiempo con esas cosas aparentemente pequeñas que son fundamentales, como saber organizarme. Nunca he sido una persona demasiado ordenada y eso me ha traído caos o sufrimiento.

Además, cuando la vida te plantea cambios de casas, parejas, o los hijos y los trabajos inestables, el torbellino se agranda. Ahora intento ordenarme, hacer listas, tener pequeños objetivos por cumplir, y le doy importancia a las pequeñas cosas.

Supongo que hay cosas que has perdido u olvidado y otras que has ganado o conquistado durante el camino…

Sí, el orden de los valores ha cambiado, ahora me doy cuenta de que mi vida ha cambiado de eje, estoy jerarquizando o priorizando otras cosas. Ahora hay más humildad. Lo que la vida me va trayendo y las cosas a por las que voy yo misma, es algo menos redundante o importante, es más sincero, más pequeño, y creo que la vida cobra, ahora y por eso mismo, otra grandeza.

¿Cómo sientes o entiendes el mundo actual? ¿Miras a tu alrededor con preocupación o con ilusión? ¿Percibes como algo influyente en tu vida, o amenazante, las guerras, la polarización, los extremos, la desaparición del pensamiento crítico? ¿Cómo vives tú, este presente histórico?

Lo vivo con estremecimiento, con pavor. No me puedo creer que el jefe del mundo, al que, en el fondo, todos hemos puesto ahí, lo único que tenga es dinero, no tiene otros valores, no hay humanismo en su discurso, sino todo lo contrario, hay amenaza, dolor, extorsión aplaudida y votada.

Me hago muchas preguntas en torno al porqué y al cómo hemos llegado hasta aquí, lo que tenemos lo veo claro y no sé hasta dónde llegará, pero ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué también Europa se polariza y se está implantándose la ultraderecha? ¿Qué responsabilidad tengo yo, y todos, en esto que no ha venido solo? ¿Es producto de la muerte del humanismo, de la falta de valores, de unas dinámicas educativas confusas y dolorosas? Y, además, ahora no hay salida, si piensas en irte de tu país, de tu continente… ¿a dónde vas?

Ojalá esto que venga no barra todo lo que hemos construido, hay mucha gente que ha dado su vida, su pensamiento y su entrega física e intelectual por alcanzar libertades, democracias. Parecía que el hombre y las sociedades evolucionaban en direcciones diversas, y ahora parece que todo camina hacia el pensamiento único.