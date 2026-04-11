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Bookazine El arte de trascender hecho revista: así se realizó el tercer Bookazine de Magas con Yayoi Kusama y ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ como protagonistas La artista más cotizada del mundo inaugura un número en el que la profundidad y la excelencia se expresan a través de entrevistas de primer nivel, editoriales y reportajes en profundidad.

En abril, Magas presenta la tercera entrega de su Bookazine. Los dos anteriores ya dejaron una huella indeleble en el panorama editorial español —el primero con la ciencia y el deporte compartiendo portada y el segundo bajo el lema ‘El lujo de cumplir’—. Ahora, esta nueva edición confirma la evolución de un formato que ha superado todas sus expectativas. Muchos lectores recordarán cómo, en 2025, la revista dedicada a la mujer de EL ESPAÑOL dio un salto trascendental en su historia. Si el periódico al que debe su origen nació una década antes siendo un nativo digital, este vertical apostó, frente a las tendencias del sector, por idear una colección en papel que aúna sensibilidad, actualidad y calidad informativa.

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Como resultado, una propuesta donde las palabras transmiten tanto como las imágenes, una identidad propia y una capacidad única para combinar el rigor periodístico y la belleza del objeto editorial. Este Bookazine incluye entrevistas exclusivas, grandes producciones, coberturas internacionales y el retrato más completo de las mujeres que transforman el país. Un compendio de excelencia en papel concebido para perdurar.

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Yayoi Kusama y la eternidad del punto Hay creativos cuya obra se reconoce antes de saber su nombre. Los puntos —obsesivos, infinitos— de la japonesa llevan décadas siendo uno de los lenguajes visuales más potentes y reconocibles del arte contemporáneo. Por eso, cuando Magas decidió quién abriría este tercer número, la respuesta llevaba un simétrico bob rojizo y un pincel entre los dedos. El arte de trascender se convierte así en el lema editorial de una edición protagonizada por la artista viva más cotizada del planeta, que acaba de cumplir 97 años y vive por voluntad propia en un centro psiquiátrico de Tokio desde finales de los 70, sigue creando con urgencia. "Habiendo cultivado una postura propia ante la vida y consciente de que el tiempo que me queda es cada vez más corto, sigo buscando constantemente algo nuevo", declara.

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Seguimos avanzando Cada Bookazine ha incorporado una capa nueva de ambición. El número 1 estableció las bases del formato: papel premium, dirección de arte firmada por Gonzalo Muiño y un corazón salmón que ya es símbolo reconocible del proyecto. El siguiente refinó la estética, amplió el territorio temático y acompañó a Magas en momentos tan especiales como la Semana de la Cultura y el Liderazgo celebrada el pasado verano en Granada.

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El nuevo se vale de un icono del imaginario pop gestado en Asia como carta de presentación al resto de contenidos. También dedica un bloque especial a reivindicar la visibilidad del femenino y endulza sus páginas con propuestas que remiten al universo del lifestyle característico de la cabecera. Más que una revista o un libro que reposar —y, por qué no, presumir ante invitados— es un archivo del tiempo que vivimos.

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Ellas inspiran a seguir Como en el primer número, el pliego rosado queda reservado para 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Son las protagonistas de la lista más prestigiosa del talento femenino en España, que regresa con una XIII edición que batió récords —como el de participación, con más de 110.000 votos— y figuras como Rosalía, Sara García, Carmen Salamero, Ainhara Viñarás, Delia García o Carla Simón entre las reconocidas. La iniciativa fundada por Mercedes Wullich hace 15 años e impulsada con pasión por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, identifica a las grandes referentes que llevan la batuta del progreso social en el país. Son distribuidas a lo largo de 10 categorías: Académicas e Investigadoras; Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO; Cultura y Artes Escénicas; Directivas; Empresarias; Función Pública, Institucional e Impacto Social; Políticas; Medios de Comunicación; Ocio y Deporte; y Startups y Profesionales Independientes. A ellas se suman las Honorarias, un lugar reservado a aquellas profesionales que han sido reconocidas como ‘Top 100’ en tres ocasiones por sus logros y contribuciones.

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El 13 de marzo, el Teatro Real de Madrid acogió la gala en la que se conocieron sus nombres. Durante la noche, se puso el foco en la importancia del autocuidado y la salud como pilares del liderazgo. Por segundo año, se entregó el Premio L'Oréal Paris 'Tú lo vales', en esta ocasión a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias. Se rendía así homenaje a una trayectoria al servicio del talento con valores. En estas páginas se encuentran recogidos los mejores momentos de una velada que nadie quiso perderse.

300 páginas, un compromiso Lo que distingue al Bookazine es su capacidad para proponer una pausa: leer despacio, conectar con el mundo y con una misma a través de contenidos pensados para perdurar. Así, por ejemplo, tres magas del balón celebran la evolución del fútbol femenino, mientras bailarinas de ballet ucranianas prueban, actuando en estaciones de metro reconvertidos en refugios antiaéreos, que el arte sobrevive incluso ante las más duras adversidades.

Junto a ellas, es posible adentrarse en un viaje a los rincones favoritos de Elsa Pataky, conocer la historia de Helen Reddy, explorar las investigaciones sobre longevidad que están definiendo un nuevo movimiento global de bienestar. Rinde, además, homenaje a 50 años de cocina vasca, celebra la primavera a través del interiorismo y nos conduce a Londres para enseñarnos a vivir como un Bridgerton. Tras cada página hay un ambicioso equipo de redacción y producción, diseñadores, responsables de maquillaje y vestuario, colaboradores y profesionales especializados que han trabajado bajo un mismo filtro editorial: el de la trascendencia. A ellos se suman las firmas de fotógrafos como Carlos Teixeira, Silvia T. Retana o Andrew Jim, cuya estética visión del mundo impregna cada encuadre. También marcas y entidades que comparten la filosofía de Magas y han hecho posible este número.

Las voces que marcan el número Igualmente, este Bookazine reserva algunas de sus páginas más potentes para dos conversaciones inéditas. La primera pone frente a frente a Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y a José Antonio Sánchez, editor y presidente de El Confidencial. Los dos periodistas moldean el pulso informativo del país y dialogan sobre el presente y el futuro de la profesión. "Somos felices porque hacemos lo que nos gusta", confiesan en esta rica conversación que habla de la presión que soportan los medios independientes, pero también de amor, de vocación y de la necesidad de reinventarse en un nuevo escenario marcado por la IA.

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La segunda es la única entrevista que Sanna Marin concede a un medio español. La exprimera ministra de Finlandia estuvo al frente del país en una etapa clave y pilotó su histórico proceso de adhesión a la OTAN. Hoy asesora gobiernos desde el Tony Blair Institute. En estas páginas se expresa sin filtros: de geopolítica —"no podemos confiar en que Estados Unidos venga en nuestra ayuda"—, del precio que siguen pagando las mujeres dirigentes y de por qué la empatía es hoy más relevante que nunca. "Las nuevas generaciones ya no siguen a cualquiera porque se lo diga", advierte.

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¿Dónde encontrarlo? El tercer Bookazine de Magas puede reservarse en la web de EL ESPAÑOL y encontrarse en edición limitada en La Boutique de la Prensa, uno de los grandes escaparates del periodismo y la edición de calidad en Madrid. Igualmente, estará disponible en kioskos, tiendas especializadas y puntos seleccionados de El Corte Inglés en toda España. Para aquellos ávidos lectores que ya tienen los dos anteriores en su biblioteca, este es el siguiente capítulo. Para quienes aún no los tienen, es el mejor momento para empezar.

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