Moda Helen Mirren: “Me asusta la tendencia de ciertos movimientos en Estados Unidos a empujar a las mujeres hacia atrás” Con ocho décadas de vida, la actriz, ganadora de un Oscar, encarna como nadie el lujo de cumplir: no el de acumular tiempo, sino el de habitarlo con una mezcla de arrojo y firmeza, como quien se prueba un vestido antiguo y descubre que le sienta mejor que nunca.

Sucedió el 8 de febrero de 1975. Una joven actriz llamada Helen Mirren, reconocida ya por sus papeles en películas como El mesías salvaje o Un hombre de suerte, aceptó conceder una entrevista a Michael Parkinson en la . ¿El motivo? Hablar de sus proyectos, sus planes, sus ilusiones. Lo que no imaginaba era que el periodista acabaría preguntándole por sus pechos. “Eres, entre comillas, una actriz seria”, le dijo Parkinson mientras acompañaba sus palabras con un gesto descarado de las manos. Ella, incrédula, le preguntó qué quería decir exactamente con ese comentario. “Que eres lo opuesto a una actriz ‘no seria’. Pero, ¿no crees, de hecho, que lo que podríamos llamar tu equipamiento impide que puedas ser considerada como tal? Me refiero a tus atributos físicos”, prosiguió el comunicador. Con la elegancia natural que la caracteriza, Mirren —con el cabello alborotado y un modernísimo choker de brillantes en el cuello— lo miró a los ojos, seria, serena, mientras él le ojeaba el escote. “¿Te refieres a mis dedos? ¿O acaso crees que las actrices serias no pueden tener pechos grandes? Qué mal si la gente está obsesionada con el tamaño de los pechos. Confío en que la representación, la obra y la relación que se establece entre los actores y el público estén por encima de estas preguntas tan aburridas”, le respondió la actriz. Ahí nos brindó la primera lección, ahí nos enseñó a trazar la línea roja ante el machismo.

La actriz, respondiendo a las desafortunadas preguntas del presentador de la BBC, Michael Parkinson.

50 años después de aquella entrevista infame, Helen Mirren es una de las mujeres más influyentes de la cultura global, un icono del feminismo, una activista comprometida con los derechos de las mujeres y una de las actrices más premiadas en la historia del cine. En su vitrina personal conviven seis de los galardones más prestigiosos de la industria: el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro, el Emmy, el Tony y el Premio del Sindicato de Actores. El pasado mes de julio cumplió 80 flamantes años. Cumplir, en Helen Mirren, no es solo contar días, semanas y meses, sino celebrar con la misma elegancia con la que se pronuncia una verdad. Y de eso ella sabe bastante. Con ocho décadas de vida a sus espaldas, hoy encarna como nadie el lujo de cumplir: no el de acumular tiempo, sino el de habitarlo con una mezcla de arrojo y firmeza, como quien se prueba un vestido antiguo y descubre que le sienta mejor que nunca. Una oda al lujo consciente con Helen Mirren en su portada: el nuevo 'Bookazine' de Magas homenajea el arte de vivir En su mirada hay algo de oro gastado y de fuego intacto. Se atusa el pelo, cruza las piernas y responde con firmeza a las preguntas de Magas. No titubea a la hora de dar una nueva lección sobre lo que significa llegar lejos sin renunciar a ser una misma. Porque cumplir —cuando se hace con arte— es una forma de seguir debutando.

Helen, ¿qué representa para usted el lujo de cumplir? ¿Valora aspectos de esta etapa que antes no apreciaba? Honestamente, no siento ninguna diferencia, y nunca he celebrado ni reconocido los cumpleaños de esa manera. Tener 49 años y medio o 50 y tres cuartos es prácticamente lo mismo. El día que cumples 30, 40, 50, 60… en realidad no me parece un día de ningún interés. Es solo otro día en el transcurso de tu vida, ¿sabes? Y algunos días en ese recorrido son más importantes que otros. Y normalmente esas son fechas concretas, como cuando pierdes un ser querido o llega al mundo alguien a quien amas, como un hijo. Así que, ya ves, los cumpleaños nunca han significado nada para mí. Los otros son los hitos que cuentan.

Helen Mirren interpretó a Cleopatra en una producción de Antonio y Cleopatra de Shakespeare en 1965 con el National Youth Theatre of Great Britain de Londres.

Hitos que cuentan Nacida como Ilyena Lydia Vasilievna Mironoff en el bohemio barrio de Hammersmith, en Londres, en 1945, hija de un emigrante ruso y de una madre inglesa, Helen creció entre dos mundos radicalmente opuestas. En más de una ocasión ha recordado cómo ese mestizaje cultural le dio una mirada amplia, pero también cierta sensación de no pertenecer del todo a ninguno. Adoptar el nombre de Helen Mirren fue su manera de reconciliar ambos orígenes y de encontrar su propio equilibrio. Helen Mirren en 'Golda': la única mujer en una habitación repleta de hombres en tiempos de guerra A la temprana edad de 13 años vio una representación de Hamlet en el teatro Old Vic de la capital británica y sintió, según sus propias palabras, “la llamada del escenario”. Aquella revelación la llevó a estudiar interpretación y más tarde a unirse a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde se forjó como actriz clásica. Allí aprendió a moverse entre la disciplina y la rebeldía, dos polos que marcarían su carrera y su vida. Su interpretación de Cleopatra en 1965, aún con apenas 20 años, causó sensación. Fue su primer gran éxito, pero también la encasilló como un icono sexual para la época. Mirren ha llegado a confesar que, durante mucho tiempo, tuvo que luchar contra esa etiqueta y que esa batalla la hizo más consciente del poder y la trampa de la imagen femenina en el cine.

Una joven Helen Mirren en los años 60.

Durante la década de los años 70 y 80, eligió papeles incómodos, intensos e incluso controvertidos (Caligula, El largo Viernes Santo, Excalibur). En su biografía desveló que prefería fracasar por algo elegido por ella antes que tener éxito en algo que no la representase. Prefirió el camino difícil. Esa coherencia, no obstante, cimentó su autoridad como actriz. En 1991 interpretó a la inspectora Jane Tennison en la serie Principal sospechoso, un papel que rompió moldes. Mirren se metió en la piel de una mujer madura, brillante y sin concesiones, enfrentada al machismo institucional. Aquel rol la liberó, y fue la primera vez, según indicó ella misma, que el mundo veía en pantalla algo parecido a su propia fuerza. Seis años después de aquel éxito, en 1997, se juró amor eterno con el director de cine Taylor Hackford, tras más de una década de relación. La pareja se conoció cuando Hackford dirigía a Mirren en el drama musical White Nights de 1985, pero no fue amor a primera vista para la actriz británica. A pesar de que sus trabajos podrías ser perfectamente complementarios, no le gusta trabajar con él. Ama hacer planes con su esposo, pero prefiere separar el trabajo del amor.

“Los artistas deben tener libertad para opinar, porque son como cualquier otro ser humano, cualquier otro votante en el país, pero su papel no es el mismo que el de un político” - Helen Mirren

Adora su compañía, pero también disfruta de sus momentos de soledad. Entre ellos existe una enorme libertad, respeto, lealtad y amor. Cuando estalló la pandemia de coronavirus y hubo que confinarse, dio la casualidad de que ambos estaban en la misma casa, algo raro en sus más de 30 años juntos,pues por sus compromisos laborales suelen estar viajando de una parte a otra del mundo. Si bien en un principio temían que la convivencia fuera la tumba del amor, finalmente resultó una experiencia fabulosa. Helen describió su historia con Taylor como una unión sin romanticismo impostado, basada en el respeto y el humor. “Nos conocimos tarde, y eso fue una bendición. Ya sabíamos quiénes éramos”, dijo en sus memorias. Es un ejemplo perfecto del lujo de cumplir: llegar al amor sin prisas.

Mirren junto a su marido, el director de cine Taylor Hackford.

Por voluntad propia, la intérprete no quiso hijos y no se arrepiente de no haberlos tenido. Hackford tuvo dos, Rio y Alexander, fruto de una relación anterior. El 14 de abril de 2022, Rio murió de un melanoma uveal. “Es un tumor intraocular primario, una forma de cáncer muy agresiva y rara”, compartieron Mirren y su esposo en un comunicado. “Rogamos a todos los que lean esto que se hagan un examen de la vista al menos una vez al año. Esto podría salvar a sus seres queridos de este cáncer”. En su fondo de pantalla de su móvil, hoy lleva la imagen de su hijastro. Así le recuerda, así le quiere. Helen Mirren ha utilizado su voz y su posición pública para visibilizar las barreras que todavía hoy enfrentan las mujeres. Con su altavoz particular ha apoyado iniciativas que promueven el liderazgo femenino y ha hablado de las estructuras que aún perpetúan desigualdades. En un discurso pronunciado hace unos años en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos, dijo que el feminismo es “una necesidad y no una idea abstracta”. “No importa cuál sea tu sexo o tu raza. Sé feminista”, expresó. “En todos los países que he visitado, desde Suecia hasta Uganda, de Singapur a Malí, me he dado cuenta de que cuando se respeta a las mujeres y se les da la libertad de cumplir sus sueños y ambiciones, la vida mejora para todo el mundo. No me definía como feminista hasta hace poco, pero siempre había vivido como tal. Así que me declaro feminista y os animo a que hagáis lo mismo”, anunció con orgullo.

Participó en la Marcha de las Mujeres en Nueva York en 2017 para protestar el día después de la investidura de Donald Trump.

The Queen En el año 2007, llegó su consagración real como actriz. Ganó el Oscar a Mejor Actriz Principal por su interpretación de Isabel II en la película The Queen, de Stephen Frears. Años después llevó a la soberana británica al teatro, pero declinó la oferta de Netflix para hacer de la reina en The Crown. Prefirió abdicar en otra actriz. Mirren ha admitido que fue un papel “temido y fascinante”, y que el éxito le enseñó que “la madurez no es una desventaja, sino un privilegio”. Con esa máxima, Helen Mirren es, en nuestros días, un símbolo de libertad, elegancia, estilo y poder femenino. Es embajadora e imagen de L’Oréal Paris con el lema “porque yo lo valgo… a mi edad”, y sigue eligiendo papeles que celebran la experiencia, no que la disimulan. “Ese eslogan es muy importante para mí, sinceramente. Es difícil definirlo de forma sencilla. Estoy muy orgullosa de ser una pequeña parte de una marca global como L’Oréal Paris, con su historia y su alcance, que además de vender productos maravillosos, también apoya el empoderamiento y la hermandad de las mujeres. Tienen varias iniciativas, una de ellas fantástica, llamada Women of Worth, que reconoce el trabajo comunitario y benéfico que realizan mujeres de forma individual. Y apoyan a esas organizaciones con donaciones económicas. Su impacto es tan amplio y de un valor tan grande…”, expresa a Magas.

“Las personas mayores ya han hecho todo lo que hacen ahora los más jóvenes. Todos creemos que somos los primeros en hacerlo, pero no es así” - Helen Mirren

La actriz posando con el Oscar que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó por su papel protagonista en The Queen.

El último desfile de L’Oréal Paris conmemoró la sororidad entre mujeres. ¿Qué significa para usted ese gesto de apoyo, en su vida y en su carrera? Siempre me ha encantado estar rodeada de mujeres, aunque debo decir que algo que me entristece de mi carrera como actriz es que pocas veces he podido trabajar con muchas de ellas. Muy rara vez he hecho películas con muchas mujeres. Una excepción fue Calendar Girls -Las chicas del calendario-, donde todas éramos mujeres, y fue una experiencia fantástica. Aquí en L’Oréal Paris sí he encontrado esa sororidad, con amigas como Andie MacDowell, Viola Davis o una de las nuevas embajadoras, Gillian Anderson. Somos una pequeña hermandad dentro de la marca, unidas por valores y actitudes similares hacia la vida y hacia las mujeres. Durante su impecable carrera ha interpretado a reinas, heroínas y mujeres de la vida cotidiana. ¿Siente que ha cumplido sus metas como actriz, o el verdadero lujo es seguir descubriendo nuevas? Si miro hacia atrás, me siento muy agradecida, tengo que decirlo. Creo que he tenido mucha suerte. Por supuesto, hasta cierto punto, una crea su propia suerte, y pienso que quizá, en parte, la razón por la que estoy donde estoy, sentada aquí hablando contigo, tiene que ver con la forma en que he afrontado mi vida, con la manera en que he tratado a las personas con las que trabajo, con mis elecciones de papeles y de proyectos. Así que he sido proactiva dentro de eso. Pero, obviamente, también hay una gran parte del factor suerte. Lo único que espero es saber tratar a esa buena suerte con mucho respeto: por haber cumplido la edad que tengo, con la salud que tengo y con la posibilidad de seguir trabajando. Y que pueda ayudar y animar a otras personas. ¿Diría que un verdadero artista es alguien profundamente comprometido con el mundo en el que vive; en otras palabras, alguien que busca transformarlo? ¿Cuál es su opinión sobre los artistas que deciden no hablar de política ni denunciar injusticias? Trabajé con Peter Brook, uno de los directores de teatro más importantes del siglo XX y XXI, y lo hicimos en circunstancias muy bohemias aquí en París. Él era una de las personas más sabias que he conocido, y decía: “La política no es asunto de los artistas. Nuestro rol como artistas es otro muy diferente”. De alguna forma lo entendí, porque su conocimiento y sabiduría eran mucho mayores que los míos. Puedes hacer teatro político, cine político, música política... y creo que los artistas deben tener libertad, porque son como cualquier otro ser humano, cualquier otro votante en el país. Por supuesto que pueden expresar sus opiniones políticas. Pero el papel de un artista no es el mismo que el de un político.

En su 28 cumpleaños, en una comuna hippie en una granja en Warwickshire, Reino Unido.

Desde hace tiempo usted ha sido una voz clave a la hora de hablar de igualdad y de cómo tienen que estar representadas las mujeres. ¿Cómo aborda hoy la responsabilidad de cumplir con ese compromiso y cómo le gustaría que quedara reflejado en su legado? Bueno, todo ha cambiado muchísimo desde que a mis 20 años empezara a hacer cine, televisión y teatro. La presencia de mujeres es mucho mayor ahora de lo que era entonces, y realmente es motivo de celebración. La presencia de mujeres es mucho mayor ahora de lo que era entonces, y realmente celebro eso. Ha sido fantástico ver ese desarrollo durante los últimos —¡Dios mío!— 40 o 50 años. Ha llevado muchísimo tiempo. Y todavía no hemos llegado del todo. Lo único que me asusta de ciertos movimientos que se ven en Estados Unidos, y quizá en otras partes del mundo, es que existe una tendencia a empujar a las mujeres hacia atrás. A alejarlas de los roles profesionales, de los roles políticos, de los puestos de liderazgo. Y eso me resulta muy, muy perturbador, porque las mujeres cumplen esos roles increíblemente bien. Los cumplen con generosidad y, muy a menudo, con humanidad. En El club del crimen de los jueves, su última película, interpreta a una mujer jubilada que desafía los estereotipos. ¿Este papel la ha hecho reflexionar de forma diferente sobre cómo se representa a las personas mayores en el cine actual? Sí, El club del crimen de los jueves fue un libro muy, muy exitoso, y que yo, personalmente, disfruté muchísimo. Y cuando lo leí pensé: “Me pregunto si harán una película de esto. Y si la hacen, me encantaría interpretar este papel en particular”. Y así fue. Lo maravilloso que hace El club del crimen de los jueves, tanto el libro como la película, es recordar a la gente que, cuando las personas envejecen, no pierden su experiencia de vida. Las personas mayores ya han hecho todo lo que hacen ahora los más jóvenes: han tenido carreras exitosas, se han enamorado, han tenido hijos, han estado involucrados en política… todos creemos que somos los primeros en hacerlo, pero no es así. Algo precioso que hizo El club del crimen de los jueves fue reconocer a esas personas y su historia.

Mirren caracterizada de la reina Isabel II de Inglaterra en The Queen.

Helen Mirren es historia viva del cine, un mito que trasciende generaciones, que no piensa rendirse y que anhela continuar participando proyectos con profesionales que admira. “Me gustaría trabajar algún día con el director de teatro belga Ivo van Hove. Me ha entusiasmado La trama fenicia, la última película de Wes Anderson, y también me han dado ganas de trabajar con él (ríe)”, afirma. Su energía es apabullante, intenta hacer yoga todos los días entre 20 y 30 minutos, pero odia sudar y que el corazón le bombee demasiado rápido. Le gusta estar en su jardín, alimentar a los pajarillos, leer, escribir, grabar vídeos para los proyectos solidarios que lidera y rodearse de mujeres que la inspiran. “Creo que eso es lo bonito del grupo que formamos parte de L’Oréal Paris. Nos vemos a nosotras mismas como una especie de hermandad, y una hermandad que tiende la mano a otras mujeres de nuestra generación”, concluye. Son muchas las mujeres que habitan en Helen Mirren. Fue Isabel II y la reina Carlota, Ayn Rand y Cleopatra. Fue Morgana Le Fay, Miss Julie, Jane Tennison, Betty McLeish y Magdalene Queenie Shaw. Una parte de sus personajes siempre vivirá en su corazón, pero por encima de todas a las que un día interpretó está ella misma: la luchadora, el icono, la leyenda, la mujer. Long live... Helen Mirren!