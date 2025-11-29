URL copiada

Bookazine Así se hizo el segundo Bookazine de Magas: 300 páginas dedicadas al lujo y al liderazgo en una obra creada para perdurar en el tiempo Este flamante número, que incluye la guía de Los ‘Top 100 Lujos’, está compuesto por entrevistas exclusivas, reportajes en profundidad, producciones de moda y fotografías que reinterpretan el estilo contemporáneo.

Magas, la revista de EL ESPAÑOL dedicada a la mujer, alcanza una nueva meta. Tras irrumpir con fuerza en el podio de las publicaciones digitales femeninas —con una media de 5,9 millones de usuarios únicos entre enero de 2024 y octubre de 2025— la cabecera consolida su salto al papel con el lanzamiento de su segundo Bookazine, una pieza editorial concebida para perdurar en el tiempo.

Bajo el lema El lujo de cumplir, la obra, de más de 300 páginas de altísima calidad, está compuesta por entrevistas exclusivas, reportajes en profundidad, grandes producciones de moda, fotografías que reinterpretan el estilo contemporáneo y un recorrido por el universo del lujo, los cuidados y la belleza interior y exterior, así como la innovación que redefine el bienestar.

Long live Helen Mirren En esta ocasión, Magas lleva hasta su portada a la incomparable Helen Mirren, leyenda indiscutible del cine, referente del feminismo y emblema del talento que evoluciona sin fecha de caducidad. La actriz, ganadora de un Oscar por su papel protagonista en The Queen, donde interpretó a Isabel II de Inglaterra, reflexiona, en una entrevista exclusiva sobre sus ocho décadas de vida delante y detrás de la cámara. También habla de la importancia de los sueños que aún persigue, del sentido del esfuerzo, de los sacrificios y de tener voz propia en un mundo tan polarizado.

“Los artistas deben tener libertad, porque son como cualquier otro ser humano, como cualquier otro votante en el país. Por supuesto que pueden expresar sus opiniones políticas. Aunque el papel de un artista no es el mismo que el de un político”, declaró.

Recordando el primer Bookazine El pasado marzo, Magas se lanzó al mundo del papel con el primer número de su Bookazine. En él, se recogió el prestigioso listado de 'Las Top 100 Mujeres Líderes’. Además, la revista ofreció una guía fiel sobre aquellas profesionales que promueven un impacto en la sociedad: son las voces que marcan el presente para cambiar el futuro.

En su portada entonces, dos mujeres -dos leyendas- líderes y pioneras: Sara García Alonso, la primera española en formar parte de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), y Carolina Marín, tres veces campeona del mundo del bádminton y Premio Princesa de Asturias de los Deportes. En su entrevista conjunta hablaron sobre las metas, el sacrificio, la gestión del esfuerzo y el éxito.

Listado 'Top100 Lujos' Esta nueva edición reúne por primera vez en un volumen premium el listado de Los ‘Top 100 Lujos’, una guía editada a modo de atlas sensorial que recorre diez categorías fundamentales: moda, joyería, belleza, viajes, gastronomía, relojería, perfumes, decoración, innovación y libros. Una brújula para quienes entienden el lujo como emoción, como experiencia y como un arte que trasciende lo efímero.

Contenidos y el concepto de Magas El número recorre las disciplinas que elevan la experiencia y transmiten sensibilidad. Son los escenarios donde el tiempo cobra valor y el detalle se convierte en arte. Cada espacio de estas 300 páginas no solo representa una forma de lujo, sino un testimonio del esfuerzo y la inspiración que despiertan el deseo de disfrutar y compartir. En esos sentimientos vibra la esencia de Magas, que permanece fiel en su empeño de destacar a aquellas profesionales que se dedican a impactar de una manera positiva en la vida de los demás.

El diseño de Bookazine, firmado por Gonzalo Muiño, da cuerpo y alma al conjunto total de la obra con una estética que guía la lectura como una travesía sensorial. Su complicidad con el equipo y colaboradores de gran trayectoria convierte esta edición en un homenaje al deleite.

Granada Destaca también en su contenido un reportaje inmersivo sobre el evento llevado a cabo el pasado julio en Granada, donde 30 mujeres líderes viajaron a la ciudad nazarí en colaboración con el grupo de lujo francés LVMH y el Ayuntamiento de la citada ciudad, candidata oficial a Capital Europea de la Cultura 2031. Una celebración que puso de nuevo en valor el talento femenino en un enclave mágico: La Alhambra. Asimismo, Magas dedica un espacio destacado a la Galería de las Colecciones Reales, donde se recoge el periplo histórico y estético que revela el significado cultural de las manos de aquellas mujeres que radiografían lienzos, reparan tapices que un día colgaron ante los ojos de los reyes y documentan el estado de cada pieza al milímetro. Un placer para los amantes de los tesoros que pueden visitarse en los Reales Sitios.

X Aniversario de EL ESPAÑOL EL ESPAÑOL, que cumple diez años de vida y éxitos, también tiene su lugar especial dentro de este recién estrenado Bookazine. El periódico dirigido por Pedro J. Ramírez celebra una década de periodismo independiente, rigor informativo y mirada plural. Además, por supuesto, más de dos años de liderazgo, pues el diario ocupa la cima de los medios de comunicación en España desde hace 25 meses. En la primera quincena de noviembre, el periódico logró 14,02 millones de usuarios únicos, según el medidor recomendado GfK DAM.

Este dato refleja fortaleza del diario y cómo su audiencia se va recuperando progresivamente tras los ciberataques sufridos en agosto y septiembre.

¿Dónde encontrarlo? El segundo Bookazine de Magas se corona como un libro joya que habla el lenguaje del lujo contemporáneo: consciente, sensorial y eterno. Esta revista, en todas sus versiones, da así un nuevo paso en su imparable crecimiento, estrechando lazos y fortaleciendo una comunidad que valora la excelencia, el estilo y la inspiración.

Su distribución será limitada: está disponible online desde el pasado lunes 24 de noviembre y se encuentra en puntos selectos del mapa de España, entre ellos, uno físico: la Boutique de la Prensa, ubicada en el número 34 de la calle de García de Paredes, de Madrid.

