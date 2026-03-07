Magamers 2026, el torneo femenino que está cambiando las reglas del juego: trabajo, constancia y un gran triunfo
El camino a la final ha estado lleno de emociones. No sólo hay adrenalina en el escenario, también ganas de reivindicar un espacio en los eSports.
HAGA SCROLL
PARA CONTINUAR
Magamers es el primer torneo femenino de League of Legends impulsado por EL ESPAÑOL, Vandal, Magas y Crónica Global. Se trata de una propuesta de carácter inclusivo que forma parte del Circuito Tormenta, la competición oficial en España de LoL: Wild Rift y Valorant. Esta iniciativa busca romper estereotipos todavía presentes en el sector y normalizar la presencia de mujeres en los deportes electrónicos. Además de la emoción, hay hasta 3.000 euros en premios.
En un sector históricamente dominado por hombres, donde durante años la presencia de jugadoras ha sido secundaria en los focos y en los relatos, la gran final de Magamers en el marco del Mobile World Congress 2026 ha marcado un punto de inflexión. No sólo por el espectáculo competitivo, sino por lo que representa: un espacio propio, visible y profesionalizado para ellas en el universo gamer.
La formación de los equipos se llevó a cabo mediante un proceso coordinado entre GGTech Entertainment, Circuito Tormenta y la propia Riot Games, garantizando un entorno competitivo estructurado y sostenible.
A través de convocatorias abiertas y scouting dentro de la comunidad, se facilitó que gamers procedentes de distintos niveles —desde amateur hasta perfiles con experiencia en competiciones regionales— pudieran inscribirse y conformar plantillas equilibradas.
Rumbo a la final
El sábado 21 de febrero, los octavos de final marcaron el inicio del cuadro eliminatorio. Los equipos llegaban tras una fase regular exigente, y eso se tradujo en series muy disputadas, con remontadas, quintetos que apostaron por composiciones agresivas desde el early game y otros que supieron escalar con paciencia hasta el late. En cuartos de final, el nivel estratégico dio un paso más: se ajustaron drafts y comenzaron a destacar las jugadoras más determinantes del torneo.
El domingo 22 de febrero, las semifinales elevaron todavía más la intensidad competitiva, con los cuatro mejores equipos demostrando una preparación táctica exhaustiva y una coordinación colectiva sobresaliente. Los equipos finalistas resultaron ser Chicken Burgir y NGU eSports Blossom. Sin embargo, por imposibilidad de desplazarse a la final, el segundo no continuó en el torneo y en su lugar compitió Universitat de Barcelona.
El primer equipo clasificado para la final fue Chicken Burgir (CHIC). Sus integrantes son: Jessica Domínguez (Shirayuki), Marta Mesas (Shiina), Rym Salloum (Rym), Sonia Nieto (Sakkuromi), Victoria de la Torre (Vicky) y María de los Ángeles Zarate (Dragon).
El segundo equipo que llegó a la última partida fue Univeristat de Barcelona (UB). Sus integrantes son: Emma Piquero (Aloru), Inma Ruiz (Inmi), Leona Albuquerque (Leoninha), Berta Vigo (white24), Sara Olmos (Toroto) y Carla Lupión (Miyuuri).
La competición contó con retransmisión oficial por los canales de YouTube y Twitch de Magamers. Las voces narradoras de este streaming corrieron a cargo de dos casters expertos. Se trata, por un lado, de Katarsis, la veterana de los eSports que ha trabajado con FNATIC, Team Heretics y Movistar KOI. Y para completar esta dupla, Jackalsito, una voz habitual del Circuito Tormenta.
Ambos pusieron el toque a una partida vibrante, combinando análisis técnico con emoción, conscientes del simbolismo del momento.
Arrancamos la partida
El Talent Arena –dentro del Mobile World Congress-, acogió la última velada del gran torneo femenino de League of Legends (LoL) en España. Se respiraban nervios y emoción en este epicentro del talento digital y las nuevas formas de entretenimiento interactivo del congreso. Es un campeonato que no nace como excepción, sino como declaración de intenciones.
Las chicas de ambos equipos finalistas -Chiken Burgir y Universitat de Barcelona- esperaban su turno con ilusión. Poco a poco, van tomando sus lugares en el espacio de juego. Tienen aún varias partidas por delante para poder saborear el triunfo. Se respira algo de tensión en el aire, pero de la buena. Esa que motiva a dar el 100%, o incluso más.
La gran final se jugó en un formato BO5 Fearless. Es decir, al mejor de cinco partidas con la restricción de que los equipos no pueden repetir campeones entre encuentros. Los casters del evento, Katarsis y Jackalsito, comenzaban a preparar el ambiente con anécdotas del torneo.
Momentos para recordar
Primera partida: el dominio de CHIC, que se replicaría en el resto de la partida, se demostró desde el principio, cuando al minuto 10 el marcador de asesinatos ya dibujaba un 1-10 a favor de Chicken Burgir.
Segunda partida. CHIC consiguió la primera sangre -en el argot de los gamers, el primer al que habían aniquilado jugando- y en el minuto 10 ya pusieron un 9-2 en el marcador a su favor. Tres minutos después avanzaban por la calle central con la comodidad que representaba el contador de asesinatos: 16-3. En el minuto 19 duplicaban el oro del conjunto de Universitat de Barcelona y el contador de asesinatos iba por 28-4. En el minuto 23 ganaban con un 38-4.
Tercera partida. Al principio, parecía que iba a tener un ritmo diferente. UB jugaba de manera más táctica y al tercer minuto consiguieron la Primera Sangre. Al minuto 12, el avasallamiento se asumía de nuevo: más de 6.000 de oro de diferencia y 16-4 en el marcador.
"Las chicas han jugado tan bien como sabía y estamos muy contentas"
- Carla Lupión "Miyuuri"
Y las ganadoras son…
"Estoy muy orgullosa de mis compañeras. Nos lo hemos pasado muy bien y las verdad que ha sido bastante interesante"
- Victoria de la Torre "Vicky"
En el minuto 20, CHIC duplicaba en recursos monetarios a UB y contaban 29 asesinatos frente a nueve. Se hicieron el Barón rápidamente en el minuto 24, con el marcador 35-10. Antes de la media hora de partida, terminaba con el contador en 45-13. Chicken Burgir se alzó con la victoria de Magamers 2026.
La entrega de premios fue conducida por Pablo Grandío, fundador y director de Vandal y Quincemil. También intervino Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle de EL ESPAÑOL, que puso el acento en el compromiso de Magas con el impulso del talento femenino: “Los medios de comunicación no pueden distanciarse de las nuevas generaciones. No podemos apartarnos, tenemos que servir de altavoz de las jóvenes”.
El equipo Universitat de Barcelona apareció en el escenario para recibir el segundo premio, equivalente a 1.000 euros. Sonia ‘Sakkuromi’ Nieto y Rym Salloum subieron al escenario visiblemente emocionadas y aceptaron el primer galardón para Chicken Burgir.
Además de un cheque por 2.000 euros, las vencedoras de la competición se hicieron con un original trofeo diseñado por FEPE: una artista dedicada a la escultura contemporánea.
Más que un torneo
En definitiva, Magamers también se ha convertido en una puerta que se abre. Es un escaparate, un altavoz y, sobre todo, la oportunidad de convertirse en referentes para las niñas que sueñan con ser parte de los eSports. En una industria que avanza a gran velocidad, generar espacios específicos como este puede ser el primer paso para normalizar lo que debería ser cotidiano: que las mujeres no sean excepción, sino parte visible y protagonista del juego.
Agradecimientos
La primera edición de Magamers by Santander es una iniciativa creada desde EL ESPAÑOL, Magas, Vandal y Crónica Global. Cuenta con la colaboración de FNAC y Logitech. Todos comparten una misma visión: promover la igualdad de oportunidades, la innovación y el liderazgo femenino en un sector en plena transformación.
Agradecimientos especiales a MWC GSMA, Circuito Tormenta y Riot Games