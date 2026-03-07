Magamers 2026, el torneo femenino que está cambiando las reglas del juego: trabajo, constancia y un gran triunfo

Magamers es el primer torneo femenino de League of Legends impulsado por EL ESPAÑOL, Vandal, Magas y Crónica Global. Se trata de una propuesta de carácter inclusivo que forma parte del Circuito Tormenta, la competición oficial en España de LoL: Wild Rift y Valorant. Esta iniciativa busca romper estereotipos todavía presentes en el sector y normalizar la presencia de mujeres en los deportes electrónicos. Además de la emoción, hay hasta 3.000 euros en premios.

En un sector históricamente dominado por hombres, donde durante años la presencia de jugadoras ha sido secundaria en los focos y en los relatos, la gran final de Magamers en el marco del Mobile World Congress 2026 ha marcado un punto de inflexión. No sólo por el espectáculo competitivo, sino por lo que representa: un espacio propio, visible y profesionalizado para ellas en el universo gamer.