Eugenia Silva: “No empezaría a ser modelo de cero en la actualidad”

Porque Eugenia Silva eligió y sigue eligiendo sus proyectos de forma cuidadosa, con personalidades y firmas afines a sus valores y su personalidad. Es una de sus recetas del éxito desde hace más de 30 años . Se adentró en el mundo de la moda en los años 90, convirtiéndose, junto a Nieves Álvarez, en la ganadora del concurso Elite Look of the Year con apenas 16 años. Fue el primer paso de su larga carrera de modelo: imagen de Oscar de la Renta y Carolina Herrera , entre otros, desfiló para numerosas referencias del sector y protagonizó más de 100 portadas de prestigiosas revistas.

No tengo nada pensado. Estoy esperando a que pase el desfile de Alta Costura, en junio, para maquinar el look. Una vez que ya tenga el vestido o los vestidos, porque normalmente tengo dos o tres, para cambiar o elegir en el último momento, ya decidiré.

Me gusta mucho cuidar la piel. Creo que preparar la base es fundamental para que el maquillaje aguante, dure y luzca más bonito. Es importante hacerlo de una manera específica porque, en mi caso, los días son eternos. Con esta preparación, cuando llego a casa, estoy igual, no se ha movido el maquillaje. También te da tranquilidad para eventos y fotos. La calidad del producto es, por lo tanto, fundamental. Si me durmiera maquillada, me levantaría igual.

No puedo vivir sin la base Luminous Silk Foundation, uso el número 5.5. Cuando no quiero que dé una imagen de piel maquillada, añado unas gotitas a la protección solar. Da un aspecto sano y brillante y tapa las imperfecciones. Viajo con ella por si los maquilladores no la tienen.

Te da una seguridad en cuanto a gustar o no gustar, por ejemplo. ¿A quién le importa? Estoy bien, contenta, hago lo que me gusta, estoy saludable porque la salud, al final, es lo más importante… el paso de los años te lo da todo. Cumples metas, objetivos, sueños… por eso hay que disfrutarlo.

Los cánones de belleza clásicos se han quedado obsoletos. La belleza real es algo subjetivo: cambia mucho la percepción cuando la persona habla, se mueve o piensa. Creo que la belleza de la personalidad es el 90% de la belleza, todos hemos conocido a personas muy bellas que no nos han llegado o no nos han hecho sentir nada porque, a lo mejor, de personalidad no nos han parecido atractivos. En cambio, hemos conocido a gente que no se rige por los cánones clásicos de belleza y que luego tiene una personalidad apabullante. Son, a lo mejor, intelectuales que te ganan. Puedo pensar que una persona es bellísima, pero, a lo mejor, no todo el mundo opina igual.

Precisamente sobre el cambio de percepción de la belleza… ¿Qué opina del regreso del desfile de Victoria’s Secret?

Cuando yo lo hacía, no tenía ningún tipo de problema. Nosotras sabíamos a lo que íbamos, ponernos en lencería delante de la gente y de las cámaras. Nadie nos engañó para que hiciéramos eso.

Es fantástico que los cánones de belleza hayan cambiado y que todo el mundo tenga cabida… me parecería fenomenal que se hiciera un desfile amplio en cuanto a casting. Pero las mujeres usamos ropa interior y bikinis… así que no me parece mal su regreso. Creo que hay que cambiar cómo se presenta y cómo se vende, y no considerar que nos transforma en una mujer objeto, sino simplemente hacernos pensar: 'Soy una mujer estupenda'. Tampoco me lo he planteado mucho, no sé cómo será ahora. Tendrán un gran equipo de marketing que lo piense bien.

¿Qué recuerda de sus inicios? ¿Quiénes eran sus referentes?

Me encantaban las modelos más comerciales como Karen Mulder, Linda Evangelista o Christy Turlington. Ahora me encanta Małgosia Bela. Una multitud de nombres me han ido inspirando a lo largo de los años. No solo modelos, Sofía Coppola me parece una persona completísima y muy consecuente con su estética y su trabajo, Juliette Binoche, Geraldine Chaplin, Charlotte Rampling… son mujeres que viven su vida con una personalidad apabullante, muy seguras de sí misma y que nos ayudan e inspiran mucho.

¿Cómo afronta la exigencia del mundo de la moda? ¿Qué le enseñó con el paso del tiempo?

La moda me sigue enseñando en la actualidad. Tengo un trabajo detrás de las cámaras, entonces, obligatoriamente, tengo que estar al día de todo lo que está pasando en el mundo de la moda. Pensé que me cansaría, pero no, me veo para siempre ligada a este sector. Es un mundo completísimo y maravilloso que te aporta mucho.

Soy muy esteta, me gusta investigar, y creo que ahora tengo la oportunidad de hacerlo desde otro prisma. Antes, llegaba a las sesiones, lo tenía todo hecho, simplemente tenía que ponerme a que me mimaran y me consintieran, ahora es otro trabajo, más creativo y distinto, pero igual de interesante.

¿Se planteó dejarlo?

No me lo he planteado. Ciertas noches llego a casa y pienso ‘hasta aquí’, pero no puedo (risas). Sobre todo porque me pregunto de qué me retiro… ¿De modelo, de productora? Me gusta, mientras tenga salud y energía, seguiré.

Tengo además equipos maravillosos que me acompañan en el camino y siento que no podría hacerlo sin ellos, me ayudan a seguir adelante. Es cansado, pero a la vez pienso que soy afortunada. Por ejemplo, con las caras que tiene Giorgio Armani para elegir en el mundo y que yo lleve tantísimos años con él… me siento más que afortunada.