Saúl Craviotto: “Cupra forma parte de mi equipo en el día a día”

Saúl Craviotto es de esas personas con las que te gustaría estar hablando horas y horas. Por su cercanía, nobleza, humildad, por el trato… El deportista español con más medallas en unos Juegos Olímpicos, seis en concreto, charla con EL ESPAÑOL para contarnos su día a día tras el regreso de París, sus próximos objetivos y como no podía ser de otra manera sobre el vínculo tan especial que le une a Cupra.

Así que la primera pregunta que le hacemos no podía ser otra que cómo se siente tras colgarse al cuello la sexta medalla, en esta ocasión de bronce, en unos Juegos Olímpicos. “Estoy contento por lograr la sexta medalla en París. Además, no solo valoro las medallas; sino que también pongo en valor el hecho de haber estado en cinco Juegos Olímpicos diferentes, manteniendo un nivel alto y siempre luchando por la medalla. Esto es lo más importante de mi carrera deportiva”, nos dice.

Lo cierto es que Saúl está casi recién aterrizado de los juegos de París y de unas pequeñas vacaciones: “Estuve unos días en Tenerife descansando con la familia y también hice un viaje a Lleida para ver a mis padres. Es un viaje que intento hacer todos los años porque al final es cuando puedo visitarlos después de la vorágine de entrenamiento… Además, allí, con mis padres, dejo a mis hijas con sus abuelos y me hago ‘escapaditas’ con mi mujer por la Costa Brava”, comenta.

Está claro que, tras el esfuerzo, Saúl ahora mismo está disfrutando sobre todo de un momento de mayor tranquilidad y de la familia. Y aun así lo deja bien claro: “Nunca he dejado de entrenar, así que cuando me tenga que poner de nuevo no me va a costar”, señala. “Pero también reconozco que cuando termino unos Juegos Olímpicos, la temporada siguiente me la tomo con más calma”, aclara.

Es entonces, cuando Saúl se emociona hablando de su familia y de las renuncias que ha tenido que realizar a lo largo de toda su carrera deportiva: “El año pasado no pude llevar a mis hijas al cole ni un solo día, por la exigencia de los entrenamientos”.

“Por ello, si pongo todo en una balanza lo que me apetece es pasar más tiempo en casa, estar más tiempo con mis hijas, con mi familia. Y el deporte ahora, está en segundo plano. Seguiré entrenando, con las mismas dinámicas… pero vamos a dejar que fluya la situación para ver cómo afronto nuevos objetivos”, confiesa.

Saúl, por tanto, quiere disfrutar algo más el ahora ya que las jornadas de entrenamientos son muy duras. Ahora, por tanto, los entrenamientos son más suaves, aunque él sigue dejando bien claro que no para nunca: “Si no entreno me subo por las paredes; así que incluso en vacaciones me voy a correr o me voy al gimnasio. No puedo vivir sin el deporte y no quiero perder la forma”, señala.