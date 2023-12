El presidente Sánchez no tienen intención de convocar elecciones. No lo puede hacer en un año. Pero ni las perspectivas de las elecciones vascas, en las que no parece que habrá sorpasso de Bildu al PNV, ni las europeas, van a dar paso a una moción de censura contra el actual Gobierno. Moción que tiene que ser constructiva a favor de Feijóo, que de momento no tiene los apoyos necesarios.