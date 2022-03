"Be thankful I don’t take it all". George Harrison.

La inflación, el impuesto de los pobres, se ha disparado. El IPC, que no deja de ser un indicador de inflación, ha subido a un 7,4% en febrero y el subyacente -excluyendo alimentos y energía- a un 3%. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en España es mucho mayor a la media de la eurozona, un 5,8% y el Gobierno español es el único de la eurozona que mantiene el expolio a familias y empresas ante la escalada de precios. ¿Qué hace el 'Gobierno de la gente'? Lucrarse con la subida de los precios y los efectos inflacionistas de la invasión de Ucrania. El 'Gobierno de la gente' nos ha subido los peajes del gas, mantiene el impuesto de hidrocarburos, mantiene un IVA del 21% en el gas natural, más del 50% del precio de los combustibles (gasolina y gasóleo) son impuestos, mantiene hasta un 30% de la luz en impuestos (incluido el ingreso extraordinario por CO2 y las tasas a hidráulica/nuclear). De hecho, ha pasado desapercibido que han vuelto a introducir el impuesto hidráulico que anuló el Tribunal Supremo. Por la puerta de atrás, el PSOE reintrodujo el canon hidroeléctrico (un impuesto del 25,5% en la producción hidroeléctrica) en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El Gobierno, además, sigue negándose a ajustar los impuestos a la inflación. Los socios de Sánchez rechazaban una petición del PP y otra de Ciudadanos para hacerlo, como debe hacer. Pero se niega a implementarlo. En total, el Gobierno se aprovecha de la inflación y la subida de los costes de las materias primas para recaudar más de 4.500 millones de euros extraordinarios solo en 2021 mientras la inflación se come ya 9.000 millones de euros de la renta disponible de los ciudadanos. Si la situación continúa como hasta hoy, en 2022, el desplome del poder adquisitivo de los ciudadanos y el aumento del expolio fiscal alcanzarán nuevas cifras récord en 2022. Esto es lo que Yolanda Díaz llama "cosas chulísimas". El Gobierno se aprovecha de la inflación y la subida de los costes de las materias primas para recaudar más de 4.500 millones extraordinarios Toda esta batería de impuestos, aplicados sobre el precio, supone una subida sin precedentes en los últimos 30 años de la presión tributaria sobre las familias y empresas y la mayor pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en tres décadas. Y aún tienen la desvergüenza de hablar de beneficios caídos del cielo. A este despropósito se le añade la última propuesta de expolio fiscal. Los expertos escogidos por el Gobierno han publicado un informe que propone exactamente lo que quiere el Ejecutivo. Oh, qué sorpresa. El hachazo confiscatorio que proponen los expertos escogidos a dedo por el Gobierno para justificar el expolio es inmoral y obsceno. Recae en un 90% en las clases medias, perjudica gravemente el crecimiento y el empleo y además ni siquiera menciona la eficiencia y reducción de gasto. El informe de los expertos escogidos por el Gobierno es un canto al expolio fiscal desmedido. Como explica Ignacio Ruiz-Jarabo, recomiendan también que "el límite conjunto de las cuotas del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio con respecto a la base del primero se eleve del actual 60% al 70%. Si pagando menos en el impuesto menor, vamos a pagar mucho más entre ambos impuestos, quiere decirse que la futura subida del IRPF puede ser descomunal". Si analizamos la brutal subida de impuestos recomendada, resaltan tres factores: 1- Al eliminar deducciones, bonificaciones y exenciones hace que a mismo nivel de renta se dispare el esfuerzo fiscal. Más del 90% de la subida de impuestos recomendada recae sobre familias y clase media. 2- La subida de los mal llamados impuestos verdes e indirectos es un hachazo directo a todos los consumidores, y un asalto a agricultura, por ejemplo, donde quieren subir los impuestos al gasóleo un 40%. 3- Los expertos escogidos por el gobierno no consideran que vaya a haber jamás una recesión, una contracción económica por estas subidas o un efecto desplazamiento. Para ellos, más es más siempre y en todo lugar. Las estimaciones lineales de recaudación, incluida la más que sorprendente simulación de aumento de ingresos por eliminación de deducciones, son simplemente alucinantes. Sorprende la obsesión con adaptar la fiscalidad a los países europeos con más carga fiscal y sin embargo, la obsesión por mantener y subir Sucesiones y Patrimonio, impuestos eliminados o residuales en toda la Unión Europea. Sorprende la acumulación de falacias de autoridad en el informe, incluidas estimaciones de fraude fiscal sin aportación documental empírica, asumir en algunas partes que cualquier deducción fiscal es parte de dicho fraude, ignorar que la economía sumergida aumenta con mayor carga fiscal por imposibilidad de emerger y una enorme cantidad de referencias bibliográficas que no se corresponden con lo que se propone en el texto y a veces ni siquiera tienen nada que ver con lo que aparentemente se referencia. Sorprende la acumulación de falacias de autoridad en el informe, incluidas estimaciones de fraude fiscal Sorprende la referencia constante a "fiscalidad progresiva" mientras se recomienda disparar los impuestos más regresivos. Los expertos escogidos por Montero recuperan la polémica y confiscatoria propuesta de acabar con la tributación conjunta en el IRPF, disparar los impuestos indirectos y acabar con las bonificaciones a los sectores más perjudicados por la crisis. El comité recomienda también que se valore la posibilidad de eliminar o rebajar sustancialmente la reducción estatal de los rendimientos netos del arrendamiento (deducciones por alquiler). Sorprende que estos expertos sepan perfectamente que estas subidas de impuestos tendrán efecto negativo, por eso proponen no llevarlas a cabo inmediatamente, incluso el efecto pernicioso de las subidas de impuesto de sociedades, pero asuman subidas de ingresos lineales y constantes por el aumento de esfuerzo fiscal recomendado. Mientras constatan que la subida de Sociedades ahuyenta 27.000 millones de euros cada año y advierten del impacto negativo de los costes burocráticos en las empresas, no ven ningún efecto negativo de la brutal subida de impuestos recomendada para familias y empresas. No sorprende la absoluta unanimidad de estos expertos a la hora de exigir "armonización" fiscal falsa. No existe ninguna petición de armonización de País Vasco, Navarra, Ceuta, Melilla o Canarias -ni debería-. Los expertos están de acuerdo con Montero en la armonización selectiva, es decir, subir los impuestos a Madrid. Los expertos están de acuerdo con Montero en la armonización selectiva, es decir, subir los impuestos a Madrid Este grupo de expertos, del que se fueron dos por discrepar de la sorprendente formación de consenso, lo que ha hecho es dar justificación a la enorme subida de impuestos que quieren imponer Sánchez y Podemos. Por supuesto, estas personas tienen todo el derecho a dar su opinión. Lo triste es que se muestre como consenso una visión extractiva y confiscatoria de la economía. Lo que es intolerable es que el Gobierno lo venda como la verdad revelada e incontestable. Afortunadamente, existe un informe de 70 expertos recopilado por el Instituto de Estudios Económicos (lean aquí el documento) que propone medidas moderadas y no confiscatorias y, además, recuerda la importancia de ajustar el gasto. Es el truco de siempre. El Gobierno dirá que nos sube los impuestos menos de lo que propusieron los "expertos" y, con ello, se creerán que engañan al contribuyente. A sus votantes ya les han engañado.