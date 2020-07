Sánchez y el cuento de los tres sobres

Si Iván Redondo es el asesor áulico de Sánchez es probable le haya relatado el cuento de los tres sobres. Cuento que todo gobernante público o privado debe conocer.

Trata de lo que le pasó a un nuevo político que llega a presidente de una entidad o Gobierno, o a un manager de empresa privada al llegar al poder (supongamos que es D. Pedro Sánchez). Un anterior ocupante del puesto (supongamos que se llama Rodríguez Zapatero, ZP) le dice que en ese cargo se sufren crisis y que le va a dejar tres sobres en un cajón con consejos para resolver cada una de las crisis que tenga durante su mandato. Los tiene que sacar de uno en uno y sucesivamente: primera crisis, primer sobre; segunda, segundo sobre; tercera, tercer sobre.

Al poco tiempo de tomar posesión en su primera legislatura directa (sin entrar por una moción de censura) se le ha presentado una crisis tremenda: el covid-19. El presidente Sánchez recuerda el consejo y abre el primer sobre.

Su contenido: "échale la culpa al anterior". Haciéndole caso desarrolla la campaña de "la culpa es de los Gobiernos del PP que descapitalizaron la Sanidad pública; por ejemplo, en Madrid”.

Se olvidó decir que ZP dejó a Rajoy unas cuentas públicas con más del 9% de déficit, un problema financiero inmobiliario tremendo; una prima de riesgo de más de 600 puntos; una gestión macroeconómica nefasta y el paro en el 26%. Lo urgente entonces fue resolver la crisis bancaria sistémica y poner en marcha una reforma laboral para reducir el desempleo. Rajoy endeudo el país (hasta el 96% del PIB); pero evitó un crac bancario, bajó el desempleo hasta el 14% y el PIB creció entre el 3 y el 4% anual. Aunque también culpo de sus males a ZP (el anterior) ¿con razón?

Ahora, al Gobierno Sánchez le viene otra crisis: la económica. Debe abrir el segundo sobre que dice así: "di que tienes un plan". El Gobierno Sánchez sacará el Plan de Reconstrucción, del vodevil del Congreso de los diputados. Plan aderezado con otros contra la pobreza (IMV, el Ingreso Mínimo Vital), a favor del sector del Automóvil (3.000 millones de euros), el del turismo (4.000 millones de euros), el alargamiento de los ERTE a septiembre… Y pide que se lo avale también la oposición. En Sanidad y política europea sí habrá acuerdo. En economía y Educación, veremos.

Pero los planes reales de todo Gobierno son los Presupuestos. No va a ser posible aprobarlos para este año. Sánchez espera medio-cuadrar las cuentas de 2021 con la ayuda de los fondos europeos (¿170.000 millones de euros?). Por eso espera a septiembre para presentarlas.

Los planes reales de todo Gobierno son los Presupuestos. Sánchez espera medio-cuadrar las cuentas de 2021 con la ayuda de los fondos europeos

Los expertos anuncian que la Comisión europea exigirá recortes en gastos (salarios y sueldos públicos; ¿Pensiones?; Inversiones controladas y justificadas, …). Le llamarán "condicionamientos"; cuando en 2012 le hubieran llamado "rescate". Lo impondrán los hombres de Europa vestidos de "pistacho ecológico"; cuando en 2012 le hubieran llamado la troika de los "hombres de negro". Al final será lo mismo.

Pero Sánchez no se puede engañar. Está claro que esa no va a ser la última crisis. Lo difícil es saber cuán rápido vendrá la siguiente. En 2021 el desempleo se disparará. Los ERTE son un espejismo. No tenemos el 24% de paro oficial porque los trabajadores en ERTE no se contabilizan como parados; falacia contable; ganas de hacerse trampas en el solitario.

Sánchez tendrá su tercera crisis cuando parte de esos ERTE se conviertan en ERE; cuando el señuelo de la ayuda europea deje de encandilar a los españoles; más aún, si hay un rebote del Covid-19 en España o en los países que nos envían turistas año a año.

Entonces deberá abrir el tercer sobre ¿Qué frase resume el consejo? Según su autor:

"Prepara tres sobres para el siguiente". Que en términos políticos es: convoca elecciones.

No sé si el cuento se aplicará en su totalidad a las circunstancias del Gobierno Sánchez, ni cuando abrirá el tercer sobre. Pero no sería ni el primero, ni será el último, al que le ocurra algo similar en su mandato.

*** José Ramón Pin Arboleadas es profesor del IESE y rector de la Universidad del Atlántico Medio