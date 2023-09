Iñaki Peralta, CEO de Sanitas: "Tenemos apetito inversor y de nuevas adquisiciones"

El curso sanitario comienza con novedades para Sanitas. La compañía ha adquirido el negocio sanitario de Asefas y su integración se ha cerrado sin problemas. Y podría no ser la última adquisición de estas características. El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Peralta, avisa de que su compañía todavía tiene hambre de compras y no dejará escapar nuevas oportunidades de negocio.

En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, el consejero delegado de Sanitas hace un repaso de los proyectos que tiene en marcha el gigante sanitario. Entre ellos, adelanta una novedad: la compañía tendrá a partir de este mismo curso una escuela de FP para formación sanitaria. Aprovecha la ocasión, además, para dejar claro que Sanitas no está en venta. O, al menos, no le ha llegado ninguna oferta a compra a su matriz, Bupa. "Rotundamente no".

Entonces, hablemos de la compra del negocio de salud de Asefa. ¿Cómo marcha la absorción? ¿Se plantea Sanitas más operaciones de estas características?

Tenemos apetito de crecimiento en seguros y en todo lo relacionado con la salud. La de Asefa era una buena oportunidad. La oferta que presentamos para dar el servicio de Sanitas a todos sus clientes e integrar a parte de su personal así como seguir trabajando con sus agentes y corredores salió adelante. Toda la familia de Asefa que trabaja en salud ya está integrada en Sanitas. Y estamos muy contentos con esta operación.

¿Se plantea posibles adquisiciones de centros o servicios para mejorar la oferta de Sanitas?

Tenemos apetito inversor y de nuevas adquisiciones. Siempre estamos mirando cómo podemos complementar nuestra oferta asistencial o traer más clientes que la puedan disfrutar.

Pues dado ese apetito inversor... ¿Qué parte del menú le apetece más, por así decirlo?

Queremos trabajar en las líneas de actividad que ya tenemos. En eso, estamos abiertos a opciones que nos resulten interesantes para mejorar nuestra oferta. Tenemos la flexibilidad de adaptarnos, además, a varias fórmulas para ello, y según vayan surgiendo las oportunidades vamos por un camino o por el otro.

Nuestra oferta diferencial, basada en medicina digital y en el servicio de salud que damos, tiene mucho que aportar y va evolucionando día a día de manera innovadora.

También queremos dar respuesta a problemas sociales. Hace unos meses lanzamos Cuida tu mente. A nadie se le escapa el problema que tenemos de salud mental en nuestro país. Bueno, en todos los países, en general. Este servicio es una herramienta que combina la atención personal y digital con un seguimiento de los pacientes con una salud mental más vulnerable.

¿Qué futuras aperturas tiene planteadas Sanitas?

En nuestra oferta asistencial tenemos tanto nuestros acuerdos con terceros, ya sean grupos hospitalarios, clínicas o médicos independientes, como nuestros propios centros. Nuestra oferta asistencial es amplia y lo va a seguir siendo, en ambas líneas. Seguiremos aumentando tanto nuestros centros propios como nuestra capacidad de cuidar a nuestros clientes a través de terceros.

En cuanto a aperturas, la más importante en el horizonte es la de nuestro hospital en Valdebebas (Madrid), que abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2025. Las obras marchan fantásticamente bien y será la sede de nuestro hospital digital.

Unido a eso, vamos a mantener nuestro plan anual de aperturas de centros médicos, que es abrir dos al año. Vamos a seguir la misma línea que venimos desarrollando en los últimos años.

También estamos abriendo centros dentales importantes. Ya tenemos más de 200, con una evolución de aperturas media cada año de entre 12 y 15 centros que mantendremos e incluso incrementaremos en el futuro.

Seguiremos abriendo residencias para mayores, como hemos venido haciendo en los últimos años.

¿Qué se plantea en este ámbito, en el sociosanitario?

Es un nicho que se ha desarrollado mucho en los últimos años. Nuestras residencias tienen una carga de dependencia muy elevada. Qué duda cabe que cubrimos una función social, pero el origen por el que las personas vienen a nuestros centros es una necesidad: recibir ayuda para la vida diaria con una carga sanitaria no pequeña.

Desde ese punto de vista, la especialización y el punto de vista sanitario y asistencial es muy relevante. Es indispensable en el espacio sociosanitario. Fruto de eso, hace tiempo que iniciamos ese camino.

"En los próximos días vamos a abrir nuestro primer centro de FP con dos áreas de formación: auxiliar de enfermería y técnico de higiene bucodental"

¿El envejecimiento está forzando que el sector de la sanidad privada tenga que hacerse fuerte en este espacio?

Sí. Qué duda cabe de que la población envejece. Si miramos al futuro, las personas que formamos parte del baby boom vamos llegando a las edades de retiro. La campana poblacional se está expandiendo por la parte de arriba. Todo esto da una edad de situación en la que son necesarios más recursos para atender a la población.

¿En qué nuevos proyectos está trabajando Sanitas?

En muchos proyectos y ámbitos. Y desde los próximos días en uno más: el sector de la educación. Abrimos nuestro primer centro de formación profesional (FP) en calle Sánchez Pacheco con dos áreas de formación: auxiliar de enfermería y técnico de higiene bucodental.

Es el principio de un proyecto mayor que quiere abarcar todas las ciencias de la salud. Creemos que Sanitas puede aportar mucho en este campo. Nuestros profesionales pueden formar a esa próxima generación de sanitarios y nuestros centros pueden ser una buena escuela para las prácticas.

Calculamos una inversión de tres millones de euros en este centro. Empezaremos con dos clases y aspiramos a que sean alrededor de 20 personas en cada una.

¿En el futuro habrá más títulos?

Nuestro proyecto va a tener cada vez más ambición. En septiembre del año que viene deberíamos tener nuevas titulaciones sanitarias de FP en nuestra escuela. Y lo lógico y normal es que acabemos desarrollando formación sobre todas ellas.

También queremos llevar esta iniciativa a otras ciudades de España como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, La Coruña… Son localidades donde tenemos un número de asegurados alto y centros propios.

¿Por qué apuesta por la FP?

Un porcentaje nada pequeño de nuestro personal procede de centros de formación profesional. Esas manos y esas mentes las necesitamos y creemos que, al mismo tiempo, la formación profesional se puede beneficiar de la capacidad que tiene Sanitas para formar. Tanto desde el punto de vista de la teoría por nuestros profesionales como desde la práctica por nuestros centros.

¿La idea es que la escuela de FP sirva de cantera de profesionales para los centros de Sanitas?

No será una cantera exclusiva. Pero si nos vamos 20 años en el futuro, queremos que un porcentaje relevante de las personas que trabajen en nuestros centros provenga de nuestras escuelas.

¿Se plantea esta iniciativa para otros centros de Bupa?

Sanitas va a ser pionero en esto dentro de Bupa, igual que lo es para todo lo que tiene que ver con la medicina digital. Abanderamos iniciativas que Bupa ha cogido con gran entusiasmo y en las que ve posibilidades de desarrollar en otros países en el futuro. De hecho, nosotros como Sanitas ya estamos estudiando llevar esta iniciativa a Latinoamérica o Europa, donde estamos presentes.

¿Qué otros planteamientos tiene Sanitas en sanidad digital más allá de la salud mental?

Estamos trabajando en el lanzamiento futuro de un chequeo digital. La idea es que el usuario puede tener un chequeo permanente de determinadas cuestiones sin tener que desplazarse a centros médicos.

¿En qué tipo de solución tecnológica se está trabajando para esto?

Nosotros hacemos partenariados tecnológicos con todas aquellas compañías o profesionales que son capaces de desarrollar este tipo de herramientas. Desde los grandes players tecnológicos hasta pequeñas start ups que pueden desarrollar cuestiones complejas.

¿Pero el chequeo digital no requeriría de que el paciente tenga que usar algún tipo de dispositivo?

Una primera capa de ese chequeo no requeriría más que las capacidades que tiene un teléfono móvil. Es verdad que para una segunda capa o una tercera capa habría que añadir más devices, pero que también nosotros suministraremos.

"La primera capa del chequeo digital no requeriría más que las capacidades que tiene un teléfono móvil. También estamos trabajando en fisioterapia en casa, monitorizando al paciente también con un móvil"

También estamos trabajando en fisioterapia en casa. Es la monitorización de los movimientos de fisioterapia que pueda hacer un paciente a través de un teléfono móvil.

Seguimos trabajando en todo lo que es el seguimiento de enfermedades crónicas y su monitorización a través de herramientas digitales. La diabetes, para nosotros, es un asunto prioritario y estamos trabajando para poder reducir su prevalencia.

¿Qué resultados están observando en su proyecto de salud mental? ¿Están reclamando este servicio los pacientes?

Sí. Los pacientes de Sanitas no se escapan a los problemas de salud mental que tenemos ahora mismo. Ahí fuimos pioneros generando una solución que acompaña en la prevención y en el seguimiento de la situación que pueda sufrir el paciente.

Empresarialmente hablando… ¿Cómo marcha 2023? ¿Los indicadores económicos de Sanitas están dentro de lo previsto?

Tuvimos un 2022 con unos crecimientos muy importantes. Y este 2023, caminamos con buen paso y dentro de lo previsto. Tenemos que ser prudentes porque todavía queda casi la mitad del año.

¿Cómo marcha el negocio de la compañía fuera de España?

La verdad es que muy bien. Estamos teniendo unos crecimientos muy importantes. Nuestro foco estratégico en Europa está en Polonia y en Turquía.

Pese a la guerra en Ucrania, en Polonia llevamos varios años creciendo entre el 30% y el 40%, con tres millones de asegurados y 16 hospitales y 300 centros médicos.

Mientras, en Turquía este año estamos doblando el negocio. Acabaremos facturando cerca de 500 millones de euros con casi dos millones de asegurados.

Por otro lado, nuestra huella en Latinoamérica está creciendo mucho. En Brasil, somos la primera compañía en valor para cliente. Y lo mismo ocurre en México, donde estamos creciendo también mucho gracias a nuestra alianza con BBVA. En Chile y en Ecuador, también nos encontramos entre las empresas líderes.

En el resto de Latinoamérica, tras el acuerdo estratégico firmado con Mapfre, las perspectivas son muy buenas. Vamos a construir juntos mucha accesibilidad sanitaria en Latinoamérica.

Ya este año la mitad del negocio es nacional y la otra mitad exterior. En el corto plazo, el valor de la compañía fuera de España será mayor.

Está siendo un año complejo. Hay muchas tensiones entre operadores y aseguradoras debido a los desacuerdos entre las tarifas que se pagan por servicio. ¿Notan ustedes esto?

Bueno, yo quiero insistir en que los hospitales, las clínicas y los médicos independientes son estratégicos para Sanitas. Establecemos una relación a uno, en la que todos tenemos que gozar de una viabilidad económica y ganarnos la vida. Desde ese punto de vista lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Queremos que la viabilidad y la situación económica de nuestros colaboradores sea sólida.

El acuerdo entre Sanitas y Generali ha levantado muchas suspicacias en el sector de la sanidad privada. Tantas que ASPE ya lo ha denunciado ante la CNMC. ¿Qué opinión tiene al respecto?

El acuerdo estratégico con Generali es muy positivo. Todas la capacidades de Sanitas se ponen al servicio de los pacientes de Generali, cuyo nivel de satisfacción va creciendo día a día. Es algo que me consta.

Desde el punto de vista de nuestros colaboradores y de nuestros aliados estratégicos asistenciales, también ha sido una buena noticia. Ahora más pacientes podrán ir a sus centros. Otras partes están en su derecho de hacer defensa de sus intereses.

Lo llamativo es que sea la propia patronal de la sanidad privada la que proteste al respecto.

Bueno, ellos defienden unos intereses y están en su derecho.

¿Se plantea Sanitas, en algún momento, volver a participar en el convenio de Muface y otros funcionarios?

Nosotros revisamos siempre las condiciones cuando se conocer los pliegos. El concierto actual está vigente. Para el próximo concierto, cuando salgan las condiciones, las revisaremos.

