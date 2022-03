De Madrid a Ucrania: así envía España medicamentos a los refugiados por la guerra

Medicamentos esenciales, mascarillas, vendas o goteros que van desde Madrid hasta Ucrania. Estos son solo algunos de los productos sanitarios que se España ha donado desde que comenzó la invasión de las tropas rusas. Un proceso que comienza con la identificación de necesidades, que sigue buscando rutas claras y destinos seguros, y que culmina con su distribución en el territorio.

Son las claves para que las donaciones lleguen con éxito a Ucrania. "Es imprescindible tener claras las necesidades, las rutas y los destinos", ha explicado a El ESPAÑOL-Invertia Joan Peris, director general de Farmamundi.

La ONG española ya hecho tres envíos con más de 5.000 kilos de medicamentos y productos sanitarios desde el pasado 26 de febrero. "Para nosotros aún es una cifra pequeña. Hemos parado donaciones con el objetivo de que se hagan de manera ordenada y que respondan a las necesidades".

Uno de los envíos que ha realizado Farmamundi a Ucrania. Farmamundi.

Organizar las donaciones es un aprendizaje que adquirieron con la experiencia de Haití. "En aquella emergencia las donaciones se hicieron de forma desordenada, llegando incluso a colapsar la logística sobre el terreno", ha continuado Peris.

Por ello, desde Farmamundi buscan antes el contacto con organizaciones de Ucrania para poder iniciar las donaciones, siempre que haya un destino y capacidad logística para su distribución entre los refugiados y hospitales.

Canal farmacéutico

Pero estas no son las únicas claves para poder donar medicamentos y productos sanitarios. "Las donaciones deben provenir de compañías farmacéuticas o de la propia distribución", ha recordado el director general de Farmamundi. De ahí que la ONG recomiende a la ciudadanía no hacer acopio ni recogida de medicamentos.

Lo ha advertido también la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). "En ningún caso se aceptarán medicamentos que procedan de devoluciones de pacientes. Los medicamentos donados deberán tener las mismas garantías de calidad, seguridad y eficacia que aquellos comercializados en nuestro país. Para lo cual, no podrán salir de la cadena de custodia legal".

Según explica Peris, "no podemos asegurar la eficacia y seguridad de aquellos productos que salen del canal farmacéutico. Y de lo que no podemos garantizar su calidad no podemos entregarlo".

Además, los fármacos deben tener una vida útil de, al menos, 15 meses. Aunque no en todos los casos. Tal y como ha reconocido el director general de Farmamundi, "la AEMPS permite que sean seis meses en situaciones de emergencia".

Otro de los criterios que deben cumplir los medicamentos es que deben estar en un idioma comprensible por los profesionales de la salud del país receptor.

Por último, todos los envíos de donaciones de medicamentos requieren autorización previa de la AEMPS, que se tramita por el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos y que tendrá una validez de tres meses.

Personal de Farmamundi.

Hasta ahora, Farmamundi ha hecho tres envíos a Ucrania. El primero de ellos salió el pasado 26 de febrero tras recibir una solicitud de urgencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

En este primer envío de 3.600 kilos -y que salió desde Torrejón de Ardoz (Madrid)- se incluía material sanitario de protección, como mascarillas quirúrgicas, higiénicas, FFP2, FFP3, buzos anti-Covid y guantes quirúrgicos. También material de desinfección para superficies hospitalarias, gel y toallitas hidroalcohólicas y material de cura básico.

Unos días más tarde salió de nuestro país un segundo envío. En este caso fueron 1.100 kilos de medicamentos esenciales básicos entre analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y sueros. Y el tercero, que partió hacia Ucrania este mismo lunes con 1.000 kilos de medicamentos (antibióticos, principalmente) y material de curas, como vendas.

Además, la ONG ha puesto en marcha la primera actuación de emergencia en la región de Poltava, al este de Ucrania, donde atenderán a 8.600 personas desplazadas por la guerra, junto al Bureau of gender strategy and budgeting (Gender Bureau).

La industria farmacéutica

También la industria farmacéutica ha puesto en marcha acciones humanitarias con motivo de la invasión rusa. Un ejemplo es Angelini Pharma que, con el apoyo de Cruz Roja Italiana, ha donado 100.000 packs de medicamentos antiinflamatorios y paracetamol.

Además, ha lanzado una campaña interna de recaudación de fondos para apoyar las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sobre el terreno.

También Roche anunció hace unos días la donación de 150.000 envases de Rocephin, un antibiótico fundamental que se usa para tratar los síntomas de muchos tipos de infecciones bacterianas y que figura en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

