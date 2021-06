Rovi producirá en Granada 100 millones de dosis al año de vacuna de Moderna

La compañía farmacéutica Rovi calcula que la línea de producción del principio activo de la vacuna contra la Covid-19 de Moderna desde su planta de Granada tenga una capacidad de producción de unos 100 millones de dosis al año.



En una entrevista con Efe, el vicepresidente y director financiero de la firma, Javier López-Belmonte, ha destacado que el acuerdo alcanzado con la empresa estadounidense supone trabajar con la tecnología ARN mensajero, que considera el presente y seguramente el futuro de las vacunas y de la propia industria farmacéutica.



Para Rovi participar en la fabricación de la vacuna de Moderna desde Granada supone "un gran reto", según López Belmonte, quien ha subrayado el elevado impacto global que tiene el proyecto para su compañía, dado el nivel de inversiones en recursos tecnológicos y productivos y en generación de nuevos puestos de trabajo.



Al margen de la oportunidad de crecimiento que supone para Rovi, se trata de un proyecto "muy relevante" para Madrid y Granada, motor de empleo directo e indirecto en un año especialmente complejo por los efectos de la pandemia en el tejido empresarial.



Para la fabricación del principio activo de la vacuna contra la Covid-19 de Moderna se lleva a cabo una nueva inversión industrial en las instalaciones que el Grupo Rovi en Granada, donde tiene presencia desde 2009.

Adaptación

"En estos momentos estamos adaptando nuestras instalaciones para estar en condiciones de iniciar la fabricación del principio activo en el tercer trimestre de 2021", ha explicado el vicepresidente de los laboratorios, que han calculado que esta nueva línea de producción en Granada tenga una capacidad de unos 100 millones de dosis (del principio activo) al año.



López-Belmonte ha explicado además que la colaboración entre Rovi y Moderna tiene en estos momentos la "vocación clara" de contribuir al control de la pandemia y la erradicación de la Covid-19.



No obstante, ha avanzado que el acuerdo alcanzado con Moderna es "a varios años" y que espera que la ampliación de la colaboración con la firma estadounidense los favorezca para convertirse en su socio de fabricación "a largo plazo".



"Esperamos poder ayudar a Moderna en el futuro no solo a fabricar su vacuna contra la Covid-19 sino también otros productos que tienen en su pipeline (gama en desarrollo)", ha indicado.



Rovi, que cuenta con una planta en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, trabaja actualmente en la construcción de una nueva en el término municipal de Escúzar.



"Afortunadamente, podemos decir que su construcción avanza a buen ritmo y que la pandemia no ha ocasionado retrasos en el calendario que nos habíamos marcado para esta nueva planta de Escúzar", ha dicho el vicepresidente de Rovi.



La empresa mantiene la previsiones de que esté plenamente operativa en 2023, una vez superados los procesos de validación y regulatorios que llevará a cabo en la primera mitad de 2022.



Se trata de un proyecto "muy especial" para la compañía que lo ha diseñado para duplicar su capacidad de fabricación del principio activo de las heparinas de bajo peso molecular, bemiparina y biosimilar de enoxaparina, lo que acompaña la estrategia de expansión y desarrollo en esta área.