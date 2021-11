El AVE llega a Galicia dieciséis años, cuatro presidentes de Gobierno y siete ministros de Fomento después

Hace justo un año, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunció que la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia entraría en pleno funcionamiento en el segundo semestre del año 2021. Un año después, con Raquel Sánchez sustituyéndole, esta es una de las pocas promesas que se han cumplido. El AVE llegará a Ourense (Galicia) el 21 de diciembre, 12 años después del primer plazo que se puso sobre la mesa y que a la vista está que nunca se cumplió.

Esa fue la primera promesa política incumplida tras una larga lista que incluye a cuatro presidentes del Gobierno y siete ministros de Transporte (o Fomento) tanto del PSOE como del PP. Una lista que quiso recordar ayer durante el viaje de prueba el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Esta primera fecha se puso durante el mandato del presidente José María Aznar, con Francisco Álvarez-Cascos al frente de la cartera de Fomento. Se realizó allá por 2003, en un momento delicado para Galicia tras el hundimiento del Prestige.

Más tarde, ya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra del ramo, Magdalena Álvarez, retrasó la fecha a 2012. Fecha que tampoco se cumplió. Y entonces le tocó la 'patata caliente' a José Blanco, quien prometió la llegada de la alta velocidad en 2015. ¿Y qué pasó? Pues que tampoco se hizo realidad ese anuncio.

Con el Ejecutivo de Mariano Rajoy más de lo mismo. Ana Pastor, que no quiso perderse el viaje de pruebas a Ourense este lunes, retrasó la fecha a 2018. Y su sustituto, Íñigo de la Serna, hasta 2020.

Ana Pastor en 2015 presentando como ministra de Fomento el servicio wifi de los AVE. Europa Press.

Y después llegó el turno de Ábalos con el cuarto presidente en discordia, Pedro Sánchez. La promesa de Ábalos del año pasado se cumplió y ayer Raquel Sánchez hacía un anuncio histórico para los gallegos que llevaban muchos años esperando la llegada de un AVE del que no habían dejado de hacer promesas desde principios de siglo.

En total, el Estado ha invertido más de 9.000 millones de euros en los últimos 16 años para la construcción de la infraestructura. El tramo probado ayer entre Pedralba de la Pradería (provincia de Zamora) y Ourense, de 119,4 km de longitud, ha supuesto una inversión aproximada de 2.965 millones de euros y da continuidad al tramo puesto en servicio hace poco más de un año entre Zamora y Pedralba de la Pradería.

Madrid-Ourense

Los billetes para viajar desde el 21 de diciembre saldrán hoy mismo a la venta con una promoción en la que se pondrán a la venta 250.000 billetes en esta línea a un precio de 15 euros, independientemente del origen y el destino, y en trenes AVE y Alvia.

La campaña arrancará el 23 de noviembre y se prolongará durante dos semanas. Estos billetes se podrán adquirir para viajar entre el 21 de diciembre de 2021 y el 12 de septiembre de 2022.

Tren AVE en Chamartín. Europa Press.

La conexión entre Madrid y Ourense se realizará en un tiempo de 2 horas y 15 minutos. En este tramo se reducen 1 hora y 28 minutos los tiempos entre ambas ciudades. Además, la finalización de las obras permite reducir cerca de una hora los tiempos en las conexiones con el resto de ciudades gallegas.

Desde la capital orensana, y gracias a la puesta en servicio de este nuevo tramo, los trenes mejorarán sus tiempos de viaje al resto de localidades gallegas respecto a Madrid, de forma que: los trenes de Vigo y Pontevedra recortarán sus tiempos actuales en 54 minutos; los de Santiago, 1 hora y 4 minutos; los de A Coruña, 1 hora y 3 minutos; y los trenes a Lugo acortarán en 57 minutos la duración su viaje.

Pero no será hasta la llegada de los trenes de la serie 106 de Talgo, los conocidos como 'Avril', cuando se recortará más tiempo. Se espera que lleguen antes de verano de 2022, aunque es algo que todavía no está confirmado. En concreto, se reducirán hasta 20 minutos los tiempos ya que irán a una velocidad de 330 km/h.

Gracias a estos, la alta velocidad llegará al resto de capitales gallegas ya que disponen de ancho variable. El propio Feijóo constató que la infraestructura está "finalizada" pero faltan los trenes 'Avril'. De ahí que los gallegos se sigan quejando y hablen de "media velocidad".

¿Y cuándo estarán estos trenes? El presidente de la Xunta ha pedido que sea antes de verano de 2022, pero desde el Ministerio de Transportes no se han atrevido a poner una fecha sobre la mesa. Y no es porque no crean que puedan llegar a esa fecha. Más bien es porque la historia ha demostrado que muy pocas de las promesas que rodean a este proyecto de alta velocidad en Galicia se han cumplido en los plazos fijados.

