Cuando es el último día para presentar la declaración de la Renta: conoce la fecha exacta

La declaración de la Renta es un trámite que anualmente deben realizar todos los contribuyentes dentro de los plazos establecidos para ello, de forma que se pueda evitar incurrir en multas y sanciones. Por este motivo, es muy importante conocer las diferentes fechas que forman parte de su calendario, y especialmente saber cuál es el último día para su presentación.

El calendario fiscal del año 2024 establece que los ciudadanos tienen hasta el próximo 1 de julio de 2024 para presentar la declaración de la Renta, siendo esta la fecha límite para cumplir con este trámite, cuya presentación a través de internet se inició el pasado 3 de abril.

Es necesario recordar que el límite para presentar la declaración para aquellos que tengan dos o más pagadores, es de 15.000 euros, por lo que, si es solo una empresa o persona la que te paga, y tus ingresos son inferiores a esta cifra, estarás exento de presentar la declaración. Sin embargo, si se tiene un solo pagador y las rentas recibidas son iguales o superiores a los 22.000 euros anuales, sí que existirá la obligatoriedad de presentarla.

Las fechas clave

A la hora de presentar la declaración de la Renta 2024, hay varios plazos a considerar, que dependen de la modalidad elegida para su presentación, es decir, de si se realiza por internet, vía telefónica o de forma presencial, así como de la forma de pago, si se domicilia o no.

El pasado 3 de abril dio comienzo el plazo para la presentación de la Renta 2024 a través de internet, y el 7 de mayo lo hizo el comienzo de la atención vía telefónica. El 3 de junio es la fecha en la que se iniciará el servicio de atención presencial en oficinas para todos aquellos contribuyentes que deseen realizar el trámite.

Conocidas las fechas de inicio para cada uno de los métodos, conviene recalcar que el 26 de junio es la fecha límite para presentaciones de la declaración de la Renta con resultado "a ingresar" con domiciliación bancaria. Con carácter general, el último día para presentar la declaración es el mencionado 1 de julio.

¿Qué pasa si no se presenta en plazo?

Si por cualquier razón se te olvida presentar la declaración de la Renta dentro de los plazos indicados, te puedes enfrentar a multas, recargos y sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Las consecuencias varían en función de si la declaración sale a devolver o a pagar.

Si tu declaración sale "a devolver", la multa por su no presentación en plazo asciende a 200 euros, aunque se puede reducir a la mitad en el caso de que no se haya recibido ningún requerimiento de pago por parte de la administración. Además, dado el caso de que Hacienda no cumpla con el plazo estipulado de 6 meses para realizar el pago del resultado favorable de la declaración, tendrá que abonar los intereses de demora.

Por otro lado, si la declaración sale "a pagar" y es presentada fuera de plazo, la AEAT aplicará un recargo que variará según el tiempo que haya pasado desde la fecha de vencimiento para su presentación. De esta forma, si existe un retraso de 3 meses, el cargo a aplicar será del 5%; si transcurren entre 3 y 6 meses, se aplica un recargo del 10%; si pasan entre 6 meses y 1 año, este ascenderá al 15%; y si se superan los 12 meses, el recargo será del 20%.

Asimismo, se aplicarán unos intereses de demora del 3,75%, pudiendo reducir el recargo hasta un 25% si no se recurre la decisión de la Agencia Tributaria y se realiza el ingreso voluntariamente. Si no se toma la iniciativa para solucionar el impago y se espera a que sea Hacienda la que realice la comunicación de la reclamación, las consecuencias serán peores.

Más allá de la multa de 200 euros por presentar la declaración de la Renta fuera de plazo, un contribuyente que no cumpla con el calendario fiscal podría enfrentarse a recargos de entre el 50% y el 150% de la deuda por parte de la AEAT. La cuantía podría modificarse en función del perjuicio sobre la Administración o posible reincidencia del contribuyente.

Cómo presentar la Renta

Para presentar la declaración de la Renta se debe comenzar por hacer una correcta preparación, reuniendo toda la documentación necesaria, como los datos fiscales, la información sobre los ingresos, los datos bancarios y las deducciones aplicables. Una vez recabado todo lo necesario, se debe acceder al portal de la Agencia Tributaria, identificándose con DNI electrónico, certificado digital o cl@ve PIN.

Ahora tan solo habrá que seguir los pasos indicados en la plataforma para rellenar la declaración, asegurándose de revisar todos los datos con atención y de forma detenida para evitar cualquier posible error que pueda retrasar el proceso o provocar requerimientos adicionales. Una vez verificada toda la información aportada, habrá que presentar la declaración.

Si el resultado es "a ingresar", la plataforma indicará cómo realizar el pago a la Agencia Tributaria, mientras que, si sale "a devolver", habrá que introducir correctamente los datos bancarios para que así Hacienda pueda hacer el ingreso de la cuantía correspondiente correctamente. Una vez realizada la presentación, se recibirá el justificante que confirmará que se ha cumplido con las obligaciones tributarias.