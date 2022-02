Dónde invertir en bolsa hoy: Repsol, Telefónica, Meliá Hotels y Merlin Properties

El selectivo español logra otro pequeño avance hacia la zona clave de la media móvil de largo plazo.

No obstante, mientras que no veamos dos cierres consecutivos por encina de los 8.842 puntos no podremos pensar en serias posibilidades para ver un testeo a la siguiente resistencia en los 9.030 puntos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

1) Repsol: Volvemos a ver un acercamiento a la resistencia de los 12 euros, por lo que ahora debemos estar atentos para ver qué es lo que ocurre con ese nivel de precios para entrar puesto que se generaría una nueva señal de compra en la que podríamos confiar en ver los 12,46 euros mientras que no los pierda.

2) Telefónica: Buena reacción alcista que a punto estuvo de superar los máximos de la semana pasada por lo que lo único que nos debe de preocupar es que no se pierdan los 4,31 euros.

3) Meliá Hotels: Ha fallado a la hora de marcar nuevos máximos por encima de los que vimos en 2021, pero sí que los ha marcado en formato intradiario. Por lo tanto, estaremos muy atentos a los 7,462 euros para subirnos al valor si hoy puede hacerse con ellos.

4) Merlin Properties: Cierra en máximos multianuales que tendrá que confirmar en la sesión de hoy con otro cierre por encima de los 10,31 euros para poder ir a por la próxima resistencia en los 10,76 euros y con permiso de éstos continuar hacia los 11,14 euros.

Evolución de los valores bajo seguimiento Eduardo Bolinches VisualChart

Sigue los temas que te interesan