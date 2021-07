Dia se dispara un 25% con el paso al frente de Fridman en su ampliación de capital

La falta de apetito en torno a la enésima ampliación de capital de Dia ha obligado a su accionista de control a mover ficha. El empresario ruso Mikhail Fridman, a través de su brazo inversor LetterOne, se ha comprometido a una inversión de otros 193,44 millones de euros en la cadena de supermercados en el marco del periodo de asignación adicional de títulos.

Fridman ha confirmado su decisión a media jornada bursátil de este lunes, cuando apenas restaban ya unas pocas horas para que acabase el plazo de suscripción preferente de la ampliación de capital. En una información relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el inversor explica que "con el fin de contribuir a la suscripción del segundo tramo, ha decidido solicitar un total de 9.672.296.983 acciones adicionales".

Este paquete se corresponde exactamente con un 74,819% de los títulos de nueva emisión de la ampliación de capital, con lo que el resultado sería el mismo que si hubiera acudido a la transacción en su ronda preferente, que Fridman había decidido reservar para el resto de accionistas de Dia.

Más dilución

En este sentido, el empresario ruso había optado por esta fórmula para mitigar el efecto dilutivo de una ampliación paralela mediante la cual se convertirán deudas y créditos por 769,2 millones de euros nuevos títulos de Dia. Una transacción que, además, alcanza cifras muy superiores a las del tramo al que ahora se lanza a participar, cuyo volumen se queda en 268,5 millones de euros.

Hasta ahora, Fridman había rechazado señalar cuál sería su implicación financiera en esta rama de la operación. El folleto de la ampliación recogía de hecho que "no se ha tomado ninguna decisión al respecto de la su intención de suscribir acciones". No obstante, ya se adelantaba que el ruso participaría "en el caso de que no se suscribiese, ya fuera total o parcialmente".

Efecto en bolsa

Aunque el compromiso sobre el papel es que la ampliación de capital esté lista antes del 29 de octubre de este año para que puedan aplicarse todos los cambios previstos en su estructura de capital, el objetivo real es que las nuevas acciones de Dia comiencen a marcar precio ya el próximo 12 de agosto

Tras conocerse la noticia, las acciones de Dia se disparaban un 22%, hasta los 0,030 euros por acción. También los derechos de suscripción preferente de la ampliación, que hasta hoy acumulaban un descalabro de más del 50% desde su valoración inicial de referencia, sumaban un vertiginoso repunte del 67% hasta los 0,002 euros por unidad.

