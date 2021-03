Wall Street aguarda al alza los detalles sobre el plan de infraestructuras de Biden

Wall Street apunta al alza mientras aguarda detalles sobre el plan de inversión en infraestructuras del presidente Joe Biden. Un programa de renovación que pondrá sobre la mesa entre 3 y 4 billones de dólares a ejecutar en los próximos 10 años. Todo un revulsivo para apuntalar el crecimiento de la mayor economía del mundo y apoyar un sector que finalmente no recibió todo lo que esperaba del gabinete Trump.

Los analistas se muestran entusiastas con el plan 'Build Back Better', aunque reconocen que los pormenores de la iniciativa son la clave del mismo. De momento se conoce que en buena parte se financiará con el incremento del 21% al 28% en el equivalente al Impuesto de Sociedades, que en 2017 se redujo del 35% al 21%.

Con este escenario, un comedido optimismo tira al alza de los índices neoyorquinos. Un 0,1% sumaba el Dow Jones, hasta los 33.090 puntos. El S&P 500 subía un 0,4% y se asomaba de nuevo a los 4.000 enteros. Mientras tanto, el Nasdaq cogía carrerilla un 1,2% al alza, hasta rozar los 13.200 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

En el ámbito macroeconómico, una de cal y otra de arena en las principales referencias de la sesión. El índice PMI de Chicago subía con fuerza hasta los 66,3 puntos, holgadamente por encima de la lectura de 60,7 que esperaba el consenso de economistas.

No obstante, la estadística ADP de creación de empleo no agrícola en marzo no resultaba tan amable. Con la incorporación de 517.000 nóminas, el dato se quedaba a un considerable margen de los 550.000 puestos de trabajo que se estaban descontando.

Coches y aerotaxis

En el sector corporativo, la actualidad de la sesión pasa por la movilidad. La automovilística Ford cedía un 0,4% después de haber anunciado una inversión de unos 1.000 millones de dólares para la transformación de sus fábricas en la ciudad alemana de Colonia con el objetivo de favorecer el desarrollo del coche eléctrico. Una estrategia pareja al lanzamiento de la gama Ford Transit Custom, que incluirá modelos totalmente eléctricos construidos en Turquía.

Además, la constructora española Ferrovial anunciaba su intención a acudir como inversor al debut como cotizada de la aeronáutica alemana Lilium GmbH. La compañía involucrada en el desarrollo de taxis aéreos y una red de vertipuertos para su movimiento se estrenará en Wall Street gracias a la fusión con Qell Acquisition Corp, una SPAC que este miércoles repuntaba un 0,2%.

Vacunas y un estreno

Muchas miradas se dirigían hacia Amazon, ya que el gigante del comercio online es el principal accionista de la debutante Deliveroo, que este miércoles caía cerca de un 30% en la Bolsa de Londres. No obstante, la estadounidense conseguía alzas del 0,8% a contracorriente.

El anuncio de Pfizer de que está estudiando una versión de su vacuna contra la Covid-19 que permita una congelación a temperaturas más sencillas de conseguir apenas tenía efecto sobre su cotización, que permanecía plana.

No le ocurría así a su socio, el grupo biotecnológico BioNTech, que sumaba cerca de un 5% a su gráfica después de haber desvelado también una eficacia del 100% para su antígeno en adolescentes entre 12 y 15 años de edad.