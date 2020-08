Dónde invertir en bolsa este viernes: Viscofán, Ebro Foods, Siemens Gamesa y Solaria

El selectivo español choca con la media móvil de la que hablábamos ayer y opta por recoger beneficios en una sesión en la que EEUU ha anunciado que mantiene los aranceles sobre el aceite y el vino. No obstante, la corrección ha sido muy suave y mientras que no perdamos los 7.185 puntos no debemos tirar la toalla todavía.

La parte positiva es que dicha media ha generado un punto de inflexión y ahora comienza a tener pendiente negativa aunque muy poca pero todo es una ayuda. Ahora nos sirven cierres por encima de los 7.325,60 puntos para poder hablar de la ruptura de dicha media.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidable bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control puesto que se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Viscofán: Nuevos máximos históricos para el valor que a pesar de encontrarse en zona de extrema sobrecompra todo indica que quiere estirar aún más la reacción alcista. El único problema es que sería deseable ver más volumen por lo que estaremos atentos por si viene una corrección que nos lleve por debajo de los 62,75 euros.

2) Ebro Foods: Importantes subidas las que lleva acumuladas este valor desde inicio de semana y que ahora puede ponerle la guinda de la tarta con un último tirón antes de cerrar la semana. Solo debemos ser disciplinados con el stop de protección ante la pérdida de los 20,15 euros.

3) Siemens Gamesa: Suma y sigue escalando posiciones tras la superación de los máximos del año 2007 dispuestos a romper sus máximos históricos en la zona en torno a los 27 euros. No obstante, es lógico pensar que antes tendremos alguna recogida de beneficios aunque mientras que veamos mínimos crecientes a los de la sesión precedente no hay nada por lo que temer.

4) Solaria: El valor que más veces hemos elegido no nos da ninguna razón para prescindir de él ya que continúa con una salud estupenda batiendo record día tras día. Aquí lo único a vigilar puesto que el valor está sobrecomprado es la pauta de no perder los mínimos de la sesión previa.