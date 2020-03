PharmaMar: Vacuna u oportunismo para dispararse en bolsa

Increíble la volatilidad vivida en la sesión de ayer provocada por una avalancha de órdenes de compra que impidieron que la acción abriese a la hora habitual. Tuvieron que pasar casi tres horas para que los compradores y los vendedores se pusiesen de acuerdo en su precio de apertura.

Finalmente la acción cruzó su primera operación a las 11:49 en 4,50 euros con una subida del 79%. A partir de entonces una sucesión de subastas de volatilidad llevaron a la acción a trompicones hasta los 3,35 euros, lo que suponía una subida de "solo" el 33% y siendo el nivel en el que curiosamente terminó cerrando por la tarde tras una jornada no apta para cardíacos.

Desde el punto de vista técnico, hay poco que comentar. El valor presentaba una divergencia bajista importante por RSI además de la configuración de un HCH que terminó por confirmarse con la pérdida de los 3,73 euros (línea discontinua amarilla). Esto le daba un potencial de caídas hasta la media móvil de largo plazo que respectó a la perfección y con ello la brutal reacción alcista de la sesión de ayer.

Situación técnica de PharmaMar Eduardo Bolinches

¿Qué es lo que va a pasar la próxima semana con las acciones de PharmaMar?

No lo sabe nadie. Así de claro hay que ser. Por un lado la acción no ha podido romper la pauta de máximos decrecientes que he resaltado en el gráfico con una línea roja discontinua. Deberíamos ver rotos los 4,77 euros para comenzar a ponerlos en entredicho y sobre todo los 5 euros para ver nuevas subidas interesantes. Pero también hay que tener en cuenta que la cotización se giró ante los 4,30 en verano de 2017 y en los 4,40 en octubre de 2015.

Pero hacer una previsión de lo que puede pasar con esta cotizada que nos tiene acostumbrada a comportarse en el mercado a golpe de noticia, muchas veces lanzadas intencionadamente, con una pretensiones mínimas de querer acertar es inviable. Máxime cuando además también acumula unas grandes cantidades de inversores con un perfil muy especulativo. Así que lamentablemente es muy difícil hacer un pronóstico y lo único que yo puedo decir es que yo no tocaría este valor por mi forma de operar y si lo hiciese no lo haría nunca si no lo viese rompiendo los 5 euros.

PharmaMar no tiene la vacuna contra el coronavirus

Más allá de aclarar que no soy ningún experto en contagios, tenemos que tener claro que es lo que han anunciado desde la empresa.

PharmaMar comercializa un medicamento conocido como Aplidín. Se trata de un medicamento para el cáncer hematológico que ya está aprobado en Australia y en fase de aprobación en Taiwán, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

Lo que comunicó el viernes es que ha estado realizando pruebas con el coronavirus humano HCoV-229E, que se comporta de forma muy similar al Covid-19, y éstas han resultado ser positivas con una potencia del orden nanomolar por lo que van a ponerse en contacto con las autoridades regulatorias europeas para analizar las posibilidades de estudios en pacientes infectados con el Covid-19.

Sin embargo, lo que no dicen o mejor dicho no nos recuerdan es que este fármaco ya ha sido rechazado en dos ocasiones por parte del regulador europeo. De hecho, la última vez de manera bastante contundente emitiendo un informe en el que afirmaban que el medicamento no mostraba una clara mejoría en los síntomas del mieloma múltiple y sí varios efectos secundarios severos concluyendo por lo tanto que los beneficios del Aplidin no compensaban sus riesgos.

Además, y para añadir más incertidumbre si cabe sobre el futuro de PharmaMar, el regular europeo también ha puesto en duda su medicamento estrella.

Se trata de su conocido Yondelis. El uso de este medicamento contra el cáncer de ovario y el sarcoma de tejidos blandos, que supone la práctica totalidad de las ventas comerciales de PharmaMar (más de 62 millones de euros), está siendo revisado por el órgano regulador de la Unión Europea.

La EMA indica que ha tomado esta decisión después de que se tuviera que detener antes de tiempo un ensayo clínico (que se estaba realizando en Estados Unidos y que llevaba a cabo Johnson & Johnson) que investigaba el uso de Yondelis sumado a doxorrubicina liposomal pegilada (PLD) en pacientes con cáncer de ovario. ¿La causa? Las pacientes tratadas no vivieron más que aquellas que habían recibido PLD solo.

Así pues, esta es la realidad de una empresa que sufrió el viernes una de las avalanchas de compra más importantes de los últimos años recordando a los mejores momentos de Terra Networks antes del 2000 o de Astroc antes del 2007.

El tiempo dirá si la historia se repite, aunque mucho me temo que tendrá que ver más con la decisión del regulador europeo que con la historia. Me gustaría abrir un debate con todos ustedes en los comentarios.