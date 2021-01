El Supremo admite a trámite el recurso de la patronal del Juego contra la 'Ley Garzón'

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Jdigital -patronal de las empresas privadas de juego- contra el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del Juego.

Para Jdigital y "sin perjuicio del evidente impacto económico que esta regulación puede implicar para las empresas de juego online que operan de forma legal en España", la patronal promueve el presente recurso desde la convicción que "su desproporcionalidad va a suponer la indefensión y desprotección de los consumidores de esta actividad".

"Reiteramos que la publicidad del juego online en España es, y ha sido desde siempre, la herramienta principal prevista en la Ley de Regulación del Juego para canalizar la legítima demanda de juego online que existe en nuestro país a una oferta legal y controlada por las autoridades públicas y, en consecuencia, segura y responsable".

"Jdigital comparte la conveniencia de establecer un marco reglamentario de la actividad publicitaria de los operadores legalmente habilitados para ofrecer sus servicios en nuestro país, pero dicho marco debe ser eficaz y proporcionado, de tal forma que no se debilite el mercado legal y, por tanto, la capacidad supervisora de la Dirección General de Ordenación del Juego".

Para Jdigital la norma recientemente aprobada a instancia del Ministerio de Consumo es incoherente con la realidad del sector de juego online en España, "claramente desproporcionada y, no solo no resultará eficaz para resolver los problemas que los partidos del Gobierno de coalición vienen denunciando, sin datos, desde hace años, sino que, con toda probabilidad, los agravará, contribuyendo a un crecimiento del mercado ilegal no sujeto a supervisión".

Impacto en el sector

El Gobierno aprobó en noviembre la prohibición de la publicidad del juego online excepto entre una de la madrugada y las cinco de la madrugada, una situación que deja prácticamente sin margen de maniobra a un sector que en 2019 aportó el 3% de toda la inversión publicitaria en España.

Las fuentes consultadas indican a Invertia que es muy difícil calcular el impacto, pero reconocen que casi el grueso de la inversión del sector del juego en publicidad lo compone el juego online. Los ingresos de los medios por la publicidad del juego y apuestas van desde los 145,6 millones que estimó InfoAdex en 2019 hasta los 182,9 millones que calcula la Dirección General de Ordenación del Juego.

Unas cifras que han sostenido buena parte de la facturación de muchos medios de comunicación, en especial de portales de internet deportivos, carruseles de la radio y cadenas de televisión, en abierto y de pago. De hecho, en el caso de la televisión se calcula que ingresaron al menos 85 millones de euros en 2019 por este concepto.

Lo cierto es que la nueva regulación del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón -que también incluyen la prohibición de utilizar personajes famosos como reclamo en los anuncios y de las promociones de captación de clientes, o bonos de bienvenida- terminarán por ahuyentar casi la totalidad de estas inversiones.