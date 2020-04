El guiño de Carlos Herrera a Telecinco que allana una alianza de Vasile con Cope

"Llevaba toda mi vida deseando entrar en Sálvame y ha tenido que venir esta pandemia para entrar”. Con esta insólita frase Carlos Herrera se despedía de Jorge Javier Vázquez tras su sorprendente intervención en la edición del pasado lunes en el buque insignia de Telecinco.

Durante largos minutos el periodista estrella de Cadena Cope intervino en el programa de más audiencia de la cadena de Paolo Vasile, mostrando una complicidad pocas veces vista en el comunicador andaluz. Y ante un interlocutor poco habitual como Jorge Javier Vázquez, conocido en el mundo del corazón, pero en las antípodas de los entrevistados de Herrera.

“Esperaba encontrarte más alicaído y, me gusta, porque transmites serenidad y aceptando lo que hay”, elogiaba Jorge Javier a su invitado, quien compartió análisis político. ¿Qué político te ha sorprendido para bien en esta crisis?”, preguntó Vázquez. “Almeida, el alcalde de Madrid. Ha sido un hombre prudente, no teatral. Y en este gobierno hay varios políticos que me dan seguridad como Margarita Robles, Calviño o Escrivá”, contestó Herrera.

Pero ¿qué hacía Herrera en Sálvame? Las fuentes consultadas por este diario indican que podemos estar hablando del embrión de una alianza de mayor calado entre Cope y Mediaset. El primer paso para un acuerdo que podría tener insospechados alcances en el mundo audiovisual y radiofónico.

Quienes conocen estos movimientos indican que el desembarco de Herrera en Sálvame es el primero de una serie de discretos pasos para ir profundizando, lenta pero sostenidamente, este acuerdo. No es casualidad que la estrella de Cope vaya al programa de mayor audiencia de Mediaset en pleno confinamiento.

Alianza publicitaria

Como tampoco lo es que el líder del equipo de deportes, Paco González, siguiese el mismo camino tres días después. González mantuvo una charla distendida para analizar la situación española en los mismos términos de Herrera. En la emisora indican que estas entrevistas se producen en el contexto de la excepcionalidad del momento, aunque otras voces están convencidas de que algo está por llegar.

El primer elemento a tener en cuenta es la gran amistad que cultiva personalmente Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, con Fernando Giménez Barriocanal, presidente y CEO del grupo Cope. "Son íntimos desde hace mucho tiempo y regularmente comen juntos", dice una fuente que conoce de cerca a los dos directivos.

De hecho, esta misma fuente considera que esta alianza ha dado muchos frutos en los últimos años, para Cope en forma de sinergias y para Mediaset con campañas de publicidad relacionadas con la emisora. Una alianza que podría ir a más.

En este mismo sentido, en la mente de muchos directivos de las dos cadenas se dibuja desde hace muchos años una gran alianza audiovisual entre los dos grupos que esté a la altura de Atresmedia, que aglutina sus canales de televisión liderados por Antena 3 y La Sexta y las emisoras de Onda Cero.

En Cope y Mediaset están convencidos que de producirse una alianza similar estarían en condiciones de superar ampliamente a Atresmedia, tanto en facturación publicitaria como en audiencia. Y a partir de ahí las sinergias se dispararían. La venta de publicidad conjunta entre los dos grupos es una opción que cobra mucha más importancia si se sumase cobertura en radio y en televisión.

¿Herrera en Mediaset?

Según datos de 2019, Cope más Mediaset sumarían 1.059 millones en ingresos (946,2 de Mediaset y 113 de Cope) por encima de los 1.039 de Atresmedia que ya incluye las emisoras de Onda Cero. Y los beneficios no solo serían en números sino que además logrando más cobertura y sinergias publicitarias que les ahorrarían costes y harían más atractivo el producto final.

Pero las posibilidades de colaboración también estarían en el ámbito editorial. Mediaset podría tener un espacio en alguna emisora de Cope y no sería descabellado pensar que figuras como Herrera pudiesen tener una participación destacada en Mediaset o Cuatro, o que incluso pueda tener su propio programa.

Su última aventura en TVE, ¿Como lo ves?, no tuvo gran audiencia, pero muchos creen que si se le plantea un proyecto serio y con la garantía de la producción de Mediaset, podría pensarse volver a las pantallas. Todo está abierto, aunque los flecos solo podrían comenzar a cerrarse cuando pase la crisis del Covid-19, como pronto bien entrado el segundo semestre.