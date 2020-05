La falsa desescalada del turismo: ni hoteles ni agencias abrirán en la fase 1

El sector turístico es el que más ganas tiene de levantar la persiana, pero también es el más realista. Muchos empresarios se preguntan qué sentido tiene abrir un hotel si hasta finales de junio no se producirán los desplazamientos o incluso qué trabajo tendrán las agencias desde este lunes si no pueden vender viajes.

Una serie de interrogantes que convierten la fase 1 de desescalada, que se inicia este 11 de mayo en toda España excepto en regiones como Madrid o Barcelona, en un sinsentido para el sector turístico. En esta fase, se podrán abrir alojamientos y hoteles excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones del Ministerio de Sanidad.

Pero, ¿van a abrir los hoteles o las agencias en esta fase? La respuesta es unánime: no abrirán. “Los hoteles ubicados donde el turismo es español no abrirán hasta que no haya movilidad interprovincial, porque nadie va a pasar de estar confinado en casa a estarlo en el hotel”, señala Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Dicha movilidad no se producirá hasta principios de julio.

NH arranca su desescalada: extrema los protocolos de higiene en sus hoteles

Es el caso de NH Hotel. El grupo no abrirá esta semana ninguno de sus alojamientos, excepto en algunas de las principales ciudades del norte de Europa. “En España estamos analizando cuándo abrir, pero parece claro que mientras la movilidad interprovincial no esté permitida para que pueda haber algo de actividad, no parece que tenga sentido”, detallan desde la cadena.

Los hoteles de Room Mate tampoco abrirán como mínimo hasta el 31 de mayo. Kike Sarasola ha decidido ampliar la estancia de personal sanitario y de personas mayores en 13 hoteles que están prestando ayuda durante la crisis sanitaria, nueve de ellos en España (seis en Madrid, dos en Barcelona y uno en San Sebastián).

Hoteles de playa

Tampoco lo harán aquellos que dependen del turismo internacional, como los hoteles de Canarias y Baleares. "El hecho de haber planteado una desescalada nos parece un avance, pero mientras haya restricciones a la movilidad y al aforo de los establecimientos es inviable plantear la apertura de nuestros hoteles en España. Sin turistas internacionales y sin desplazamientos interprovinciales, no cabe la reapertura de momento", señalan fuentes de Barceló a este medio.

Así, está claro que “la mayoría de los hoteles abrirán sus puertas cuando haya movilidad y conectividad aérea”, señalan desde Cehat. Y, en este caso, los aviones no retomarán el vuelo como mínimos hasta julio, tal y como avanzó IAG, el holding de Iberia. Y lo harán al 50% de capacidad.

Room Mate diseña un protocolo ‘Covid free’ para la reapertura de sus hoteles

Es cierto que el sector hotelero reclamaba la desescalada, pero esperan que fuera de otra manera. También pedían un protocolo de seguridad e higiene y ya existe un borrador en manos de Sanidad. Sin embargo, hoteleras como Barceló, Riu, NH o Room Mate tuvieron que adelantarse y crear el suyo propio. Independientemente de ello, ni desescalada ni protocolo les ayudará a abrir sus establecimientos por el momento.

¿Y las agencias?

Si no hay conectividad aérea entre países ni se permiten los movimientos entre provincias y los hoteles están cerrados, ¿qué pasa con las agencias? Básicamente que no tienen trabajo. “La mayoría de las agencias no abrirán en mayo porque no hay nada que vender”, afirma Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Al igual que los hoteles, lo fían todo al inicio de movimientos entre provincias.

En España existen cerca de 9.500 agencias de viajes con 70.000 empleados (un 25% de ellos son autónomos). Actualmente, el 95% de ellas están afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El 80% de los costes de las agencias son de personal, por ello desde la patronal de las agencias de viajes piden que se prolonguen los ERTE o aseguran que “el cierre será masivo”.

No obstante, Garrido se muestra esperanzador. “Creemos que la recuperación va a ser en forma de U”, pero para ello también piden más medidas de financiación por parte del Gobierno. Además, ya están preparando medidas que incentiven el turismo nacional con bonos, especialmente entre los jóvenes, con la vista puesta en finales de año, donde se podría producir “la temporada alta de este año”, señala.

La hostelería abre terrazas

Hoteles y agencias no abrirán, pero la terrazas de muchos bares si lo harán el 11 de mayo al 50% de capacidad. “Habrá una gran aceptación por parte de la gente porque hay ganas de tomarse una cerveza en una terraza”, señala José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

No obstante, tienen muchas dudas sobre cómo se hará y si tendrá en cuenta los horarios de paseos o si, por ejemplo, se podrá comer en las terrazas. “No nos gusta el modelo de aforo ni de distanciamiento. No entendemos que se haya pasado de un metro a dos”, critican desde la patronal, que siempre han mostrado su descontento con las medidas acordadas por el Gobierno.

En definitiva, solos las terrazas aprovecharán para arrancar su actividad, mientras hoteles y agencias esperan poder hacerlo en alguna de las posteriores fases de desescalada.