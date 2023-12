Telefónica propone basar la progresión profesional en la productividad y los sindicatos piden mantener la antigüedad

Telefónica y sindicatos siguen avanzando en la negociación del nuevo convenio colectivo, pero, de momento, el acuerdo entre las dos partes no parece estar cerca. Uno de los aspectos en el que las posturas se encuentran más alejadas a día de hoy es en el criterio a seguir para que un trabajador pueda cambiar de categoría dentro de su grupo profesional.

Mientras que la dirección de la compañía ha propuesto que en el III Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) la progresión profesional en Telefónica se decida en función de la productividad del empleado, los sindicatos reclaman que se mantenga el actual sistema, basado en la antigüedad.

Según el convenio actualmente en vigor de Telefónica, dentro de cada grupo profesional hay distintas categorías y el salto de una a otra se lleva a cabo en función de la antigüedad del trabajador en la empresa. De hecho, están definidos exactamente los años que son necesarios para dar cada salto de nivel.

Un modelo que la empresa quiere modificar en el III CEV, el convenio que rige las relaciones laborales entre de las principales filiales del grupo en nuestro país: Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Las mismas tres unidades en las que la operadora ha puesto en marcha un despido colectivo tras detectar un excedente laboral de 5.124 personas.

En el cuarto encuentro de la mesa negociadora del III CEV, la dirección de Telefónica ha planteado a los representantes de los trabajadores eliminar del convenio el modelo de progresión profesional basado en la antigüedad y establecer un sistema nuevo que pilote sobre la gestión diferencial y la productividad de las personas.

Sede de Telefónica en Madrid. Ricardo Rubio Europa Press

En concreto, la empresa propone que la progresión entre niveles de adscripción y salariales en sentido ascendente sea para aquellas personas con "desempeño excepcional", así como modificar los bienios, es decir, el complemento de antigüedad que percibe un trabajador por cada dos años de servicios prestados en la compañía.

Actualmente, la cuantía del bienio es del 2,4% del sueldo base del puesto y el nivel correspondiente. Para el III CEV, la empresa propone reducir ese porcentaje hasta el 2% y limitar su pago hasta los 24 años de antigüedad en la empresa.

Rechazo de los sindicatos

Todas estas propuestas relacionadas con la clasificación profesional se han encontrado con un fuerte rechazo por parte de los tres sindicatos presentes en la mesa de negociación.

"CCOO y UGT rechazan el recorte de derechos planteado por la empresa, negándose a cualquier modificación que suponga un lastre en la progresión profesional y a la pérdida de derechos de la plantilla", inciden las dos formaciones sindicales en un comunicado conjunto.

En este sentido, recalcan que los cambios propuestos por la empresa se centran en la "reducción de derechos y la pérdida de poder adquisitivo" del empleado, lo que que nada tiene que ver con los problemas de encuadramiento y funciones reales que existen en la clasificación actual y que se deben abordar en esta mesa.

De hecho, un portavoz de UGT ha explicado a EL ESPAÑOL-Invertia que en el sindicato no están cerrados a analizar la posibilidad de hacer cambios en el sistema de clasificación profesional, pero siempre y cuando no sea "un cambio tan radical de modelo" como el que ha llevado la empresa a la mesa de negociación.

Objetividad

Para UGT, el sindicato mayoritario en Telefónica, el progreso profesional dentro de la operadora de telecomunicaciones debe regirse por un sistema de "objetividad absoluta", que pueda conocer y controlar el trabajador y le proporcione garantías laborales.

"Con el modelo actual, independientemente de lo contento o no que esté tu jefe, sabes que vas a ir teniendo una progresión dentro de tu grupo profesional", incide la formación. Algo que desparecerá si se aplica el nuevo modelo propuesto por la empresa.

Sede de Telefónica en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

En su opinión, la productividad siempre tiene un componente subjetivo, ya que deja la decisión sobre la progresión profesional del empleado en manos de sus responsables. Y avisa de que, por muy bien formados que estén los mandos intermedios, "siempre hay un criterio de subjetividad".

Para UGT, la propuesta de la empresa supone "cambiar las reglas del juego". "No nos parece correcto que sea un mando quien, de manera subjetiva, decida si se debe producir o no esa promoción" de categoría, subraya el sindicato, que remarca que la experiencia en otras empresas ha desmostrado que el modelo no funciona.

Despido colectivo

Otro de los aspectos que ha sido criticado por los sindicatos es la falta de coherencia que existe entre los cambios propuestos para el convenio y los argumentos esgrimidos por la empresa para poner en marcha el expediente de regulación de empleo (ERE) en estas tres filiales.

Así, los sindicatos remarcan que mientras que el despido colectivo se debe, según Telefónica, a "causas objetivas de carácter productivo, organizativo y técnico", todas las medidas que se está proponiendo en torno al CEV son de carácter económico.

En este sentido, desde UGT argumentan que estas medidas tendrían sentido si se hubiera anunciado un ERE por causas económicas, ya que permitirán obtener ahorros en convenio que ayudarán a reducir el impacto del despido colectivo. "No lo entendemos", admiten.

En lo que sí insisten tanto empresa como sindicatos es en que ERE y convenio están íntimamente ligados y, o se firman ambos acuerdos, o no se firma ninguno. Por delante queda ahora un mes de negociaciones en el ambas partes tendrán que acercar posturas si quieren que el 4 de enero de 2024 todo este proceso se cierre con acuerdo.

