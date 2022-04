Cellnex no descarta buscar un socio para comprar las torres de DT, pero no ve necesaria una ampliación de capital

Cellnex no oculta su interés en adquirir las torres de Deutsche Telekom, que permitirían a la multinacional española entrar en el mercado alemán. Para ello, Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex, ha asegurado que en la empresa no descartan ir de la mano de un socio, pero en estos momentos no ven necesaria una nueva ampliación de capital.

"No está encima de la mesa -la ampliación de capital para comprar DT-. No consideramos que en estos momentos sea necesario, pero no lo descartamos en el futuro", ha señalado Martínez en un encuentro con la prensa previo a la celebración de la junta general de accionistas.

Sin embargo, a lo que sí que ha abierto la puerta es a acudir a esta operación de la mano de un socio. El consejero delegado de Cellnex ha resaltado que en la compañía no tienen "nada en contra de tener un socio cuando estos son necesarios y aportan valor al proyecto".

A este respecto, Martínez ha incidido en que aportar valor no se trata solo de poner dinero, ya que hoy en día la compañía tiene acceso a fuentes de financiación en los mercados de capitales y de deuda, como lo ha demostrado en repetidas veces.

El consejero delegado de Cellnex ha confirmado el interés de la compañía en los activos de DT, pero ha asegurado que el futuro de la empresa no depende de ello. "No estamos obsesionados, pero entendemos la importancia de estar en Alemania y tenemos todo el interés de estar", ha afirmado.

En este sentido, he remarcado que Cellnex tiene la suerte de no depender de ningún país ni de ningún proyecto. De hecho, ha recordado que durante los últimos siete años la compañía ha invertido 40.000 millones de euros, espera facturar 2.500 millones de euros y ya está presente en doce países y gestiona 128.000 torres.

Martínez ha remarcado que en estos momentos hay "ganas, voluntad y trabajo" para sacar adelante esta operación con Deutsche Telekom. No obstante, ha advertido de que hay muchos aspectos que deben encajar para que las cosas se den.

A este respecto, ha remarcado que a pesar de que la operación guste a la compañía y estén "entusiasmados" de estar en Alemania, hay que tener en cuenta que hay otros competidores en este proceso. "A veces los proyectos encajan mejor para otros competidores o para otro tipo de inversores o el cliente decide que hay ofertas que encajan mejor con sus expectativas", ha agregado.

Respecto a Deutsche Telekom, ha señalado que en Cellnex tienen una "extraordinario relación y conocimiento" de la infraestructura de la operadora germana, así como de su dimensión y su complejidad. Además, ha recordado que DT no es solo Alemania, sino mucho más.

