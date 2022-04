Indra avanza en su apuesta por la sostenibilidad: menos emisiones y brecha salarial y más empleo joven y femenino

Indra hace balance en su Informe de Sostenibilidad 2021 de los progresos realizados el pasado año por la empresa en materia de gobierno ambiental, social y corporativo. Un ejercicio en el que la compañía de tecnología y consultoría asegura haber cumplido "satisfactoriamente" los principales hitos que se había marcado en este ámbito.

Así, la empresa afirma que ha registrado "significativos avances" en aspectos como la lucha contra el cambio climático (un 34% menos de emisiones de CO2), la gestión del talento (aumento del empleo joven y femenino y reducción de la brecha salarial), el buen gobierno y la ética o el impacto positivo de su oferta tecnológica.

"En estos momentos de incertidumbre geopolítica, hemos logrado grandes avances en nuestro desempeño en los ámbitos económico, social, ambiental y de gobierno corporativo", señala Marc Murtra, presidente de Indra. En la presentación del informe, muestra su plena confianza en la capacidad de la compañía de cumplir con los objetivos del Plan Estratégico.

Protección del planeta

Una de las prioridades de la compañía en materia de ESG es la protección del planeta. Indra está avanzando en el despliegue de su hoja de ruta para cumplir sus objetivos a medio y largo plazo. Unas metas que están en línea con lo recogido en el Acuerdo de París y la Agenda 2030 y basadas en la ciencia.

Los objetivos de reducción de emisiones se han fijado usando la metodología desarrollada por la Science Based Targets initiative (SBTi) de acuerdo con los compromisos de 1,5ºC de la COP26. Así, la empresa se ha comprometido a reducir en un 50% las emisiones por consumo energético en 2030, alcanzar cero emisiones por consumo energético en 2040 y convertirse en una compañía cien por cien neutral en carbono en 2050.

En su camino para alcanzar estos objetivos, Indra recortó un 34% sus emisiones de CO2 en 2021 en comparación con 2019. Esto supone una reducción "muy por encima de lo previsto", principalmente como consecuencia del impacto de la pandemia de la Covid-19 en la limitación de la movilidad de los profesionales y de la aceleración del plan de trabajo remoto.

Asimismo, la energía de origen renovable supuso el 82% de toda la consumida por la compañía el año pasado, frente al 77% de 2020. A este respecto, la empresa de tecnología y consultoría detalla que los centros de trabajo de Indra en España utilizan ya un 93% de energía verde, mientras que en Italia el porcentaje es ya del 100%.

Además, en España un 84% de los profesionales están asignados a centros de trabajo con certificación ISO 14001, un porcentaje que alcanza el 100% en los centros de fabricación. La intensidad de emisiones por consumo de energía por profesional fue de 0,07, inferior al 0,096 de 2020.

En este contexto, Indra remarca que tiene como meta alinear su cadena de valor con los objetivos de reducción de emisiones del grupo incluyendo las emisiones de CO2 como factor de decisión. Además, la remuneración de la alta dirección está vinculada a la sostenibilidad, "otra muestra más del compromiso de la compañía para paliar los efectos del cambio climático".

Personas y talento

Otro de los aspectos en los que puso el foco la compañía el pasado año fue en la gestión del talento y la diversidad. En concreto, registró una brecha salarial entre hombres y mujeres del 1,9% en España, mientras que a nivel global fue del 3,1%. La brecha salarial media del Ibex 35 entre hombres y mujeres se sitúa en el 15%, según un informe de Oxfam Intermón.

En este sentido, en 2021, un 34% de los más de 52.000 trabajadores que conforman su plantilla eran mujeres, el mismo dato que el año anterior. En el caso del consejo de administración, el porcentaje aumentó del 38% de 2020 al 42%, mientras que en el equipo de dirección y gestión repuntó del 25% al 26%.

Otros datos relevantes en materia de personal son que de las 16.500 nuevas incorporaciones, un 34% más fueron mujeres (tres puntos porcentuales más que en 2020) y más del 50% menores de 30 años. Asimismo, más del 90% de todos los profesionales de la compañía tiene contrato fijo y el 99% tiene acceso a negociación colectiva.

En este contexto, el informe refleja como uno de sus logros más recientes la implementación efectiva del trabajo en remoto en aras de una mayor flexibilidad y conciliación. Además, diseñó en 2021 una Estrategia de Diversidad, Equidad e Inclusión vinculada a cinco grandes ejes: diversidad de género, generacional, funcional, cultural y sexual (LGTBI).

Ética y tecnología

En lo referente al ámbito de buen gobierno, ética y transparencia, la compañía comunica en su informe que el 95% de sus empleados han sido formados en ética y cumplimiento en los últimos tres años, frente al 89% de 2020. Mayor es aún el incremento en el caso de sus proveedores, donde se ha pasado en un año del 50% al 86%.

Asimismo, el pasado año la empresa no sufrió ningún incidente de ciberseguridad con impacto crítico, no recibió ninguna denuncia por derechos humanos y no tuvo ninguna reclamación por problemas de privacidad.

En 2021 Indra realizó un análisis sobre la elegibilidad y la alineación de su portfolio de actividades en relación con los requisitos de la Taxonomía de la Unión Europea (UE), un sistema de clasificación que establece una lista de actividades económicas sostenibles. Dicho análisis concluyó que el 88% del volumen de sus negocios es elegible atendiendo a los estrictos criterios de la Taxonomía Climática.

Además, el informe destaca el compromiso de la empresa con el desarrollo del tejido productivo local, ya que un 80% de sus compras son a empresas locales y el 79% de sus proveedores en España son pymes. La empresa también ha avanzado en la mejora de su atención al usuario, como refleja la puntuación de 86 sobre 100 en el índice de satisfacción de los clientes, seis puntos más que en 2020.

Por su parte, la inversión en I+D representó en 2021 el 8,6% de sus ventas, con 293 millones de euros, lo que la convierte en una de las empresas españolas y de su sector en Europa que más invierte en innovación. Indra cuenta con más de 3.600 profesionales dedicados a la innovación y el desarrollo de nuevos productos y soluciones tecnológicas (600 más que en 2020), de los cuales el 30% son mujeres.

En esta materia, la empresa cuenta con más de 160 proyectos de I+D en colaboración con otros actores, así como con más de 500 acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación.

Reconocimientos

Todos los esfuerzos realizados por la compañía han sido reconocidos por los principales indicadores globales, en los que ha registrado "una mejora significativa" de su puntuación. Por ejemplo, el reputado índice DJSI (Dow Jones Sustainability Index) eligió en 2021 a Indra como la compañía más sostenible del sector de Tecnologías de la Información (TI). Con una puntuación de 85 sobre 100, se situó por delante de otras 71 empresas globales de tecnología analizadas.

Asimismo, Indra fue incluida en la categoría 'Gold Class' en el Sustainability Yearbook de Standard & Poor (S&P). Únicamente 76 empresas de todo el mundo han recibido dicha distinción, de las cuales tan solo hay tres españolas. Otros índices que también reconocen las prácticas de Indra en materia de sostenibilidad como muy superiores a las de la media del sector son FTSE4Good o MSCI.

En materia de talento también han sido reconocidos los esfuerzos de lndra. En enero renovó por cuarto año consecutivo su certificado como Top Employer por ofrecer el mejor entorno de trabajo. Además, ha sido incluida en el Índice Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), que reconoce las mejores prácticas a nivel global en materia de transparencia, promoción de la igualdad y diversidad.

