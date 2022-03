Vía Célere incrementa su beneficio un 24% para situarse en 62 millones de euros

La promotora Vía Célere ha logrado los mejores resultados financieros de su historia: 62 millones de euros de beneficio neto. Por tanto, se trata de un aumento del 24% respecto al año anterior. La compañía alcanzó estos números después de obtener un Ebitda de 90,5 millones, lo que supone un margen del 15,5%, es decir, una mejoría de 240 puntos básicos respecto a 2020, y unos ingresos de 582 millones de euros.

También alcanzó un récord histórico en cuanto a número de entregas: 1.938 unidades. A 31 de diciembre, ya tenía vendidas el 89% de sus entregas previstas para 2022, el 70% de 2023 y el 27% de 2024. Porcentajes que dotan a Vía Célere de una gran visibilidad de sus futuros flujos de caja.

En 2021, la promotora logró reducir su deuda ajustada neta en un 40%, hasta los 179 millones de euros. Asimismo, el GAV (Gross Asset Value) se situó en los 1.514 millones de euros y el Net Adjusted Loan to Value bajó hasta el 12%.

Futuro

Vía Célere concluyó 2021 con un balance de caja de 329 millones de euros, además de líneas de crédito no dispuestas, lo que garantiza contar con la liquidez y la financiación necesaria para continuar con el cumplimiento de su plan estratégico de crecimiento.

“Las cifras de 2021 vuelven a reflejar la capacidad de la compañía para adaptarse a un entorno de mercado incierto, a la vez que mantenemos un crecimiento sostenible apoyado en una base financiera y comercial muy sólida", afirma José Ignacio Morales, su consejero delegado. "Nuestro objetivo en los próximos ejercicios es continuar con nuestra senda del crecimiento y seguir consolidándonos como un líder de nuestro sector en toda la Península Ibérica”, añade.

Tras las 1.938 entregas logradas en 2021, Vía Célere ha superado la cifra de 5.000 unidades vendidas durante los tres últimos ejercicios.

De cara al futuro, la compañía sigue apostando por aquellos mercados de la Península Ibérica que han demostrado tener una mayor demanda. En este sentido, la comunidad autónoma de Madrid fue el principal foco de actividad de la compañía, con el cierre de 734 operaciones. Tras esta región, Andalucía ha tenido la mayor actividad, con la entrega de 336 unidades en Málaga y 252 escrituras en Sevilla, y por detrás de ellas se ha posicionado Valencia con 157 entregas.

