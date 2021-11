Colonial consigue un beneficio de 184 millones y tiene “centenares de millones de euros” para invertir

El Grupo Colonial ha cerrado el tercer trimestre del ejercicio 2021 con un resultado neto de 184 millones de euros. Se trata de un 179 millones de euros más respecto al mismo periodo del año anterior. “Esto se ha debido a dos motivos”, según Pere Viñolas, consejero delegado. Uno, la revalorización de los edificios; otro, el beneficio recurrente.

“Respecto a la revalorización de los edificios, el año pasado bajaba su valor en 100 millones. Este año, ha crecido en casi 150 millones”, especificó el consejero delegado. Respecto al beneficio recurrente, lo calificó de “importante”.

Eso sí, hizo una distinción: “El beneficio de las rentas ordinarias baja respecto al año pasado porque teníamos más activos en explotación que fueron objeto de venta. Estos activos no están hoy, de ahí que baje”. Por eso, y para Pere Viñolas, lo relevante es que si se hace un comparable entre edificios, “nuestros ingresos por rentas crecen alrededor del 2% like for like”.

Los ingresos fueron de 234 millones de euros, un 10% inferior al del año pasado. En términos comparables, es decir, ajustando desinversiones, indemnizaciones y el efecto de los proyectos y activos en reposicionamiento, los ingresos por rentas han aumentado ese 2% antes citado respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos netos de gastos (Ebitda rentas) han aumentado un 2,5% en términos comparables like for like. Han sido impulsados por el incremento del 5% en el portafolio de Paris que ha compensado la corrección temporal en el portafolio de Barcelona. En este caso, por las bajas de inquilinos en activos secundarios, que aún no han sido compensadas por las nuevas altas de clientes que se han producido recientemente.

Capacidad de juego

A 30 de septiembre, Colonial lleva firmados 118.000 metros cuadrados. Cantidad superior a los 69.000 metros cuadrados del año pasado a la misma fecha. “Un 71% más de esfuerzo comercial. Esto son beneficios para el futuro”, afirmó Pere Viñolas.

El beneficio neto recurrente fue de 92 millones de euros. Es una cifra inferior a la del tercer trimestre del año pasado y refleja el impacto de las desinversiones y de la aceleración del programa de renovaciones. Sin dichos efectos, el resultado neto recurrente comparable se sitúa en 123 millones de euros, un 10% por encima del resultado del año anterior.

“Colonial tiene una capacidad de juego relevante no utilizada por su estructura de balance actual. Tiene una capacidad de inversión de unos cuantos centenares de millones de euros. Depende cuál sea el objeto de inversión. Analizamos opciones orgánicas y no orgánicas. Lo que manda es el interés particular de cada operación. El mercado está para que Colonial sea compradora”, remarcó Pere Viñola.

Respecto al comportamiento de los mercados, Colonial ha vivido un repunte en todos. “En los activos prime es donde más evidente es la recuperación. Francia tiene un comportamiento mucho mejor que España. Ha despegado antes que España”, especificó el consejero delegado. Y añadió: “Nuestra apuesta por el prime y Francia se está viendo compensada. El mismo metro cuadrado un año después crece un 2%”.

Asimismo, Pere Viñolas manifestó que las tasas de ocupación se mantienen en “zonas razonables, por encima del 90%”. El 80% de sus activos están en zonas prime o súper prime. “El 90% tiene la máxima calificación energética”, concluyó.

