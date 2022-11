Alibaba lanza Miravia, el nuevo 'marketplace' con el que pretende crecer en España

El grupo Alibaba sigue apostando por España y lo hace con el lanzamiento de su nuevo marketplace, Miravia. Su objetivo es crecer en España conectando marcas, consumidores y creadores de contenido en un mismo espacio digital.

“Elegimos España porque hay 30 millones de compradores online”, ha explicado Yann Fotaine, director general de Miravia, durante su presentación esta tarde en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Madrid). La ambición de la compañia es ser la plataforma preferida de los consumidores en España.

La nueva plataforma ofrece envíos gratuitos con un pedido mínimo de 10 euros en todos los productos entregados por Miravia y los nuevos clientes tendrán un 30% de descuento en el primer pedido.

“Miravia tiene como objetivo principal mejorar la experiencia de compra de los consumidores españoles, ofreciéndoles una amplia variedad de productos en categorías como belleza, moda, cuidado personal, electrónica, alimentación, bebés, mascotas y salud entre otros, y así poder satisfacer todos los aspectos de su vida”, señalan desde la compañía.

Algunas de las marcas internacionales que están disponibles en Miravia son Disney, Lego, Pixar, L'Oréal Paris, Delonghi, NIVEA, Zwilling, Staub, Foreo, Asus, Sonos, Lancaster, Boggi Milano, NYX, Garnier, Mellerware o Braun, entre otras.

"España es uno de los mercados europeos con mayor potencial en el sector del comercio electrónico. Tiene una gran penetración en Internet y en la tecnología móvil, lo que supone un enorme potencial para una plataforma como Miravia. Esperamos cubrir todas las necesidades de los consumidores españoles, al tiempo que ofrecemos a las marcas locales e internacionales mayores herramientas para vender y relacionarse con sus clientes", señala Yann Fotaine.

Compromiso con lo local

El nuevo marketplace también pretende apoyar a las marcas y vendedores locales, ayudando a diversificar sus negocios. Por ello, cuenta con marcas icónicas españolas como Munich, Cecotec, Create, Silbon, Mr. Boho, Renatta & Go, Hawkers, Pikolin, Joma, Taurus, Ecoalf, Kelme, BRA, Bassols, Charanga o Black Limba, entre otras.

Por otro lado, Miravia se ha lanzado con algunas de las nuevas marcas digitales españolas más populares creadas por jóvenes emprendedores que se tienen a las redes sociales como su hábitat natural. Hablamos de marcas como: Akala Studio, Born Living Yoga, Atria the brand, It's lava, Masqmai, Name the brand, Krash Kosmetics, Zeta Beauty, Apodemia o Alohas.

Los usuarios también tendrán la posibilidad de descubrir otras marcas y negocios locales más pequeños, que provienen de diferentes lugares del país y que complementan la oferta de productos dentro de la plataforma. Marcas como Walking Pitas, Naulover, Popa, Cho Atelier, Diorita, A la Vaquera, Andrea June, Dime que me quieres, Lorena Canals o Kosmetai, entre otras.

