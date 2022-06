Mercadona, Aldi y Ahorramas, los ‘super’ que más lastran la innovación de las marcas

La innovación en productos de gran consumo sigue en caída libre desde hace años, registrando niveles inferiores a hace una década, según el estudio 'Radar de la Innovación 2021' del sector de Gran Consumo en España realizado por Promarca. Uno de sus principales motivos está en los lineales de los grandes supermercados.

Y es que los fabricantes de marca señalan a Mercadona, Aldi y Ahorramas como los supermercados que más lastran las innovaciones. En concreto, Mercadona solo referencia el 4%, mientras que Aldi el 6% y Ahorramas el 13%, según el estudio. Lidl y Grupo Dia aumentan su referenciación 10 y 12 puntos porcentuales, respectivamente.

Algo que Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, califica como “competencia desleal”. “Hay cadenas que no referencian un 77% de las innovaciones de marcas que ellas mismas trabajan”, ha denunciado.

“Es un error del distribuidor como competidor. No es aceptable que un competidor decida tanto sobre la capacidad de competir del resto. Muchas veces no dan explicaciones de que no tiene espacio para tantas innovaciones”, ha añadido. Otras veces dice que la excusa es la libertad de comercio.

En cambio, hay otras cadenas que sí que referencian las innovaciones de los fabricantes. Hablamos de Carrefour (un 50%), Alcampo (un 28%) y Eroski (23%). Estas ocupan la misma posición desde hace años.

El sector de Gran Consumo (alimentación, bebidas, droguería y cuidado personal), en referencia al lanzamiento de nuevos productos innovadores, ha repuntado mínimamente en el último año, situándose en un 5,7 % más que en 2020. A pesar de ello, los niveles de innovación se mantienen muy lejos de los que observábamos hace una década: entre 2011 y 2021, la innovación española ha descendido un 38%.

No obstante, las marcas de fabricante siguen siendo, un año más, el motor de la innovación española. En este sentido, han sido responsables del 89 % del total de las innovaciones introducidas en el mercado en 2021, manteniendo la línea de los últimos 10 años, en los que siempre se han situado en torno a un 90%.

Por otro lado, del estudio se extrae que, de los diez productos más innovadores -en base a penetración y tasa de repetición de la innovación en comparación al promedio de su categoría-, cinco son bebidas alcohólicas. Dentro de ellas, cobran especial importancia las bebidas light o 0% alcohol, como podemos observar en la siguiente imagen.

Atún claro “Vuelca Fácil” de Calvo se sitúa como el producto más innovador, seguido del vino de fruta con bayas rojas de Salitos Imported Blue y el Whisky light de Ballantines. Además, hay que destacar que todos los productos incluidos en el Top 10 pertenecen a las categorías de Alimentación y Bebidas.Combinar diferentes beneficios maximiza el impacto en los mercados.

