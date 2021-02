Ignacio Rivera (Estrella Galicia): “Hemos aguantado tres olas sin ERTE y esperemos que no haya cuarta”

“Somos la resistencia”. Este es el eslogan que, en época de pandemia, se ha convertido en la filosofía de Hijos de Rivera, el grupo dueño de marcas de cerveza como Estrella Galicia, 1906 y Red Vintage. La cervecera, muy golpeada por las restricciones a la hostelería, ha cerrado un año 2020 en el que les ha ido “mal comparativamente con 2019, pero mejor con respecto al sector”.

Así lo resume Ignacio Rivera, CEO del grupo, en una entrevista concedida de forma telemática a Invertia que, en circunstancias normales, se hubiera realizado en la fábrica gallega. Pero en plena tercera ola de coronavirus todo cambia, excepto la lluvia típica de Galicia que acompaña como fondo de pantalla.

Haciendo honor a su eslogan, su plantilla ha aguantado el impacto de la Covid. “Por ahora hemos resistido sin hacer un ERTE e incluso con más plantilla”, afirma el directivo. El grupo ha contratado a unas 40 personas más, que se suman a los 1.200 empleados directos que tienen.

Además, en sus planes no entra la idea de hacer ningún ERTE ni ERE, como ya ha pasado con otros rivales del sector (Heineken). “Hemos aguantado tres olas sin ERTE y esperemos que no haya cuarta. Y si la hay, que sea una pequeña”, confirma.

¿Y cómo se puede aguantar sin aplicar ERTE y además contratando? Pues en primer lugar, por responsabilidad con sus empleados como empresa familiar y, en segundo lugar, porque han sufrido menos. “Comparativamente con el sector, hemos bajado menos”, explican desde la cervecera, que aún no ha hecho pública la cifra de facturación de cierre de año. Avanzan que por volumen de litros de cerveza han caído un 2%, muy por debajo de la media del sector (-12%).

No obstante, “con respecto al año pasado han cambiado los márgenes brutos y también nos ha afectado en beneficios. Habrá una bajada importante”, vaticina. Hay que tener en cuenta que las ventas en supermercados no han compensado las caídas en bares y restaurantes. “El peso de la hostelería en el sector es del 65%, con lo que nos hemos quedado sin vender cerveza en el principal mercado”, lamenta.

Hemos aguantado tres olas sin ERTE y esperemos que no haya cuarta. Y, si la hay, que sea una pequeña

La cervecera, que copa el 10% del mercado español, en plena Covid, lanzó su canal de venta online a toda España. Un reto para una empresa de 114 años que montaron en 114 horas, cuenta Ignacio Rivera. De momento, las ventas son “insignificantes”, pero son conscientes del poder del ecommerce. De ahí que seguirán potenciándolo en el futuro para hacer conciertos, catas, etc.

Nuevas cervezas

La Covid tampoco ha impedido que Hijos de Rivera continúe lanzando al mercado sus innovaciones. De hecho, en 2020 salieron al mercado seis nuevas variedades, como la Tostada o la cerveza de pulpo.

Además, la gama 1906 se alzó con el premio a la mejor cerveza en el prestigioso certamen británico World Beer Challenge. Un premio que les hace sentir muy orgullosos.

¿Y qué pasará en 2021? “La idea es lanzar ocho nuevas cervezas, luchar contra la estandarización y pasarlo bien haciendo cerveza”, explica a Invertia el CEO de Hijos de Rivera, quien asegura que habrá alguna novedad en sus variedades experimentales. Cabe recordar que ya han jugado a hacer cerveza con percebes o pimientos de Padrón, así que parece que por ahí irán los tiros.

La idea es lanzar ocho nuevas cervezas, luchar contra la estandarización y pasarlo bien haciendo cerveza

También han querido continuar con los patrocinios en el deporte. “Gestionamos bien los gastos y con los grandes patrocinios no queríamos tirarlos después de tantos años en deporte, motor, música… Hablamos con los patrocinadores para que fueran flexibles y entendieran el sufrimiento que teníamos”, señala.

El sueño de Brasil

En la parte internacional, el negocio de la cervecera también se ha visto afectado por la Covid, aunque con resultados diversos: en Asia la recuperación llegó antes, en EEUU sufrieron y en el mercado europeo notaron “una bajada significativa de ventas por el mercado británico”, detalla.

No obstante, es en Latinoamérica donde guardan su gran apuesta. “Tenemos un sueño que es Brasil. El sueño es tener una planta que pueda atender a ese mercado de habla hispana”, explican desde el grupo gallego, que lleva más de diez años trabajando en el país con su filial Estrella Galicia do Brasil, ubicada en Sao Paulo. El gran objetivo ahora es conseguir los terrenos para la planta.

Terrenos que ya tienen en el polígono de Morás en A Coruña para construir una nueva fábrica, ya que la actual se ha quedado pequeña. Para ello, desde el grupo han elaborado un proyecto para optar a los fondos europeos. “Estamos intentando acudir a estos fondos. Es difícil, pero es una oportunidad histórica para nuestro país porque podemos tener una industria infinitamente más competitiva”, apunta.

De vuelta a la parte internacional, la estrategia de la compañía cervecera en el exterior es tomar participaciones en Europa, EE UU o Latinoamérica; por lo que no descartan entrar en el accionariado de nuevas empresas si surge la oportunidad.

Creo que hemos culpado a un sector al que le hemos hecho invertir un dinero para protegerse y protegernos. La hostelería no es el problema, sino la solución

En este momento, “analizamos varias cosas, pero nada que esté a punto de cerrarse”, asegura. En 2017 adquirió el 32% en la cervecera artesana irlandesa Carlow Brewing Company, famosa por su cerveza O’Hara’s. Dos años después, compró el 48,94% de la compañía portuguesa Fábrica de Cervejas Portuense que produce varios tipos de cerveza bajo la marca Nortada.

Ayuda a la hostelería

Esta empresa familiar, con 114 años a sus espaldas, también ha estado apoyando a sus principales clientes, la hostelería, a golpe de campañas y ayudas financieras para intentar que resistan a pesar de que 85.000 bares han echado ya el cierre en España debido a la crisis de la Covid.

Estrella Galicia_20

El futuro no pinta bien e Ignacio Rivera aprovecha la ocasión para lanzar un SOS al Gobierno. “Cada vez es más difícil que resistan. Nosotros podemos poner la parte que nos corresponde, pero tiene que ser el Estado el que sea consciente del daño que sufren estos negocios”, indica a Invertia. “Están agotados. Tienen que llegar ayudas directas”, añade.

Además, en un momento en el que las restricciones se ceban con la hostelería, critica el ataque a bares y restaurantes. “Creo que hemos culpado a un sector al que le hemos hecho invertir un dinero para protegerse y protegernos, y después los hemos cerrado. La hostelería no es el problema, sino la solución”, denuncia y recuerda que “solo un 2% de los contagios se producen en bares o restaurantes”.

La entrevista no podía terminar sin preguntarle a Ignacio Rivera si cree que podremos sentarnos en verano en una terraza tranquilamente -y sin temor a contagios- a tomar una Estrella Galicia. La respuesta es clara: “Si nos vacunan, sí”. Cierto es que la Semana Santa la da por perdida. Pero asegura ser optimista "Creo que el verano no será como el de 2019, pero si el consumo doméstico está más libre, pues eso ya es una alegría aunque no vengan los 84 millones de turistas”, indica.