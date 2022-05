La banca cobra hasta 8 euros por hacer una transferencia inmediata al margen de Bizum

Desde hace unos cuatro años la mayoría de los bancos ofrece un servicio de transferencias inmediatas más allá de Bizum. Se trata de envíos de dinero de cualquier importe que se realizan en el momento, a diferencia de las transferencias tradicionales, que suelen tardar unas horas e, incluso, días. Un servicio que tiene un coste que varía de una a otra entidad y que puede llegar a los 8 euros por cada transacción.

La creación de Bizum ha dado la oportunidad a muchos clientes de poder realizar transferencias inmediatas sin tener que recurrir al viejo sistema de introducir el número de cuenta y otros datos del receptor. Y, sobre todo, sin coste, pues se trata de un servicio gratuito que ofrece la mayoría de los bancos y que ha dado lugar a una nueva forma de pago con una altísima penetración en España. La aplicación dispone ya de más de 19 millones de usuarios.

Sin embargo, Bizum tiene unos límites. No se pueden efectuar operaciones por debajo de los 0,5 euros ni por encima de los 1.000 euros (y no se pueden enviar más de 2.000 euros al día), de forma que si se necesita hacer un envío de dinero en el momento que supere esos importes se debe recurrir a una transferencia corriente.

Hasta 8 euros

Los bancos no están obligados a ofrecer estas transferencias inmediatas, pero suelen hacerlo. Y estos envíos tienen un coste en la mayoría de las entidades financieras, aunque no en todas.

Las grandes entidades cobran hasta 8 euros por realizar transferencias inmediatas (excluidas, claro está, las de Bizum, que es un servicio gratuito). Algunas ponen un precio fijo, otras un porcentaje sobre el total de la transacción y otras establecen precios distintos dependiendo de la cuenta que se tenga contratada.

De acuerdo con los datos de Help My Cash, no cobran estas transferencias Banca March, Banco Pichincha, Bankinter, Cajamar, Ibercaja, Mediolanum, Orange Bank y Revolut.

En Abanca (1 euro), BBVA (1,25 euros), N26 (entre 0 y 1,99 euros), Caixa Ontinyent (3 euros), Caja Rural (3 euros), Laboral Kutxa (2 euros) y Openbank (entre 2 y 4 euros) se cobra algo más.

Y se sitúan por encima Sabadell (6 euros), Santander (6 euros), Kutxabank (6 euros), Unicaja (0,5% de la operación, con un mínimo de 7 euros) y CaixaBank (0,6% con un mínimo de 8 euros), siempre según los datos del comparador de productos financieros.

Además, según Help My Cash, hay bancos que no permiten hacer estas transferencias inmediatas, pero sí recibirlas. Se trata de entidades como Caixa Enginyers, Deutsche Bank, Imagin e ING.

