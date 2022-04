Sabadell aviva la batalla: lanza una cuenta online sin comisiones ni condiciones y con acceso a cajeros Euro6000

El mercado de las cuentas online gratuitas y sin condiciones no deja de crecer. Sabadell acaba de sumarse a la batalla con una nueva cuenta exclusiva para nuevos clientes que, además de las condiciones anteriores, permitirá operar en oficina y retirar efectivo de forma gratuita en los cajeros de varias de las entidades de la red de Euro6000.

El banco busca con este nuevo producto acelerar su ritmo de captación de clientes, por el que actualmente abre unas 200.000 cuentas nuevas al año, y con el que tiene una cuota de mercado del 6,5% en cuentas de particulares.

Este producto es 100% online, pero permite utilizar todos los servicios de la sucursal sin coste, como la retirada de efectivo en caja. También en los cajeros y no solo los de la red de Sabadell, sino en todos los de Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Cajasur, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença, entidades que forman parte de la red de Euro6000.

Sin vinculación

La cuenta no tiene ningún requisito de vinculación, es decir, que no es necesario domiciliar nómina ni recibos para poder utilizarla gratuitamente y no tiene comisiones de administración ni mantenimiento.

Este producto ofrece, además, una tarjeta de débito de forma gratuita y, como es lógico, da la posibilidad de utilizar la banca online. De hecho, el proceso de alta de la cuenta es totalmente digital, de forma que no es necesario pasar por la oficina, y se completa en una hora.

César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell.

El banco ha estado probando las funcionalidades de este producto durante las últimas semanas, para lo cual ha realizado una investigación en la que ha contado con la ayuda de unos 1.500 clientes con el objetivo de conocer sus necesidades.

Con las conclusiones en la mano ha creado este producto, que va dirigido a clientes de todas las edades. "El plan no es rejuvenecer, sino hacer crecer nuestra base de datos", ha expuesto Jorge Rodríguez Maroto, director del Negocio de Particulares del banco.

Aunque la entidad no ha compartido ningún objetivo de captación, César González-Bueno, su consejero delegado, confía en que "va a ir muy bien". La entidad pretende superar el umbral de captación actual, que se sitúa en 200.000 cuentas nuevas al año, y su actual cuota de mercado en este segmento (6,5%).

De esta forma, Sabadell se suma a la batalla que mantiene el sector en el campo de las cuentas online gratuitas, que ofrecen actualmente bancos como BBVA, CaixaBank, Santander, Bankinter, ING y Openbank.

Tendencia creciente

Y es que esta tendencia llega tras años en los que los bancos han potenciado la máxima vinculación de los clientes poniendo una serie de requisitos de obligatorio cumplimiento para disponer de una cuenta gratuita.

Una etapa que ahora ha quedado atrás, como reconoce González-Bueno: "A los clientes no les gusta que les pongas limitaciones". El banquero ha añadido que "ponerle puertas al campo no es sensato" y ha enmarcado este lanzamiento también en el nuevo entorno, más favorable a la banca, de subida de los tipos de interés, que va a permitir a las entidades engrosar sus volúmenes y, por tanto, tener más margen de actuación.

Precisamente esta situación da flexibilidad a la entidad a la hora de rentabilizar una cuenta que permite utilizar los servicios de la oficina. El banquero explica a este respecto que "se puede perfectamente hacer que una cuenta sea rentable sin condiciones porque [el cliente] va a usar esos servicios solo cuando lo necesite, es decir, con una frecuencia baja".

