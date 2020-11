CaixaBank: "Queremos pasar a la historia no solo por ser la mayor fusión bancaria en España, sino la mejor"

En plena ola de consolidación en el sector bancario español, el consejero delgeado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha vuelto a defender la fusión con Bankia, indicando que "tenemos la ilusión de pasar a la historia no solo por ser la mayor fusión bancaria en España, sino también la mejor".

El directivo, que ha participado en un foro finacniero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC, ha recordado que el proceso aún está en sus inicios y debe ser aprobado por las juntas de accionistas de ambas entidades, previstas para los primeros días de diciembre, y recibir el ok regulatorio.

En un momento en el que el análisis sobre los posibles ajustes necesarios está sobre la mesa, con reducción de plantilla y cierre de oficinas para evitar duplicidades y reducir costes, el directivo ha querido dejar claro que el factor del éxito de la operación estará "en la gestión de las personas". "Estoy convencido de que la experiencia interna en otros procesos de fusiones va a facilitar el proceso", asegura.

Gortázar ha explicado que la reducción de costes no debe ser, nunca, el objetivo único perseguido con una operación de este tipo. "Si las cosas no se integran bien, y para eso las personas son clave, acabas el viaje diciendo estoy donde estaba, soy simplemente un poco más grande, he reducido costes pero también ingresos...". Por eso, explica que "tenemos que asegurarnos no solo la parte técnica de la fusión, sino sobre todo el poder hacerlo sin perder posición en el mercado".

En este escenario, ha querido lanzar un mensaje a los empleados de CaixaBank y de Bankia que permanezcan en el proyecto: "Tenemos que cuidar mucho el grupo humano y capitalizarlo, haciendo que se sientan comprometidos con este proyecto para no perder cuota de mercado".

Apuesta: Seguros y sostenibilidad

El consejero delegado de CaixaBank ha explicado que la suma de ambas entidades reforzará el liderazgo del grupo resultante en el negocio de seguros, que se convertirá en un pilar clave de generación de ingresos para el nuevo banco.

Del mismo modo, Gortázar ha explicado que mantendrán el perfil sostenible en todas y cada una de sus actividades, aspirando a ser referencia en sostenibilidad para el resto de entidades financieras. "Vidacaixa lleva gestionando muchos años con criterios de sostenibilidad y lo ha combinado con una rentabilidad media en los últimos 10 años en sus fondos de pensiones del 4,8%, que compara con una media ponderada del 3,5% en el sector". "Nosotros hemos nacidos sostenibles, con una vocación absoluta de ayuda a la sociedad y no mirar nuestros propios intereses", insiste.

En este sentido, ha recordado que CaixaBank ha aprobado ya 162.175 solicitudes de préstamos ICO por un importe total de 11.944 millones de euros, trabajando con un millón de autónomos de los tres millones que conforman el tejido productivo español. "Tenemos que estar a su lado en el momento actual, lo están pasando muy mal", advierte.