Soluciones innovadoras para las ciudades del futuro

Las ciudades del futuro deben responder a un doble desafío. Por un lado, una población mundial en crecimiento y cada vez más urbana. Se estima que, en el año 2050, el 85 % de la población mundial va a vivir en ciudades. Por otro lado, una conciencia del enorme impacto de la construcción en el clima, los recursos naturales y la salud.

Frente a estos desafíos, la ciudad debe reinventarse para brindar un mejor entorno de vida a las generaciones futuras. ¿Cómo lo hace Saint-Gobain? Apostando por una innovación continua en I+D que la compañía ofrece a sus clientes para hacer frente al cambio climático y la escasez de recursos, pero también para promover la salud y el bienestar de los ciudadanos.

La mayoría de las soluciones que ofrece Saint-Gobain están diseñadas bajo los principios de sostenibilidad y soluciones de alto rendimiento. En particular, sus últimas soluciones basadas en vidrio, aislamiento de lana mineral, placas de yeso o morteros para revestimientos de fachadas y suelos ya se están comercializando en el mercado y serán empleadas en mayor medida en el futuro para la mejora de la calidad de los edificios.

Así, Saint-Gobain Adfors ofrece soluciones basadas en un completo abanico de tecnologías textiles de fibra de vidrio. Su última innovación se trata de un complejo de fibra de vidrio con velo para refuerzo de lana de roca. Por su parte, Saint-Gobain ISOVER ha lanzado la nueva generación de lana mineral, arena APTA, como resultado del desarrollo e innovación, que ha sido concebida bajo un estándar de eco-diseño, para alcanzar las más altas prestaciones térmicas y acústicas en edificación. Saint-Gobain Placo ha lanzado recientemente 4PRO® Activ’Air®, la primera Placa de Yeso Laminado con cuatro bordes afinados que mejora la calidad del aire interior. Una solución innovadora para techos continuos, que gracias a la tecnología Activ’Air®, elimina los contaminantes del aire interior convirtiéndolos en sustancias inertes no perjudiciales para la salud.

Por su parte, Saint-Gobain Glass ha lanzado COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 II que representa la última innovación de Saint-Gobain en vidrio de capas de control solar de altas prestaciones y que ofrece la mejor entrada de luz natural con una gran selectividad y estética extraordinaria. Esta nueva generación de capas de triple plata se caracteriza por una apariencia neutra mejorada, independientemente del ángulo de visión, una reflexión reducida y unas prestaciones excepcionales en vidrio recocido y en versión “a templar”.

La vivienda es el principal mercado de Saint-Gobain con casi el 70% de la facturación del grupo. Con un portafolio único y diversificado de materiales y servicios para optimizar la eficiencia energética y el confort (térmico, acústico, visual, sanitario) de los edificios, ofrece soluciones tanto para la envolvente exterior de los edificios (cubiertas, revestimientos de fachadas, sistemas de aislamiento exterior, aislantes acristalamientos, etc.) y la envolvente interior (aislamientos, placa de yeso, techos, etc.). Este tipo de soluciones se encuentran en cualquier tipo de proyecto residencial (individual o colectivo) de nueva construcción.

La compañía ofrece soluciones fáciles de implementar en todo el sector de la construcción, adaptándose a cada situación local; ofrece a sus clientes un conocimiento industrial único, diseñando, fabricando y distribuyendo una gama de soluciones de construcción de alto rendimiento para mejorar la vida diaria de todos en términos de acústica, calor y vivienda colectiva. Además, dispone de soluciones profesionales que combinan eficiencia energética, funcionalidad y estética, a través de su programa Multi-Confort. El objetivo del programa es demostrar la efectividad de las soluciones Saint-Gobain y continuar desarrollando la investigación y el desarrollo para mejorar el confort de los edificios residenciales y terciarios a la vez que se reducen sus impactos medioambientales.

Saint-Gobain también ofrece soluciones innovadoras para viviendas y edificios terciarios (oficinas, hospitales, guarderías, escuelas, etc.). Este mercado de alojamiento no residencial es el segundo de la compañía, con el 17% de las ventas del grupo y el 25% de las ventas en el mercado nacional. Saint-Gobain ofrece soluciones específicas, destinadas en particular a optimizar la eficiencia energética de los edificios, pero también a mejorar la acústica o, en general, la calidad ambiental.

La compañía ofrece una gama de productos y soluciones específicos para estos mercados: fachadas acristaladas, acristalamientos ignífugos y acristalamientos activos para grandes proyectos arquitectónicos, rejillas de refuerzo para infraestructuras de transporte o incluso adhesivos y juntas para baldosas, productos de fachada, así como morteros para suelos y decoración.

Finalmente, diseña y comercializa soluciones completas para el ciclo del agua: sistemas de tuberías de fundición dúctil, válvulas industriales y dispositivos contra incendios, piezas de carreteras, sistemas de captación y agua, evacuación de aguas residuales y pluviales. En este apartado, Saint-Gobain PAM comercializa Aquacoat, un acabado monocomponente en fase acuosa que se utiliza en todas sus tuberías. Esta capa unida a la aleación de cinc-aluminio-cobre conforma el revestimiento externo BIOZINALIUM. Gracias a este revestimiento se triplica la vida útil de la tubería ya que le protege contra la corrosión. Comprometido con el desarrollo sostenible, la capa de AQUACOAT es libre de BPA (Bisphenol A) y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Para desarrollar estas soluciones, los equipos de Saint-Gobain se estructuran en torno a ocho centros de investigación transversales y numerosas unidades de I+D dedicadas a líneas de productos o geografías específicas. Para proteger y mejorar esta innovación, el grupo presenta más de 400 patentes cada año, fortaleciendo así su posición como líder en sus mercados. Así, uno de cada cuatro productos fabricados hoy por Saint-Gobain no existía hace cinco años.

Centro de innovación en Avilés

En España, Saint-Gobain cuenta con un centro de I+D en Avilés donde trabajan más de 20 personas. El ARDC es un centro de investigación y desarrollo perteneciente al Grupo Saint-Gobain, que focaliza su actividad en el desarrollo de productos innovadores con alto valor añadido en el sector del vidrio. Lidera diversos proyectos internacionales en colaboración con otros centros del grupo.

El centro dispone de laboratorios especializados en análisis químicos y físicos y en la realización de test de producto (ensayos mecánicos, durabilidad, climáticos). Dentro del marco de estas competencias, además de cubrir las necesidades propias, tiene capacidad para dar servicio a clientes externos o particulares que lo demanden.

Los laboratorios desarrollan su actividad siguiendo las pautas del Sistema de Calidad ISO 17025 para los ensayos incluidos en el alcance de la acreditación.

