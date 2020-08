Primera propuesta del ERTE en Ford Almussafes: CCOO se plantea no firmarlo

La dirección de Ford ha comunicado esta mañana a los representantes de los trabajadores el número de empleados afectados y el calendario previsto para el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) planteado en el centro de Almussafes (Valencia) hasta final de año.

Tal y como han explicado a Invertia fuentes sindicales del fabricante automovilístico, este nuevo ERTE (van seis y con este siete) afectará tanto a las áreas de fabricación de vehículos como a motores.

La compañía norteamericana ha planteado a los trabajadores en la primera reunión de la mesa de negociación combinar reducción de la capacidad productiva con el paro total en el algunas jornadas. En el caso del área de Vehículos, Ford ha anunciado 13 días de reducción parcial al 40% de la actividad (del 21 al 25 y del 28 al 30 de septiembre; 1 y 2 de octubre; y 11, 18 y 21 de diciembre) y dos de parada total de la producción (2 y 3 de noviembre).

El número de afectados por los paros parciales en esta área sería de 2.500 empleados y de 5.200 los dos días de parada total de la producción, según fuentes sindicales del fabricante.

En cuanto al área de Motores, Ford ha puesto encima de la mesa de negociación la parada parcial durante 19 días repartidos en los meses de septiembre (3, 4, 7, 17, 18 y 25), octubre (13), noviembre (2, 3, 13, 20 y 27) y diciembre (15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23).

El número de empleados afectados por estos paros parciales ascendería a 900 en el centro de Motores, además de 60 con carácter rotativo que estarán entrando y saliendo continuamente durante los cuatro meses del ERTE.

CCOO se plantea no firmar el ERTE

La empresa ha basado este nuevo ERTE en que los principales mercados a los que atiende la planta de Valencia se están recuperando poco a poco, pero todavía están lejos de los niveles de demanda previos a la crisis por la Covid-19, ha explicado Ford.

Por tanto, habría que adaptar la producción de la planta con la disminución en 11.000 vehículos y 28.000 motores sobre la prevista inicialmente. De ahí el calendario de paros parciales y totales.

Al escuchar la primera propuesta de Ford, CCOO se plantea no firmar el ERTE. "Aquí no tenemos ningún plan de futuro", han denunciado. "No puede ser que llevemos seis ERTE, un ERE de extinción, la plena reestructuración de Ford en Europa, se nos van dos motores en 2022, también la Transit Connect el año que viene y la empresa no nos da ninguna garantía de futuro".