Escrivá insiste en subir las pensiones pese a la elevada inflación

El Gobierno se enroca en seguir adelante con la revalorización de las pensiones a pesar de la inflación desbocada que se está registrando en los últimos meses y que en el dato provisional de marzo marcó un 9,8%. Así lo ha confirmado este domingo José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"A los pensionistas hay que decirles que hemos dado un paso decisivo para que su poder adquisitivo esté garantizado de forma permanente. Deben estar tranquilos", ha apuntado en una entrevista en La Razón, donde afirma que las pensiones están garantizadas "absolutamente".

La revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC) está recogida por ley a raíz de un acuerdo del Pacto de Toledo con un "apoyo casi unánime de toda la Cámara", recuerda Escrivá, que apunta que para cambiar esta circunstancia "este Gobierno, o el que venga, tendría que modificar esta ley y necesitaría construir una mayoría alternativa para hacerlo".

Sostenibilidad del sistema

En un contexto en el que la inflación está cerca de alcanzar las dos cifras, algo que Escrivá considera "coyuntural", surge el planteamiento sobre cómo va a poder financiar el Gobierno esta subida de las pensiones.

A este respecto, Escrivá afirma estar sorprendido al ver "cómo se mira solo al lado de los gastos y no al de los ingresos del sistema de pensiones". "En la Seguridad Social nunca hemos tenido unos niveles de ingresos por cotizaciones sociales como estos últimos años", apunta.

Para ilustrar esta afirmación, explica que la Seguridad Social recauda 11 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en cotizaciones sociales, frente al 9,5% de hace cuatro o cinco años. "Cuando se crea empleo, cuando se mantienen rentas y salarios, la Seguridad Social genera ingresos suficientes. Por ello es importante evitar las aproximaciones simplistas que solo generan alarma social", añade Escrivá.

Y es que, según dice, "la sostenibilidad de un sistema de pensiones se evalúa a largo plazo y un proceso de inflación coyuntural como este no afecta en absoluto a la fotografía agregada".

Inflación media

Esta transitoriedad de la elevada inflación hace que, al menos de momento, sea difícil saber cuál será la revalorización que se tenga que aplicar a las pensiones el próximo ejercicio.

"En el año 2022 la revalorización de las pensiones se realizó teniendo en cuenta la inflación media de los últimos doce meses medida en noviembre del año 2021. En el 2023 será la inflación media de todo este año, medida en noviembre, y veremos cuál es. Cuando llegue el momento veremos cuál es el dato", apunta Escrivá.

El ministro añade que, debido a esos mejores ingresos de la Seguridad Social, su déficit "no hace más que reducirse". El año pasado lo cerró con un 0,9% del PIB, frente al 1,2% previsto, mientras que para 2022 se estima que bajará al 0,5%. Y "no hay razones para pensar que no se vaya a cumplir este objetivo teniendo en cuenta la buena evolución de los ingresos en los tres primeros meses de 2022".

