Yolanda Díaz retirará las medallas al mérito en el Trabajo a condenados por corrupción, como Díaz Ferrán

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes, durante su comparecencia en el Senado, que retirará las medallas al mérito en el Trabajo a aquellos que "están lejos de la ejemplaridad", en alusión condenados por corrupción al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o el exdirectivo de la extinta Caixanova Julio Fernández Gayoso.

"No podemos tener ninguna complicidad con personas vinculadas por la corrupción. No merecen estas medallas", ha enfatizado Díaz para, durante su intervención. Para la ministra de Trabajo, esas personas "ya no son honorables" y constituyen un "mal ejemplo" para el país.

Díaz Ferrán, una de las personas a las que se retirará el reconocimiento, fue condenado en varias sentencias y se le impuso, por ejemplo, la pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de alzamientos de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. También el pago de una multa de 1,2 millones de euros por este último ilícito al vaciar el patrimonio del Grupo Marsans, que entonces dirigía, como recuerda Europa Press.

Además, el expresidente de la CEOE fue condenado por apropiación indebida del dinero de clientes del Grupo Marsans y por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de la antigua Caja Madrid.

También se revocará la medalla al exdirectivo de Novacaixagalicia Fernández Gayoso, condenado por el cobro indebido de prejubilaciones (valoradas en 22 millones) indebidas en la cúpula de la entidad, que tuvo que ser rescatada con 1.162 millones de euros.

Retirada de medallas

En 2022, el Gobierno aprobó un real decreto para modificar el reglamento de concesión de medallas y placas al mérito en el Trabajo, para retirarla a persona o entidades cuya trayectoria se demostrara incompatible con la ejemplaridad que requiere este galardón.

Por eso, no es la primera vez que Díaz emprende la retirada de medallas al mérito del Trabajo. En julio del año pasado, llevó al Consejo de Ministros la aprobación la supresión de la concesión de este mérito a Francisco Franco y otros destacados cargos de la dictadura.

En su momento, explicó que esa revocación de dicha distinción se aplicaba en virtud del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática. "El único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la democracia en nuestro país", enfatizó entonces.

En concreto, se retiró la medalla a antiguos militares y ministros del régimen franquista como José Luis Arrese y Magra, José León de Carranza Gómez-Pablos, José María Fernández-Ladreda y Menéndez Valdés, Francisco Franco Bahamonde, José Antonio Girón de Velasco, Enrique Plá y Deniel, Jesús Romeo Gorría, José Solís Ruiz y Juan Yagüe Blanco, apunta Europa Press.