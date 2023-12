Los sindicatos rechazan la subida del 4% propuesta por el Gobierno y creen que Díaz asume la posición de la CEOE

El Ministerio de Trabajo ha vuelto a sentar a la CEOE, UGT y CCOO. Esta vez con una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4% para 2024, que no ha convencido a los sindicatos.

"Esta es la propuesta de la patronal, un 3% más un 1% suman 4%. La propuesta del Gobierno asume la posición de la patronal", ha criticado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, tras la reunión.

Ese desglose al que ha aludido Luján se refiere a la subida del 2,9%, casi un 3%, que sugiere la CEOE para 2024, con un 1% de la cláusula prevista en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) pactado por los agentes sociales para el resto de salarios por convenio.

En CCOO, tampoco ha gustado ese 4% con el que el Gobierno ha llegado a la mesa de negociación. La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha reconocido que en la reunión de este lunes, que ha durado poco más de una hora, "no ha habido demasiada variación" respecto al encuentro de la semana anterior.

CCOO se mantiene firme en su posición de que el SMI de 2024 tiene que recoger un "incremento de partida que mejore el nivel adquisitivo del salario". El sindicato insiste en que esta renta mínima suba de acuerdo con la inflación y, en concreto, con los precios de los productos básicos, con un repunte "excepcional".

Problemas con el campo

Si la posición sindical respecto al incremento del SMI es reticente, su postura ante las bonificaciones del 20% en las cuotas a la Seguridad Social en el sector agrario, como pedía la CEOE, es de frontal rechazo.

Vicente ha recalcado que CCOO no está de acuerdo con esta petición, "si no hay un compromiso de este sector por cumplir con el convenio colectivo".

"Es un sector que está generando muchos problemas a la hora de cumplir. (...) No vamos a aplicar un SMI a un sector que no cumple. O hay cumplimiento o no hay bonificación", ha zanjado la responsable de CCOO.

En cuanto a la indexación de las contrataciones públicas al SMI, otro reclamo patronal, los sindicatos mantienen que debe negociarse, aunque fuera de esta mesa, ya que hay otros Ministerios implicados y son conscientes de que los debates serán complicados.

