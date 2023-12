L'Oréal: "Creemos en el futuro del mercado laboral de Madrid. Es más dinámico de lo que solía ser"

A principios de este año, L'Oréal trasladó sus oficinas de Madrid a una nueva sede, un espacio de casi 20.000 cuadrados en el que implantar un nuevo modelo de trabajo que ya se venía desarrollando en otros países. La apuesta del grupo francés no quedaba sólo en un edificio en MADBIT, el distrito tecnológico de la capital, sino que suponía una declaración de intenciones de sus planes en España.

En marzo, L'Oréal inauguró, también en Madrid, el eD2C Excellence Campus, un centro de excelencia para el comercio electrónico desde donde se gestionan las 100 webs para el consumidor de las 14 marcas de toda la división de negocio, que se sumó al BEST (Best Excellence Service Center), su centro de servicios financieros y de gestión de datos.

"Tenemos mucha confianza en España", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia el director mundial de Desarrollo de Personas y Formación del Grupo L'Oréal, Nicolas Pauthier, en una entrevista en la sede madrileña. Este 2023 será un año "muy fuerte desde el punto de vista comercial" para L'Oréal España y sus proyecciones positivas se extienden a 2024.

Pauthier pronostica un "futuro prometedor para la presencia de la compañía en España", por el "talento altamente cualificado y el creciente ecosistema de start-ups". Tampoco esconde su interés por Madrid, que para L'Oréal ya supone un "hub (centro) de servicios para el área europea".

"Creemos en el futuro de Madrid y en todos esos nuevos oficios, capacidades... Madrid es cada vez más reconocida como un hub tecnológico, y esa fue una muy buena opción para invertir en Madrid. Con esos dos Centros de Excelencia, el financiero y el de comercio electrónico, hemos creado 200 puestos. Así que es esa cifra la que muestra la confianza y la seguridad a largo plazo de L'Oréal en España y en Madrid", confirma a este periódico.

El grupo francés, que cuenta con dos fábricas en España, una en Burgos y otra en Alcalá de Henares, percibe potencial en la capital española y, lejos de agotarse, todavía le vaticina un largo recorrido. Los últimos cambios en la legislación laboral española y los que se prevén para el próximo año tampoco asustan a L'Oréal, que ve solidez en el mercado de trabajo español y en su comportamiento en Madrid.

"Creemos en el futuro del mercado laboral madrileño. Es más dinámico de lo que solía ser. Ayer vi algunas cifras que esperamos que sean aún más dinámicas para el país en los próximos años, y estamos contentos con eso", explica Pauthier a EL ESPAÑOL-Invertia.

El director mundial de Desarrollo de Personas y Formación del Grupo L'Oréal afirma que "los mejores lugares atraen a los mejores talentos", por lo que no descarta que en los próximos años Madrid reciba profesionales cualificados a los que la empresa estará encantada "de darles la bienvenida".

"Si tenemos que subir el listón en términos de imagen del empleador para atraer a las mejores personas, lo hacemos", afirma Pauthier sin dudar.

Empleador muy fuerte

Con una trayectoria de más de 20 años dedicado a los recursos humanos en L'Oréal, Pauthier sabe que encontrar personal "nunca ha sido fácil", y eso que su empresa no puede quejarse. "Recibimos cada año 1,2 millones de solicitudes de empleo y estamos entre los diez principales empleadores, según la encuesta internacional Universum", cuenta, en pleno debate sobre la "Gran Renuncia" estadounidense o la escasez de vacantes.

La clave para recibir tal cantidad de currículos está, según Pauthier, "en tener en cada país una imagen de empleador muy fuerte" para asegurarse de "atraer a las personas adecuadas".

La tarea no está exenta de dificultad porque la "visión de reclutamiento de L'Oréal va más allá de 'cubrir la vacante'". Funciona con planes "a largo plazo", con la ambición de que los contratados desarrollen carreras largas en la compañía.

Para ello, la empresa de belleza aplica el programa Management trainee, para jóvenes graduados, que pasan entre seis y 18 meses, según el país, rotando en distintas posiciones para obtener una visión global del negocio, y, después de ese periodo, acceden a su primer empleo.

"Esto ilustra el hecho de que no contratamos para un puesto específico, sino porque creemos en alguien. Luego integramos a esta persona y ya veremos qué hará al final del Programa. Existe en todos los países", comenta a EL ESPAÑOL-Invertia.

Este año, 1.200 graduados han accedido a este programa en alguno de los 140 países en los que está presente la compañía de belleza. De nuevo, Pauthier reconoce que la selección "no es fácil", pero se muestra orgulloso de que los planes de estas carreras de fondo dentro de la empresa pongan "el listón muy alto" en recursos humanos.

2M€ en formación

En un mercado laboral global con alta movilidad, mantener a un empleado durante dos o tres décadas en la misma empresa exige adaptarse a sus necesidades y ofrecerle un entorno de trabajo agradable, que le haga sentirse integrado y a gusto en el lugar en el que pasará buena parte de su vida.

Pauthier reconoce que L'Oréal se toma muy en serio estas cuestiones y las analizan con atención en las encuestas internas que la compañía realiza a sus cerca de 90.000 empleados. De ellas se desprende que la primera razón por la que aprecian trabajar en L'Oréal es por las oportunidades profesionales que ofrece y la segunda responde a las oportunidades de aprender nuevas habilidades.

"Es cierto que somos una empresa reconocida por dar oportunidades de carrera", apunta el director mundial de Desarrollo de Personas y Formación del Grupo L'Oréal, en alusión al primer motivo por el que los trabajadores valoran su pertenencia a la compañía.

Esas posibilidades de crecimiento dentro de la empresa van, a su vez, ligadas a las de formación, ya que L'Oréal cuida mucho su cantera para potenciar el talento interno, sin cerrar la puerta tampoco a profesionales que lleguen de fuera. La compañía francesa cuenta con un departamento de formación desde principios de los años 70 y cada año hacer "un esfuerzo continuo" para formar al 100% de sus 90.000 empleados, independientemente de su área.

"El negocio de la belleza es un negocio que se mueve a la velocidad de la luz (...). La forma en que vendemos nuestros productos e interactuamos con los consumidores ha cambiado profundamente en los últimos diez o 15 años. Y estamos convencidos de que seguirá haciéndolo. Por eso, para nosotros, asegurarnos de mejorar las habilidades de todos nuestros empleados a lo largo de su vida profesional es algo que está en el centro de la estrategia de recursos humanos", afirma Pauthier.

L'Oréal invierte cada año más de 100 millones de euros en la formación de sus 90.000 empleados. En tiempo, se traduce en más de 3,2 millones de horas dedicadas a la capacitación.

"En España, por ejemplo, hemos formado el año pasado, gracias al equipo de Patricia Sarasúa, nuestra directora de Learning, al 100% de nuestros 2.500 empleados. Y hablamos de una inversión de 2 millones de euros sólo en formación y desarrollo. Eso significa casi 80.000 horas de aprendizaje", aterriza Pauthier en el caso nacional.

Los programas se idean en París y se aplican después a cada país, con sus realidades específicas y sus condiciones particulares. En cualquier caso, son globales, como la "estrategia de imprescindibles" o "must have", una especie de manual para cada "L'Oréliano" que accede a un nuevo cargo.

Estos van desde el must have del puesto, pasando por el must have del liderazgo, cuando se empiezan a adquirir responsabilidades en la gestión de personas, hasta el must have empresarial, ya relacionado con "habilidades en todas las grandes tendencias que están impactando en la industria de la belleza".

Entre los últimos proyectos de formación, Pauthier destaca el Data for All, para que todos los trabajadores de L'Oréal, sin importar su área, estén familiarizados con los datos, así como su privacidad y su ética, en el que ya han participado unas 30.000 personas. También habla del programa Green Steps (Pasos verdes), enfocado a la sostenibilidad, o el Going sustainable together, pensado para la sostenibilidad pero de cada puesto concreto.

La experiencia es competencia

Lejos de verlo con reticencia, L'Oréal afronta el envejecimiento de sus plantillas como una realidad del mercado de trabajo. "Tenemos gente de más de 50 años. En España, el 21% de nuestros empleados tienen más de esa edad y lo mismo ocurre en otros países de Europa o América del Norte. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ello", presume Pauthier.

Ese 21% de España es un porcentaje superior al que podría encontrarse hace una década, pero inferior al que se alcanzará en el próximo lustro. En L'Oréal son conscientes de ello y de la contribución de los perfiles más sénior a una empresa cuyo su propósito es "crear belleza para todos", también para los mayores de 50 años.

L'Oréal España fue pionera, dentro del grupo, en la iniciativa L'Oréal for All Generations, que se replicó después en el resto de países. El programa "combina muchas, muchas cosas", desde el acceso al aprendizaje hasta la orientación para la jubilación.

Sin embargo, desde que un trabajador comienza a considerarse sénior por edad hasta que se retira del mercado laboral pueden pasar unos 17 años. "Es una vida", recuerda Pauthier, y en una vida pueden ocurrir muchas cosas.

Por eso, en esta etapa también se promueven nuevos puestos de trabajo dentro de la empresa o formación. En España, según los datos de L'Oréal, 118 empleados de más de 50 años cambiaron de cargo en los últimos 12 meses.

"No creo en el conflicto de generaciones. Creo en la solidaridad entre generaciones. Eso es lo que queremos crear en todas partes. Creo que la experiencia es una competencia y puede ser muy útil para las personas más jóvenes (...). Esta idea de ver la experiencia como una competencia y no como una desventaja está invirtiendo la forma en que se ve la situación", concluye Pauthier.

Entorno híbrido

La construcción de nuevas sedes con entornos más agradables no es exclusivo de Madrid. Forma parte de la estrategia de la compañía, que entiende sus oficinas como "un pilar importante para garantizar el mejor ambiente de trabajo" y hacer que "la gente esté junta" para que se mantengan creativos e innovadores.

"La política de la empresa es que se puede trabajar hasta dos días a la semana de forma remota, pero son al menos tres días en la oficina. (...) Creemos que es el equilibrio adecuado para mejorar la calidad de vida y algunos compromisos personales. Pero también creemos en el valor de estar juntos en la oficina", sostiene el director mundial de Desarrollo de Personas y Formación del Grupo L'Oréal.

El modelo híbrido está implantado en la compañía desde antes de la pandemia, y así seguirá siendo. De momento, lo que no parece estar en los planes del grupo francés es la adopción de la semana de cuatro días. Los "experimentos" que se están probando en algunos países no pasan desapercibidos para L'Oréal, "pero hasta ahora se organiza en torno a los cinco días de la semana".

Al margen de las jornadas laborales, la empresa tiene una firme convicción por el derecho a la desconexión, para que "sea una realidad en la vida cotidiana de la gente". Como compañía dedicada a la belleza y al cuidado personal, L'Oréal tampoco olvida el bienestar global de sus trabajadores, y eso incluye su salud mental.

[Las empresas mejoran sus ofertas laborales con remuneraciones flexibles para contratar talento]

Desde hace diez años, "en un momento en el que el bienestar del empleado no estaba al mismo nivel que en la actualidad", existe el programa Share and Care, con beneficios laborales como bajas de maternidad mínimas de 16 semanas en todos los países o atención en caso de accidente o circunstancias sobrevenidas.

En cuanto a la salud mental, el Grupo L'Oréal lanzo este año el programa Psychological Safety (Seguridad Psicológica), que la empresa entiende como un beneficio bidireccional. "Creemos que si no estás seguro psicológicamente, no puedes ser creativo y eficaz. (...) Para ser creativo, necesitas esta seguridad psicológica de que no serás juzgado por algo que podría ser visto como creativo", precisa Pauthier.

