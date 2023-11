Cambio radical en la jornada laboral: así es la propuesta de Bill Gates que lo cambiaría todo

La polémica de la jornada laboral es un debate que afecta a muchas sociedades en el mundo. España es uno de los países en el que esta discusión se ha abierto con más fuerza, ya que formaciones como Sumar exigen huir del sistema actual para pasar a una reducción de 37,5 horas semanales.

Ahora, quien ha decidido 'mojarse' en esta cuestión es uno de los empresarios más importantes del mundo y uno de los magnates más ricos del planeta: se trata de Bill Gates. El fundador de Microsoft ha pasado por los micrófonos del pódcast What Now? de Trevor Noah donde ha dejado patente cuál sería su modelo a seguir.

Su apuesta está centrada en el potencial de la Inteligencia Artificial: "Si finalmente se llega a una sociedad en la que sólo hay que trabajar tres días a la semana, probablemente esté bien. Las máquinas podrán producir toda la comida y esas cosas".

Así influirá la llegada de la IA al mundo laboral según de Bill Gates

Bill Gates es menos receloso que el común de los mortales la utilización de la Inteligencia Artificial. Para él, esta no provocaría un desempleo masivo, sino que permitiría la reducción de la jornada laboral de los trabajadores, haciendo más cómoda su vida. "A corto plazo, el aumento de productividad que se obtiene con la IA es muy interesante. Se está quitando parte del trabajo pesado". Para él, la clave está en la regulación y el reparto de los esfuerzos.

"Si se libera mano de obra humana, se puede ayudar mejor a las personas mayores, tener clases más pequeñas; ya sabes, la demanda de mano de obra para hacer cosas buenas sigue ahí. Y luego, si alguna vez superas eso, tendrás mucho tiempo libre y tendrás que descubrir qué hacer con él". Gates, que actualmente es el cuarto hombre más rico del mundo, cree que debemos alejarnos de la idea de "vivir para trabajar".

El empresario tecnológico no esconde que la IA ha llegado para sustituir a las personas, pero considera que eso no tiene por qué ser algo negativo. De hecho, apunta a profesiones como la de profesor, técnico de ventas o atención al público como las principales que terminarán adoptando a la Inteligencia Artificial para realizar sus funciones. Trabajos que no sean cambiantes y que sigan siempre un mismo patrón.

Por último, Bill Gates asegura que la sanidad es otro sector en el que la IA terminará jugando un papel fundamental. Aunque cree que nunca podrá sustituir a un médico, sí acelerará ciertos procesos, servirá de ayuda en casos en los que un médico no pueda llegar a tiempo y facilitará "labores de asesoramiento".

En el caso del debate sobre la semana y la jornada laboral, Bill Gates apuesta de manera rotunda por una reducción como ya ha sucedido en algunos países del mundo como Islandia o Japón, quienes conjugan sistemas con cuatro días de trabajo. Para él, ni siquiera debería ser un problema bajar incluso a los tres días laborables.

