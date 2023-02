Escrivá espera tener lista la segunda fase de la reforma de pensiones este mismo mes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha manifestado este jueves que espera poder cerrar la segunda fase de la reforma de pensiones este mismo mes de febrero.

Escrivá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha indicado que la negociación está siendo esta vez "más complicada" porque, a petición de los agentes sociales, la reforma se está hablando "simultáneamente" tanto con ellos como con los grupos parlamentarios para garantizar su aprobación posterior.

"Estamos buscando un acuerdo en ambos ámbitos. Los agentes sociales nos han pedido que lo hagamos simultáneamente y eso hace que el proceso sea un poquito más complicado porque son muchos los elementos de este paquete final", ha explicado el ministro.

[Escrivá recorta a un tercio el periodo de cotización para que las personas con discapacidad tengan jubilación anticipada]

En todo caso, Escrivá se ha mostrado "optimista" y cree que esta reforma "se resolverá en las próximas semanas", antes de la primavera. "Espero que podamos hacerlo en el curso de este mes. Esa es mi previsión, claramente", ha enfatizado el ministro desde Rabat, donde asiste en la XII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos.

Respecto a los datos de empleo de enero, ha afirmado que los 57.726 afiliados más en términos desestacionalizados, constatan que España tiene un mercado laboral "muy sólido y muy fuerte", que está "aguantando muy bien" un entorno "muy complicado".

Datos del paro

También ha resaltado que aunque la afiliación media a la Seguridad Social registre una caída de 215.047 personas, el dato "central" y el que es realmente "informativo" es el desestacionalizado, que ha arrojado en enero una cifra "francamente buena" en afiliación (+57.726 ocupados) y paro (-13.000 desempleados), según el ministro.

El titular de Inclusión ha subrayado que enero es "el mes estacionalmente más bajo del año" y que, por tanto, los datos deben observarse sin ese componente estacional, como sucede con el PIB. Pero incluso sin hacerlo, Escrivá ha resaltado que la caída de enero de 2023 de la afiliación media y la subida del paro son menores que las registradas en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando se perdieron 245.000 ocupados y se sumaron 90.000 personas a las listas del desempleo.

[España destruye más de 215.000 empleos y el paro registrado aumenta en 70.700 personas en enero]

Para el ministro, los datos desestacionalizados evidencian que el mercado laboral "ha arrancado bien el año" y aunque no ha querido adelantar lo que ocurrirá en los próximos meses, sí ha dicho que el empleo "no hará más que crecer". De hecho, ha afirmado que la probabilidad de que febrero sea también un buen mes "es grande".

Escrivá ha puesto en valor la mayor "calidad" del empleo que ha traído la reforma laboral, con una reducción de la temporalidad que está afectando sobre todo a los jóvenes.

Fijos-discontinuos

"Hace un año había cuatro millones de contratos temporales, ahora hay menos de dos millones", ha resaltado el ministro, que ha añadido que de todos los nuevos contratos indefinidos, tres de cada cuatro son fijos y uno de cada cuatro son fijos-discontinuos. "El cambio es radical", ha remarcado.

A propósito de los fijos-discontinuos, el ministro ha explicado que no están incluidos en la serie de afiliación, de forma que los que no estén trabajando ahora, no están incluidos en los datos publicados este jueves por la Seguridad Social.

Escrivá ha resaltado además que se está creando mucho empleo en sectores de alto valor añadido. Así, aunque desde que empezó la pandemia el empleo ha crecido más de un 5%, en sectores como actividades profesionales de alto valor y cientifíco-técnicas ha aumentado por encima del 10%, mientras que la hostelería "está prácticamente como al principio de la pandemia".

Sigue los temas que te interesan