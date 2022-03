Igualdad y éxito laboral: la batalla imparable de las mujeres que quieren liderar en el ámbito empresarial

La brecha salarial en España entre hombres y mujeres es del 11,9 %, según los últimos datos de la Comisión Europea. Esto sitúa a nuestro país por debajo de la media de la Unión Europea, que es del 14,1 %, aunque todavía existe un margen claro de mejora

Empresas como Banco Santander están cada vez más implicadas para conseguir una igualdad real y objetiva. La entidad cuenta con la puntuación más alta del mundo en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2022, lo cual fue posible gracias a sus iniciativas para ayudar a mujeres de todos los sectores y de todas las edades. Dentro de este contexto, cabe destacar la especial figura de Cristina Matovelle, médico especialista en microbiología y enfermedades infecciosas que tuvo la oportunidad de participar en el programa de Becas Santander Women | Emerging Leaders - LSE de Banco Santander y descubrir más sobre cómo afrontar su profesión en un sector altamente competitivo, como es el de la salud.

Cristina Matovelle

Matovelle está trabajando en su tesis doctoral, y su larga trayectoria y experiencia nos ha permitido descubrir con detalle cómo se presenta la desigualdad entre hombres y mujeres en el sector sanitario. “Es un mundo muy complicado porque existe esta brecha de género que es muy difícil de cambiar. Un ejemplo de ello es cuando podemos estar 5 doctores, estudiantes y mujeres, solo uno de ellos varón, y todos se dirigen a él. Es ahí cuando muchas mujeres tenemos que decir: soy yo la médico”, comparte Cristina Matovelle ante la cuestión de discriminación social que ha podido presenciar.

Becas Santander Women | Emerging Leaders - LSE: un programa para mujeres líderes

Tener la oportunidad de subir de puesto para ayudar a más personas fue la razón principal que motivó a Matovelle a apuntarse al programa de Becas Santander Women | Emerging Leaders - LSE, cuya duración era de 7 semanas y en el que participaron 125 mujeres, elegidas entre más de 13.000 aspirantes. Esta iniciativa nació con la idea de ofrecer la oportunidad de alcanzar puestos de liderazgo a mujeres que, sin importar su edad o sector laboral, se encuentren en posiciones intermedias de gestión y aspiren a puestos de alta dirección.

“Había muchísima gente latina. Ver caras de latinas me gusta porque creo que son mujeres echadas para adelante y muy empoderadas. También mujeres del sector de la ingeniería, finanzas, sobre todo, educación, especialistas en banca, psicólogas…Conocí a mujeres de todas las edades, de 28 o 29 años, hasta mujeres con más de 50”, asegura la doctora Matovelle.

Durante el transcurso del programa, las mujeres que participaron compartían sus experiencias, tanto del pasado como del presente y, además, aplicaban todo lo aprendido en su día a día: “Hubo el caso de una mujer que durante el curso cambió de trabajo y consiguió tener la valentía de decirle a sus jefes lo que se merecía. Gracias al curso, esta mujer, por ejemplo, pudo cambiar su vida, su salario, y la empresa en la que trabajaba”.

Cada una de las partes del programa conseguía cambiar y aportar una visión distinta a las becadas: explicar por qué las mujeres cuentan con menos confianza para negociar, la importancia de conocer bien una cultura a la hora de llegar a un acuerdo, y cómo lidiar con los miedos en los momentos de negociación. “Si estás limitada nunca podrás ser una gran líder”, afirma Cristina.

“El curso me cayó como anillo al dedo para mi tesis también. Puse en práctica lo que me estaban enseñando. Me inspiró mucho la parte en la que nos enseñaron a cómo autogestionarnos. Si sabes controlar tus emociones, tu lenguaje y tu habilidad de escucha puedes ganar mucho más… Escucha un 80% y habla un 20%”, algo que ha resultado clave y fundamental para la doctora.

Actualmente, el banco tiene abierta la tercera edición de las Becas Santander Women | Emerging Leaders - LSE hasta el próximo 6 de abril, que hasta el momento ya ha formado a más de 200 mujeres de todo el mundo. Puedes apuntarte en este link.

Más iniciativas de Santander

Además del programa de Becas Santander Women | Emerging Leaders - LSE, Santander ofrece otras iniciativas como el programa internacional de formación de alto rendimiento para mujeres directivas (las Becas Santander Women | W50 Leadership – LSE, que tienen abierta su convocatoria hasta el 15 de marzo) Mujeres con S para aquellas que quieran realizar un proceso de mentoría y networking; Santander Reencuentra, dirigido a aquellas mujeres que tuvieron que dejar su puesto de trabajo por motivos personales; De mujer a mujer, un programa de mentoring en el que profesionales de Santander acompañan a mujeres que hayan sufrido violencia de género para empoderarlas a la hora de acceder al mundo laboral; y otros proyectos como TUIIO y Prospera en América Latina, que otorgan créditos dirigidos especialmente a mujeres emprendedoras.

A través de todos estos proyectos, de todas estas realidades, Banco Santander persigue objetivos tangibles y útiles, siendo su propósito principal llegar a incrementar la presencia de mujeres por encima del 30% en puestos de dirección en 2025. Una idea que resulta cada vez más realista gracias a las oportunidades que ofrecen cada una de sus iniciativas.

