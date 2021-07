Gobierno y capital privado movilizarán 4.000 millones para impulsar el desarrollo de 'unicornios' españoles

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las empresas emergentes españolas en el ámbito de la tecnología reside en encontrar la financiación necesaria para impulsar su crecimiento y lograr dejar atrás su etapa de startup y convertirse en una scaleup. Un escenario que ha lastrado la posibilidad de que crear empresas unicornio --valoradas en más de mil millones de dólares-- en España.

Para dar respuesta a estas necesidades de financiación, que actualmente no quedan cubiertas por los mecanismos existentes, el Gobierno acaba de poner en marcha, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Fondo Next Tech dirigido a impulsar el crecimiento de empresas digitales y la inversión en proyectos tecnológicos de alto impacto.

El objetivo de Next Tech es conseguir movilizar recursos conjuntos en colaboración público-privada de 4.000 millones de euros en un periodo inicial de cuatro años, de los que la mitad serán fondos privados y la otra mitad fondos públicos que aportarán la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En concreto, el Ministerio detalla que está previsto se realicen aportaciones de referencia en ese periodo de unos 2.000 millones de euros de recursos conjuntos entre ICO-AXIS y SEDIA en función de la capacidad de absorción y materialización anual de inversiones por el sector privado.

En la presentación del fondo, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), Carme Artigas, ha destacado que se trata del primer mecanismo que se lanza en España para apoyar a las empresas emergentes no solo en fase de startup, sino en la de scaleup, gracias a la colaboración público-privada.

Margen de mejora en la financiación

En este sentido, Artigas ha asegurado que esta inversión permitirá incrementar "de manera decisiva" la capacidad de inversión de empresas y proyectos tecnológicos innovadores de alto impacto del país y, en consecuencia, el crecimiento y la escalabilidad de las compañías digitales españolas.

Los datos reflejan que España tiene un "amplio margen de mejora" en lo que se refiere a financiar empresas para incrementar su escalabilidad. Según datos del Mapa de Emprendimiento 2020, España es más propensa que el resto de Europa a la financiación a través de recursos de familiares y amigos. De hecho, la financiación con fondos propios sigue siendo la principal herramienta (46%) y tan solo el 5% emplea recursos públicos para financiarse.

Además, también existe una desigual distribución del capital riesgo en España en las distintas fases, ya que el 60% se destina a respaldar empresas en fase semilla, un 32% en compañías en estados intermedios y solo un 8% a las que se encuentra en fase de escalamiento. Unas dificultades de financiación que vienen acompañadas de una madurez del ecosistema emprendedor en España con startups que ya suman 2,5 años de vida y donde las scaleups ya representan el 15% en España.

"Este es el gap que justamente queremos reducir lanzando este nuevo mecanismo. Queremos mejorar esos datos, queremos mejorar el mecanismo de financiación de las empresas españolas y queremos desde el Gobierno de España apostar por la excelencia, por la innovación y por el desarrollo de esas tecnologías disruptivas de gran proyección internacional", ha incidido Artigas.

Características de Next Tech

Según explica el Ministerio en un comunicado, Next Tech se constituye como "un fondo de fondos de capital riesgo" para la financiación de empresas en crecimiento de alto valor tecnológico, bien directamente o a través de fondos de capital riesgo, fondos corporativos u otros vehículos de inversión.

Los fondos/vehículos en los que invierte Fondo Next Tech deberán tener mayoría de capital privado y ser gestionados por gestoras privadas con presencia y experiencia de inversión en España. El volumen de capital invertido por Fondo Next Tech en cada uno de los fondos participados será de 100 millones de euros por fondo o vehículo, alcanzando un máximo del 49% del tamaño objetivo del fondo.

Next Tech participará en fondos y empresas que desarrollen su actividad en el ámbito digital, en el impulso de proyectos relacionados con la inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), tecnologías de procesamiento masivo de datos, computación en la nube, blockchain, procesamiento de lenguaje natural, ciberseguridad, biometría e identidad digital y algoritmos verdes, entre otros.

El objetivo de las inversiones será principalmente posicionar a las entidades en el estadio scale-up (crecimiento), situado entre los tamaños de las empresas objetivo de los fondos de expansión y de las empresas objetivo de los fondos de venture capital, incubación y transferencia de tecnología.

El ticket mínimo de inversión será de tres millones de euros, si bien también podrá invertir en startups con tickets de inversión de en torno a un millón de euros, únicamente a través de fondos y vehículos, siempre y cuando estas entidades desarrollen proyectos de desarrollo tecnológico en tecnologías Deep Tech (tecnología innovadora de alto impacto) como IA, ciberseguridad, big data, machine learning o computación, entre otros.

Fondo Next Tech también puede llevar a cabo coinversión directa en scaleups, con tamaño mínimo de cinco millones de euros y máximo de 20 millones de euros bajo un esquema de colaboración público-privada. Será necesario por tanto que siempre exista un coinversor profesional que invierta en las mismas condiciones que Fondo Next Tech.

Segundo mayor fondo de Europa

España se convierte con esta inversión en el segundo país de Europa con el fondo de estas características más grande después del de Alemania, que ha levantado 7.000 millones de euros de capital público-privado. De hecho, el fondo presentado este lunes por el Gobierno dobla en capacidad al francés y multiplica por 1,5 el de Italia.

Sin embargo, Artigas ha remarcado que, pese a estos niveles "altísimos" de capacidad de inversión, esto no significa que esta cifra sea el límite, ya que existe el compromiso del ICO de que, si existen más proyectos que merezcan esta inversión, habrá más financiación.

En este sentido, ha incidido en que el objetivo es que no quede "ni un solo proyecto ni una buena idea de negocio" en España que no encuentre la capacidad de hacerse grande. "Queremos crear grandes unicornios desde España y que no sea la capacidad de financiación el límite, sino, en todo caso, la capacidad de emprender o tener buenas ideas", ha resaltado.

Asimismo, ha remarcado que con este fondo se busca ayudar al sector privado a invertir en proyectos en los que no invertiría de manera orgánica porque tienen más riesgo tecnológico, así como conseguir que las rondas que se celebran sean más grandes y den más seguridad a la escalabilidad de estos proyectos.

"Queremos desde el ámbito público ayudar al sector privado a arriesgarse", ha incidido Artigas, quien ha añadido que el Gobierno confía en el criterio de los fondos privados y ha apuntado que "si estos se arriesgan, el Estado se va a arriesgar con ellos".

Por otro lado, Artigas también ha recordado que la falta de acceso a la financiación en las etapas más avanzadas hace que empresas españolas "muy potentes" se tengan que "malvender fuera de nuestras fronteras" porque la valoración de las compañías del país es inferior a la que tendrían si su sede estuviera en Israel, Londres u otras parte de Europa.

"Queremos revertir esta situación de manera urgente y que los proyectos en España también estén igual de valorados con las mismas cifras que tiene cualquier empresa en otra parte de Europa. Y para ello tenemos que facilitar y darles acceso a esa financiación", ha remarcado la secretaria de Estado.

Para finalizar, Artigas se ha mostrado convencida de que con esta iniciativa se podrá conseguir que España también sea un país donde haya unicornios y donde exista "una verdadera soberanía digital europea" que permita al Continente enfrentarse "cara a cara" en esta batalla por el talento, la inversión y la innovación que vendrán en la próxima década.

Mejorar el clima de negocios

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha sido la encargada de clausurar la presentación de este fondo, ha destacado que un "diagnóstico unánime" es la necesidad de mejorar en España el clima de negocio y la demografía empresarial.

En este sentido, ha detallado que en España tenemos empresas pequeñas, no hay un dinamismo de emprendimiento como en otros países del entorno y, sobre todo, las compañías se encuentran con importantes obstáculos para crecer y tener un tamaño que les permite tener una mayor productividad y contribuir así de una manera más decidida a mejor el capital, impulsar y mejorar la retención del talento y crear empleo de calidad.

Así, Calviño ha incidido en que para que un proyecto empresarial salga adelante hacen faltan tres factores: buenas ideas acompañadas de talento y un buen equipo empresarial; un marco legislativo, fiscal y regulatorio que facilite su creación y desarrollo y financiación para sacar ese proyecto adelante.

En este sentido, ha apuntado que en España hay buen talento y buenas ideas y que el Gobierno está intentando mejorar el entorno empresarial con medidas como la recién presentada Ley de Startups, entre otras iniciativas. En cuanto a la financiación, se busca mejorar el acceso a la misma con mecanismos como este fondo, que busca evitar que estas compañías tengan que irse fuera de España a conseguir recursos para su rápido crecimiento.

