El poder transformador de la inteligencia artificial como palanca para la recuperación

El potencial transformador que tiene la inteligencia artificial (IA) desde el punto de vista tanto tecnológico, como económico y social, ayudará a España a superar la crisis provocada por la pandemia de la covid-19. Y así lo reconoce el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia 'España Puede' que el Gobierno ha remitido este viernes a Bruselas y que, entre sus numerosos objetivos, quiere situar al país en una posición de liderazgo en esta tecnología.

De hecho, la inteligencia artificial es uno de 20 ejes vertebradores del plan, en el que el Gobierno prevé invertir 500 millones de euros de los 70.000 millones que recibirá España de los fondos europeos. Una cifra que la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, espera ayude a movilizar una cantidad "más significante" de inversión privada.

Así lo afirmó durante la inauguración de Ametic Artificial Intelligence Summit (#AIAMSummit21), que este jueves celebró su cuarta edición bajo el lema 'Inteligencia Artificial para la reconstrucción' y con el foco puesto en las soluciones estratégicas que contribuirán a la reconversión de los sectores de tracción del país, entendiendo la IA como motor de la mejora de la productividad empresarial y del bienestar ciudadano.

Calviño remarcó que el Gobierno ya ha empezado a poner en marcha los procesos para poder realizar las reformas e inversiones recogidas en este plan. Así, el Gobierno está analizando el resultado del reciente proceso de Manifestaciones de Interés, que ha tenido una "excelente acogida", ya que han recibido cerca de 600 propuestas que le ayudarán a identificar las necesidades y los proyectos que permitirán impulsar la transformación del país.

La vicepresidenta aseguró que la IA es una tecnología estratégica que se integra en todo el sector productivo, no solo en el ámbito digital. De ahí que el Gobierno quiera que sea "palanca de la recuperación", ya que la inversión no se limitará a esos 500 millones de euros, sino que permeará dentro de los que se realicen en los distintos proyectos tractores que se pongan en marcha.

Ametic

En este sentido, destacó la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías para aumentar la capacidad de mejorar los resultados económicos y la cohesión social del país, así como de reforzar el estado del bienestar. Por ello, defendió la necesidad de integrar esta tecnología para aumentar la productividad y la competitividad de prácticamente todos los sectores.

Para ello, abogó por crear un "ecosistema tecnológico que impulse el desarrollo de la IA" y que haga que todos estos sectores se puedan beneficiar de las ventajas competitivas que implica. Así, remarcó que si la colaboración público-privada es "indispensable" para el conjunto de plan de recuperación, es "imprescindible" para la inserción de la IA en toda la cadena de valor y de la sociedad.

Llegar a empresas de todos los tamaños

Asimismo, incidió en la importancia de que esta tecnología llegue a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, ya que, según un reciente informe del Ontsi, solo un 7% han integrado IA en sus negocios, frente al 18% de las grandes empresas. Para Calviño, esto puede ser "una buena noticia", ya que tenemos potencial para avanzar en este sentido.

En la clausura del acto, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, remarcó que las tecnologías disruptivas como la IA van a ser claves para generar nuevos modelos de negocios, eficientar operativamente los negocios tradicionales y crear empleo de calidad.

Ametic

En este sentido, resaltó la necesidad de cerrar las brechas que existen en torno a la digitalización para poder capturar las grandes oportunidades que ofrece, como la generación de empleo de calidad y crecimiento empresarial y económico. Un objetivo que perseguir la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) que lanzó el Gobierno el pasado diciembre.

Artigas incidido en que la recuperación de la covid-19 "nadie duda que será en clave digital" y supondrá no solo hacer cambios coyunturales como consecuencia de la pandemia, sino también cambios estructurales a medio y largo plazo para que el país cambie su modelo productivo hacia uno "más moderno e inclusivo". "Existe liderazgo, existe un plan, existen los recursos, solo falta la ejecución", apuntó.

Pasar del convencimiento a la acción

Por su parte, el presidente de Ametic, Pedro Mier, aseguró que en la patronal son unos "firmes convencidos" de la importancia de la inteligencia artificial como "palanca para la recuperación" tras la crisis de la covid-19, pero incidió en la necesidad de pasar "del convencimiento a la acción".

En este contexto, remarcó que la vocación de Ametic es "impulsar la industria digital en España", así como su papel en la recuperación y en la creación de empleo, que es el objetivo final más imporante. "Queremos sea actores, no solo usuarios de las nuevas tecnologías", afirmó.

Así, añadió que están "preparados y deseosos" de poder participar y colaborar en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Nos preocupa la ejecución. Los planes del Gobierno están bien enfocados, pero es un gran reto para todos, Administraciones Públicas, empresas y sociedad", insistió.

Por otro lado, el presidente de Ametic remarcó que España cuenta con unos magníficos profesionales en IA, tanto dentro como fuera del país. En este escenario, apuntó que el reto es conseguir retener el talento que está en España, hacer que regrese el que se fue y atraer el de otros países, "y eso solo lo conseguiremos con nuevos proyectos".

Pedro Mier en el evento sobre IA organizado por Ametic

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Tinámica, Enrique Serrano, coincidió en que la IA va a ser un "pilar fundamental" para la reconstrucción de España tras la pandemia, dado que está "imbricada" en prácticamente todos los sectores, las cadenas de valor y los programas que se abordan en el plan lanzado por el Gobierno.

Serrano afirmó que, en un momento actual marcado por la incertidumbre, la IA puede ayudar "muchísimo" a aportar certidumbre con un grado de probabilidad que permita tomar decisiones "con más sentido, más ciencia y más raciocinio". Así, apuntó que el machine learning, el deep learning y la IA ayudarán a predecir el futuro en la toma de decisiones con un nivel de seguridad cada vez mayor.

Regulación europea para la IA

Otro de los temas que se ha abordado en el evento es la nueva regulación en torno a la inteligencia artificial que presentó la pasada semana la Comisión Europea. De hecho, al acto contó con la jefa de la representación de la Comisión Europea en España, María de los Ángeles Benítez, quién apuntó que el objetivo de esta regulación es que los europeos puedan confiar en la inteligencia artificial.

Así, resaltó que se trata de un conjunto de normas flexibles que aborda los retos que plantean los sistemas de IA y definen lo estándares más altos del mundo para reforzar el papel de liderazgo de Europa en torno a esta tecnología y conseguir que sea "sostenible, segura, inclusiva y confiable".

En este sentido, aseguró que la regulación diseñada es "a prueba de futuro", promueve la innovación e intervendrá solo cuanto sea necesario. Así, recordó que Europa tienen una "larga historia de éxito" en innovación tecnológica, pero al mismo tiempo se preocupa mucho por los derechos y los valores individuales, aspectos ambos que han quedado recogidos en la propuesta de la CE.

Respecto a esta regulación, Calviño remarcó que en España ha sido acogida "muy favorablemente", ya que se trata de una propuesta basada en análisis de riesgos y no en regular todos los sistemas de IA. Así, afirmó que crea el entorno adecuado para encontrar el equilibrio entre fomentar la innovación y proteger los derechos fundamentales de las personas.

Así, subrayó que esta aproximación coincide con la de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que busca situar a España entre los países punteros y líderes en IA tanto en inversión como en uso, pero creando un entorno de confianza para toda la sociedad y haciéndolo de manera "inclusiva, sostenible y poniendo al ciudadano en el centro".

En esta línea, Artigas también valoró positivamente en una primera lectura este marco, ya que considera propone un "buen equilibrio" entre la definición de los espacios de protección y espacios de experimentación y de riesgo. Así, apuntó que el hecho de no se regule todo a priori ni la IA como tecnología, sino ciertos usos, "nos da el equilibrio que necesitábamos entre ex ante y ex post y entre no matar un sector antes de que nazca".

Oportunidades para España en IA

España está lejos actualmente de los países líderes en Inteligencia Artificial (IA), como Estados Unidos, China, Canadá u otros más cercanos como Reino Unido o Francia, pero, según afirmó en su charla David Vivancos, autor del libro 'Automate or Be Automated', quedan aún "puertas abiertas" para ocupar posiciones de liderazgo en las distintas áreas que marcarán el futuro de esta tecnología.

Vivancos incidió en que para ser líderes es necesario abordar diferentes objetivos. Así, apuntó que España cuenta con un "buen talento humano", pero que no está bien posicionado en IA, por lo que es necesario impulsar su formación. Además, añade que España está "muy mal situada en cuento a hardware de IA", ya que no se fabrica nada en el país.

Además de apostar por una mayor fabricación, también ve necesario que el balance entre patentes y 'papers' se decante más por las primeras, algo que no ocurre actualmente en España. En cuanto a la creación de empresas y startups especializadas en IA, señala que el país se encuentra en un "buen comienzo", pero queda "mucho por hacer".

Pero ¿existen oportunidades para ser líder en IA? Vivanco aseguró que sí y, aunque admitió que el dinero mueve mucho, lo importante es focalizarse en áreas de la IA pendientes de desarrollar para liderar tanto en investigación como en producción. Además, ha agregado que también quedan muchas puertas por abrir en la denominada IA de nivel humano y en la computación cuántica, cuyo líder, según Vivancos, "liderará la IA del futuro".