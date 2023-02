Deleite de curiosidad extrema, gigante persona, propuesta de 140 caracteres, silencio para otorgar, corazonada de conocimiento, algoritmo de humildad, Suma Positiva, psicología magistral, prudencia extrema, bondad religiosa, el hijo que toda madre siempre quisiera tener. "Perdí a mi padre con tres años, mi madre lo ha sido todo para mi". Esto es para ella.

Tenemos exclusiva para el perfil de hoy. Samuel Gil (Madrid, 1980) ya es el nuevo CEO de JME Ventures. Gracias por permitirnos contar esta buena nueva. Merecido reconocimiento que refleja esos diez años que lleva dándolo todo "con mucha humildad", nos confirma su compañera eterna, Lourdes Álverez de Toledo, precursora de este artículo desde el 4YFN de 2022 donde me reclamó: "Chema tienes que entrevistar a Samuel, es un crack". Dicho y hecho.

No sorprende este nombramiento, "Samuel es el alma al 100% de JME, ha conseguido que todos los compañeros, tanto jefes como subordinados, le tengan una profunda admiración, se lo ha ganado desde que llegó hace casi diez años, todo el equipo siempre ha acudido a él como jefe de facto", rúbrica by Álvarez de Toledo.

"Estoy infinitamente agradecido a José Manuel Entrecanales por haberme dado la oportunidad de entrar en JME en el año 2014", apunta alto, pero rebaja el interés, "al principio su rol fue clave a la hora de buscar a los primeros inversores y apostar por devolver a la sociedad todo lo que había logrado, y aunque ya no está en el día a día de la inversión, nos sigue ayudando mucho tanto como inversor de referencia de los fondos como a la hora de abrirnos todo tipo de puertas". Concluye que, hoy en día, "mantiene una relación cordial con él".

La culpa del éxito de JME Ventures, para Gil, la tiene el equipo, "el secreto es que nos hemos juntado un gran grupo de profesionales que tenemos mucha química, nos podemos decir algo que no nos gusta y no tener represalias entre nosotros, todos somos capaces de decirnos a la cara lo que sea dentro del comité de inversión", sinfonía pura. Ante su posición, y nuevo estatus, "podría forzar mis decisiones, pero no lo hago, y si alguien tiene una convicción extrema en algo que los demás no vemos, se discute o incluso se aprueba".

Samuel vive en paz, es humilde, no se engalana, simboliza la antítesis del managing partner habitual. No solo por su exposición permanente en Twitter, que se echa de menos en otros muchos, también por lo que representa, por su aspiración de ser eternamente normal: "Chema, te envío una foto casual para el artículo".

Su mujer, Patricia, no escatima en elogios y adhiere a nuestro protagonista las cualidades de "inteligencia, responsabilidad, sensatez, esfuerzo, disciplina, integridad, honestidad", además de ser "una persona muy buena y muy divertida". Por su parte, su compañera en JME, Suma el "humor inteligente e ingenioso, la curiosidad, el pragmatismo y la capacidad de delegar" como cualidades que le distinguen.

Todos ellos coinciden en el sentido de la curiosidad que posé Samuel Gil, "es una persona a la que siempre le gusta aprender, una 'learning machine', que no tiene ningún problema en cuestionarse sus creencias en busca de la verdad", define el ejemplo de emprendedor Cristobal Viedma, CEO de Lingokids, sobre su inversor. "En JME Ventures tenemos la Biblioteca Samuel Gil", suma Lourdes. "Nos trae siempre libros que ve interesantes para el equipo".

Viedma pone la guinda elevando a los altares el valor que le aporta nuestro inversor protagonista "como una constante fuente de inspiración, de replantear nuestras hipótesis, buscar grietas en nuestro razonamiento y ayudarnos a redefinir nuestra estrategia de forma correcta".

La introvertida persona que ejemplifica con su forma de ser, rompe moldes, llora pensamientos, esboza argumentos, desata cólera y expresa su yo profundo a través de sus herramientas favoritas de debate y pensamiento: Suma Positiva, su newsletter, y Twitter (@samuelgil), donde se ha erigido como le define un amigo fanático de la red social, como "un mago que sabe tocar las teclas adecuadas para impulsar la carrera profesional de la gente".

"Un lugar donde nos reunimos aquellos que creemos que la tecnología transforma juegos de suma cero en juegos de Suma Positiva", nos da la bienvenida Gil al encuentro semanal que tiene con sus lectores desde el 10 de agosto de 2019.

"Es un volcado semanal de mi cerebro, de lo que voy aprendiendo, que me permite hablar de lo que me interesa, que no tienen por qué ser temas profesionales". Un compromiso que ha adquirido y que "la cadencia semanal te obliga a aprender y a reflexionar sobre cosas. Te fuerza a hacer algo".

Twitter. En donde de él me declaro fan. "Le dedico una hora al día", no me mientas Samuel. Este arma de destrucción masiva, para él, "te fuerza a cristalizar las cosas, a compactarlas, es la síntesis extrema que te hace sonar a veces como una galleta de la suerte, es provocativa, te permite comunicar pensamientos medio cocinados y enfrentarlos a las opiniones de otros. Cuando llevas mucho tiempo en la plataforma sabes que tecla tocar para generar engagement, cachondeo o polémica".

Como fuente de información "es la manguera de la cual bebo y me alimento de información, aunque en muchas ocasiones tienes que tener cuidado de qué bebes y a que fuentes te conectas", "en realidad, no estamos preparados para estar enchufados a una fuente de información de tal magnitud".

"Quiere que JME tenga un estilo montessori, donde tengas libertad para aprender y desarrollarte, para hacer y deshacer y decidir", define objetivo nuestra confidente en JME. Samuel Gil subraya la importancia de la parte humana, "con el juzgar talento y emociones".

Pero limita el papel de su VC, "somos más pasivos que activos". Se explica, lo endulza, "vamos a votar siempre en favor del emprendedor, los fondos ayudamos a poner en el mapa a nuestras compañías y aumentar sus probabilidades de éxito. Que te invierta JME quiero que tenga una influencia positiva para que la startups consigan atraer el mayor talento posible".

Admirador del amigo Didac Lee, y 'Cabiedista' declarado, "todo lo que dice Luis hay que escucharlo", define al buen emprendedor como "un buen vendedor, capacitado para convencer a inversores y clientes, que es honesto y maduro". "Tengo un filtro intuitivo para ello y cuando invertimos en buenos emprendedores nunca nos equivocamos independientemente del resultado de la inversión. Me alegro de muchas apuestas que hemos hecho aunque hayan salido mal", tomen nota.

Para el que esté pensando en escribirle o hacerle llegar su deck vía drone, pone la mirilla, "apostamos por compañías que usan la tecnología para diferenciarse, pero tienen que tener tracción y una una aplicación muy clara".

Pero, deben ser escasas estas ocasiones porque el fondo que él lidera tiene mucho de lo que presumir. Sus millonarios exits para empezar, como Flywire donde multiplicaron por diez, "con un retorno de 1,5x del primer fondo" o con Jobandtalent, donde "logramos un múltiplo grande cercano a la mitad de ese primer fondo".

En total, y en plena faena con su tercer fondo, JME Ventures tiene un universo de 66 estrellas, entrando con tickets de entre uno y dos millones "en las que más nos encaja". "Nos gusta liderar y hacer follow on", cometido para el que cuenta todavía con unos 20 millones.

No frena, a pesar de agoreros avisos, pero advierte "que al ser tan caras las inversiones de los años 2020 y 2021, se lograrán rentabilidades menores y, es posible, que sean malas añadas". Anuncia "entre tres y cinco inversiones nuevas para este 2023" con un total de entre cinco y diez millones de euros. Próximo objetivo, el cielo, el cuarto fondo, 70 millones con un primer cierre para final de año en el que ya están trabajando en el fundraising.

Quiere Samuel Gil reseñar su colaboración y cercana relación con algunos emprendedores de sus startups invertidas. Como el propio Viedma, "que para mi es la encarnación de lo que es el buen emprendedor, no se le pone nada por delante y a cada problema encuentra solución". "Confío en ellos en lo profesional y en lo personal".

Otro que tal baila, Rodrigo Rodríguez, CEO de Odilo, "que lo está haciendo de coña junto a sus dos hermanos, tengo una confianza en él del 100% en lo profesional y del 101% en lo personal. Tenemos una relación súper buena que traspasa cualquier barrera".

Apunta alto a un desconocido para el que hoy te escribe. Stephen de Vries, CEO de Iriusrisk, "un sudafricano que se casa con una española que vive en Huesca y tiene clientes de primer nivel en Estados Unidos. Es de los que más me gustan, le he visto crecer muchísimo como gestor, con una evolución tremenda". Suma a la terna a Enrique Lizaso, CEO de Multiverse Computing, especialista en software para computación cuántica, "una empresa con aspectos punteros a nivel mundial".

Lourdes no te vas a quedar sin las palabras de Samuel. "Ella es una fuera de serie con una gran ética personal y profesional, con pensamiento independiente, que no le tiembla el pulso para defender sus ideas y que cuando le gusta o le disgusta algo te intenta persuadir mucho". Ahí lo tienes, "hipertrabajadora y responsable, todos los emprendedores hablar muy bien de ella, están muy contentos con tenerla a su lado".

"Samuel es otra persona desde que nacieron sus hijas" advierte Lourdes. Chloe y Carlota, "que dan sentido a mi vida junto con mi mujer", dice él, "las que le sacan de quicio cuando patina y a las que trata con mucha ternura e intentar sacar cada momento para estar con ellas", se luce Patricia, su mujer. "El espacio más importante en el que se expresa el introvertido Samuel", sopesa el último invitado a la fiesta.

"A mi madre le debo tanto, es el ejemplo de sacrificar todo por mi, de haber confiado en mí. Estoy muy bien hecho por mi madre, y seguro que sí, que tengo carencias por no haber tenido esa figura paterna, pero nunca he tenido sensación de que faltara nada". Para ti, Pilar.

"Soy muy reservado, me cuesta". No ha sido para tanto, Samuel.

