Llevar el Internet de las Cosas al espacio sin fricciones ni costes locos: la ambiciosa misión de la española Sateliot

A una distancia de entre 500 y 600 kilómetros de la Tierra, en lo que se conoce como la órbita terrestre baja, se está disputando una particular guerra por ocupar su espacio con multitud de satélites de conectividad. Se trata de un nivel muy interesante para las compañías de telecomunicaciones, por su menor coste de despliegue y la posibilidad de colocar auténticas constelaciones de estos dispositivos. Y, entre los contendientes, están varias empresas españolas, entre ellas una con un nombre que va a empezar a sonar con fuerza: Sateliot.

La empresa nació hace cinco años y cuenta ya con dos satélites en el espacio, planeando lanzar otros cuatro más -construidos por la gallega Alen Space- a lo largo de este año. En su haber, una cartera de 350 clientes de multitud de países que esperan a que este servicio esté comercialmente disponible. Su apuesta quizás es más modesta que la de otros colosos como Elon Musk y su Starlink, pero en este caso Sateliot busca un nicho muy específico de mercado: el Internet de las Cosas.

Conectar lo que está desconectado, detalla en entrevista con D+I - EL ESPAÑOL Jaume Sanpera, CEO y cofundador de Sateliot: "Nuestro enfoque se centra en la conectividad IoT. La diferencia con lo que se había hecho anteriormente radica en que trabajamos con dispositivos estándar completos, lo que supone un cambio enorme y absolutamente disruptivo en la industria".

Jaume Sanpera, CEO y cofundador de Sateliot.

¿A qué se refiere Sanpera con la estandarización? Él mismo se apresura a explicar este valor diferencial de su compañía: "Hoy en día, si deseas conectar algo, debes gastar entre dos, tres o incluso cuatrocientos o quinientos euros en el dispositivo con cualquiera de los operadores satelitales incumbentes. Con nuestro satélite, puedes conectarlo con el mismo dispositivo que usas con el operador móvil o con WiFi". A medida que la cantidad de datos aumenta, finalmente estamos viendo la consolidación de una industria única. Se está produciendo una convergencia entre todas las partes".

Así pues, Sateliot permite que cualquier dispositivo con conectividad a internet pueda acceder también a los servicios de satélite cuando no encuentren cobertura terrestre tradicional. Sin necesidad de hacer adaptaciones ni comprar equipos específicos para ello y sin fricciones a la hora de cambiar de una red a otra. "Ninguna otra compañía tiene una concesión satelital para conectar dispositivos IoT estándar", presume el emprendedor catalán.

Del espacio a la nube

Precisamente para conseguir que exista esa fluidez entre conexiones móviles convencionales y el satélite, la enseña ha firmado ya acuerdos de roaming con numerosos operadores, incluyendo Telefónica en nuestro país. Y lo más importante: se ha basado en plataformas en la nube para hacer esas conexiones 5G nativas con cualquier operador del planeta.

"Los dispositivos que se conecten a través de las estaciones base pasan por la nube, donde se encuentra nuestro núcleo 5G. Esto garantiza que, independientemente de la ubicación, los dispositivos puedan acceder a la conectividad proporcionada por nuestros satélites", detalla Jaume Sanpera.

La nube en esta ocasión la proporciona Amazon Web Services. Clint Crosier, global head of Aerospace and Satellite en AWS, es un exmilitar estadounidense que pasó 33 años ayudando a los soldados en el campo con este tipo de tecnologías. Ahora hace lo propio proporcionando los sustentos digitales para el proyecto de Sateliot: "A lo largo de toda mi carrera, un satélite podría comunicarse con una red terrestre y con un dispositivo. No ha habido integración entre diferentes satélites, dispositivos y operadores. Por lo tanto, esto realmente supone un cambio de juego, es algo inédito".

Clint Crosier, global head of Aerospace and Satellite en AWS.

Al delegar en AWS toda esa carga (asegurándose además la flexibilidad y seguridad de la multinacional), Sateliot puede centrarse en la radio, lo más relevante de esta innovación. "Ellos no tienen que construir ni operar esa infraestructura. Simplemente se centran en su misión. Y al combinar su tecnología con la nuestra, realmente se abren todo tipo de nuevas oportunidades para conectar áreas que estaban desconectadas", añade el ejecutivo de la multinacional.

La compañía española ni siquiera desarrolla los paneles fotovoltaicos del satélite y emplea muchos diseños estándar, con piezas de fábrica en aspectos críticos como el suministro de energía. "Para poder mantener los costes bajos, tenemos que aprovechar al máximo las tecnologías ya disponibles en el mercado", admite Sanpera.

Su foco está, por tanto, en asegurarse de que cada mensaje entre dispositivos y satélites se transmita con éxito y con la máxima seguridad posible. "Nosotros recibimos un paquete de datos cifra, lo enviamos al operador final y son ellos quienes lo descifran y envían al cliente final", añade el directivo.

El gran reto, no obstante, radica en conseguir llevar a una escala suficiente y en tiempo real toda esta propuesta. Jaume Sanpera así lo reconoce sin titubear: "Para llegar a tiempo real, necesitas alrededor de 200 satélites que estarán allí en un par de años. Lo que estamos haciendo hoy son casos de uso en no tiempo real. Y dentro de estos casos de uso mucha monitorización de ganado, monitorización de infraestructuras principales, algo de logística..."